Более 50 000 человек впервые заплатят земельный налог

Чтобы налоговое уведомление не стало неожиданностью в феврале, руководитель услуги земельного налога НТД Рийта Парксепп призывает всех землевладельцев проверить данные в e-MTA. «Цель представления прогноза земельного налога – сообщить людям, какой, по оценкам, будет их обязанность по уплате земельного налога на 2026 год. Окончательную сумму мы рассчитаем и вышлем налоговые уведомления в феврале следующего года», – сказала Рийта Парксепп.

После входа в среду э-услуг e-MTA вы увидите прогнозируемую сумму земельного налога на 2026 год, выбрав Налоги – Земельный налог – Уведомления о земельном налоге и данные о земле. Посмотреть прогнозируемые суммы земельного налога по кадастровым единицам можно, выбрав Налоги – Земельный налог – Прогноз земельного налога.

Основой расчета земельного налога является стоимость земли. Для расчета налога стоимость земли умножается на ставку налога. К полученной сумме при необходимости применяется предельная ставка повышения налога, после чего вычитаются налоговые освобождения и льготы.

Что изменится в земельном налоге в 2026 году?

По словам Рийты Парксепп, решающая роль местных самоуправлений в формировании суммы земельного налога на 2026 году увеличилась.

Диапазоны ставок земельного налога, из которых местные самоуправления могли выбрать ставку на 2026 год, остались такими же, как и в 2025 году. Налоговая ставка на участок земли жилого или сельскохозяйственного назначения, включающий в себя приусадебный участок составит 0,1-1%, на сельскохозяйственные угодья – 0,1-0,5% и на землю иного назначения – 0,1-2% от цены налогообложения земли в год. С налоговыми ставками, установленными местными самоуправлениями на 2026 год, можно ознакомиться на сайте НТД.

Предельная ставка повышения земельного налога (так называемый защитный механизм) введена для предотвращения резкого увеличения земельного налога. В новом году предельная ставка повышения земельного налога установлена местными самоуправлениями в диапазоне 10-100%, в зависимости от решения конкретного самоуправления. Это означает, что если предельная ставка повышения земельного налога в каком-то самоуправлении – 10%, то сумма земельного налога для кадастровой единицы до применения освобождения и льгот может увеличиться максимум на 10% по сравнению с предыдущим годом. Если же при применении предельной ставки повышения увеличение составило менее 5 евро, земельный налог увеличивается на 5 евро.

Льгота для собственника жилья стала фиксированной по сумме. Каждое самоуправление могло установить льготу для собственника жилья до 1000 евро. Дополнительно самоуправления могли ввести льготы для пенсионеров и репрессированных. Для получения льготы для собственника жилья подавать заявление не надо. Условия получения льгот для пенсионеров и репрессированных определяются местным самоуправлением, и для их получения необходимо связаться с самоуправлением. НТД автоматически проверяет наличие льгот и учитывает их при формировании уведомления.