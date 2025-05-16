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  • 19.05.25, 06:00

Что выгоднее: обменять недвижимость или ее продать?

Популярная некогда практика обмена недвижимости в Эстонии почти окончательно ушла в прошлое. Такая возможность по-прежнему существует, но у нее есть свои особенности и риски.
Ситуация, когда один из объектов недвижимости обременен ипотекой, требует особого внимания.
  • Ситуация, когда один из объектов недвижимости обременен ипотекой, требует особого внимания.
  • Foto: Андрас Кралла
«В действительности такие сделки совершаются очень редко. Таллиннский нотариус, с которой я работаю, сказала, что с 2011 года заверила всего два обмена. Поэтому можно сказать, что такой практики сейчас нет», – прокомментировал ДВ ситуацию адвокат из бюро LMP Андрей Антосиев.
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