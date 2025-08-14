Дивиденды и повышение налогов взвинтили налоговые поступления до рекордного уровня

Поступления по налогу с оборота от трансграничной электронной торговли за год выросли почти на четверть, и их доля в общем объеме стала больше, чем в прошлом году, сообщило Министерство финансов.
Foto: Andras Kralla
Перевыполнение плана за шесть месяцев составило 871 млн евро – столько же, сколько планировалось собрать за весь 2025 год. О том, что рост налоговых поступлений оказался более чем вдвое выше ожиданий, на прошлой неделе писал Äripäev со ссылкой на данные Департамента статистики.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Предприниматель Олег Осиновский убежден, что Эстония совершила большую ошибку, подняв подоходный налог до 22% и планируя поднять его еще до 24%. Он считает, что налогов теперь будет собираться меньше, т.к. эстонские компании, имеющие дочерние предприятия в других странах, будут стремиться по-максимуму платить налоги не в Эстонии.
Премьер-министр Кристен Михал предложил отменить повышение подоходного налога, если налоговые поступления будут лучше ожиданий. Насколько эта мера реальна? По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, реализация этой меры зависит от двух факторов.
Очередное повышение подоходного налога со следующего года негативно повлияет на тех, кто планирует преждевременно забрать деньги из II и III ступеней, но позитивно – на тех, кто продолжит накапливать в них свои средства.
По словам председателя оппозиционной Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, отказ от повышения подоходного налога ухудшит положение государственного бюджета и возложит бремя оборонных расходов на плечи бедных, передает rus.err.ee.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.