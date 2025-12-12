Деловые ведомости
Деловые ведомости
  12.12.25, 12:42

Более 50 000 человек впервые заплатят земельный налог

Начиная с сегодняшнего дня в среде электронных услуг e-MTA Налогово-таможенного департамента (НТД) открыт персональный прогноз земельного налога на 2026 год.
По сравнению с 2025 годом появилось примерно 21 200 новых землевладельцев и около 29 200 таких землевладельцев, у которых прежнее налоговое обязательство было меньше 5 евро, из-за чего им ранее налоговое уведомление не выдавалось.
  • Foto: Liis Treimann
Он позволяет ознакомиться с предварительно рассчитанной суммой налогового обязательства на основе имеющихся данных. По предварительным данным, в следующем году земельный налог предстоит уплатить 378 100 людям.
Ставки налога, предельная ставка повышения налога и возможные льготы, влияющие на земельный налог следующего года, были установлены органами местного самоуправления к 1 октября 2025 года. Значения, влияющие на земельный налог 2026 года, установленные местными самоуправлениями, можно найти на сайте НТД.
Чтобы налоговое уведомление не стало неожиданностью в феврале, руководитель услуги земельного налога НТД Рийта Парксепп призывает всех землевладельцев проверить данные в e-MTA. «Цель представления прогноза земельного налога – сообщить людям, какой, по оценкам, будет их обязанность по уплате земельного налога на 2026 год. Окончательную сумму мы рассчитаем и вышлем налоговые уведомления в феврале следующего года», – сказала Рийта Парксепп.
После входа в среду э-услуг e-MTA вы увидите прогнозируемую сумму земельного налога на 2026 год, выбрав Налоги – Земельный налог – Уведомления о земельном налоге и данные о земле. Посмотреть прогнозируемые суммы земельного налога по кадастровым единицам можно, выбрав Налоги – Земельный налог – Прогноз земельного налога.
Основой расчета земельного налога является стоимость земли. Для расчета налога стоимость земли умножается на ставку налога. К полученной сумме при необходимости применяется предельная ставка повышения налога, после чего вычитаются налоговые освобождения и льготы.
Что изменится в земельном налоге в 2026 году?
По словам Рийты Парксепп, решающая роль местных самоуправлений в формировании суммы земельного налога на 2026 году увеличилась.
Диапазоны ставок земельного налога, из которых местные самоуправления могли выбрать ставку на 2026 год, остались такими же, как и в 2025 году. Налоговая ставка на участок земли жилого или сельскохозяйственного назначения, включающий в себя приусадебный участок составит 0,1-1%, на сельскохозяйственные угодья – 0,1-0,5% и на землю иного назначения – 0,1-2% от цены налогообложения земли в год. С налоговыми ставками, установленными местными самоуправлениями на 2026 год, можно ознакомиться на сайте НТД.
Предельная ставка повышения земельного налога (так называемый защитный механизм) введена для предотвращения резкого увеличения земельного налога. В новом году предельная ставка повышения земельного налога установлена местными самоуправлениями в диапазоне 10-100%, в зависимости от решения конкретного самоуправления. Это означает, что если предельная ставка повышения земельного налога в каком-то самоуправлении – 10%, то сумма земельного налога для кадастровой единицы до применения освобождения и льгот может увеличиться максимум на 10% по сравнению с предыдущим годом. Если же при применении предельной ставки повышения увеличение составило менее 5 евро, земельный налог увеличивается на 5 евро.
Льгота для собственника жилья стала фиксированной по сумме. Каждое самоуправление могло установить льготу для собственника жилья до 1000 евро. Дополнительно самоуправления могли ввести льготы для пенсионеров и репрессированных. Для получения льготы для собственника жилья подавать заявление не надо. Условия получения льгот для пенсионеров и репрессированных определяются местным самоуправлением, и для их получения необходимо связаться с самоуправлением. НТД автоматически проверяет наличие льгот и учитывает их при формировании уведомления.

Парксепп обращает внимание, что в 2026 году земельный налог без учета освобождений и льгот для кадастровой единицы не может увеличиться более чем на 10-100% по сравнению с 2025 годом: «Если же местное самоуправление изменило что-то в условиях предоставления льгот или если условия получения льготы на землю под жильем, перестанут действовать в следующем году, сумма налога, подлежащая уплате, может измениться больше, чем предусмотрено предельной ставкой повышения земельного налога».
Данные о земельном участке можно проверить в Земельном кадастре, данные о собственнике – в крепостной книге. В случае, если из прогноза или кадастровых данных следует, что данные о стоимости земли, служащие основанием для расчета налога, необходимо исправить, следует обратиться в Земельно-пространственный департамент по адресу [email protected]. Для изменения данных в крепостной книге следует обратиться в отдел крепостной книги и регистра недвижимости Тартуского уездного суда по адресу [email protected].
Земельный налог – это государственный налог, которым в Эстонии облагается вся земля. Земельный налог в полном объеме поступает в бюджет местного самоуправления.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

