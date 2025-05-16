Что выгоднее: обменять недвижимость или ее продать?

Ситуация, когда один из объектов недвижимости обременен ипотекой, требует особого внимания.
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«В действительности такие сделки совершаются очень редко. Таллиннский нотариус, с которой я работаю, сказала, что с 2011 года заверила всего два обмена. Поэтому можно сказать, что такой практики сейчас нет», – прокомментировал ДВ ситуацию адвокат из бюро LMP Андрей Антосиев.
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Банки отмечают признаки охлаждения инвестиций в испанскую недвижимость, однако местный эксперт Герди Арст оценивает ситуацию с точностью до наоборот – спрос превышает предложение, а цены продолжают расти.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.