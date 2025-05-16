Назад 19.05.25, 06:00 Что выгоднее: обменять недвижимость или ее продать? Популярная некогда практика обмена недвижимости в Эстонии почти окончательно ушла в прошлое. Такая возможность по-прежнему существует, но у нее есть свои особенности и риски.

Ситуация, когда один из объектов недвижимости обременен ипотекой, требует особого внимания.

Foto: Андрас Кралла

«В действительности такие сделки совершаются очень редко. Таллиннский нотариус, с которой я работаю, сказала, что с 2011 года заверила всего два обмена. Поэтому можно сказать, что такой практики сейчас нет», – прокомментировал ДВ ситуацию адвокат из бюро LMP Андрей Антосиев.