  • OMX Baltic0,41%297,15
  • OMX Riga−0,52%915,7
  • OMX Tallinn0,00%2 035,19
  • OMX Vilnius0,65%1 216,22
  • S&P 5000,32%6 466,58
  • DOW 301,04%44 922,27
  • Nasdaq 0,14%21 713,14
  • FTSE 1000,00%9 165,19
  • Nikkei 225−1,45%42 649,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,25
  14.08.25, 14:23

Дивиденды и повышение налогов взвинтили налоговые поступления до рекордного уровня

По данным Налогово-таможенного департамента, в первом полугодии в госбюджет поступило 7,5 млрд евро налогов, что на 13,2% больше, чем за тот же период прошлого года.
Поступления по налогу с оборота от трансграничной электронной торговли за год выросли почти на четверть, и их доля в общем объеме стала больше, чем в прошлом году, сообщило Министерство финансов.
  Поступления по налогу с оборота от трансграничной электронной торговли за год выросли почти на четверть, и их доля в общем объеме стала больше, чем в прошлом году, сообщило Министерство финансов.
  Foto: Andras Kralla
Перевыполнение плана за шесть месяцев составило 871 млн евро – столько же, сколько планировалось собрать за весь 2025 год. О том, что рост налоговых поступлений оказался более чем вдвое выше ожиданий, на прошлой неделе писал Äripäev со ссылкой на данные Департамента статистики.
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
Предприниматель Олег Осиновский убежден, что Эстония совершила большую ошибку, подняв подоходный налог до 22% и планируя поднять его еще до 24%. Он считает, что налогов теперь будет собираться меньше, т.к. эстонские компании, имеющие дочерние предприятия в других странах, будут стремиться по-максимуму платить налоги не в Эстонии.
Новости
  • 12.08.25, 12:31
Тыну Мертсина: отменят ли повышение подоходного налога? Зависит от двух факторов
Премьер-министр Кристен Михал предложил отменить повышение подоходного налога, если налоговые поступления будут лучше ожиданий. Насколько эта мера реальна? По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, реализация этой меры зависит от двух факторов.
Подсказка
  • 08.08.25, 06:00
Повышение подоходного налога неоднозначно скажется на вкладчиках пенсионных ступеней
Очередное повышение подоходного налога со следующего года негативно повлияет на тех, кто планирует преждевременно забрать деньги из II и III ступеней, но позитивно – на тех, кто продолжит накапливать в них свои средства.
Новости
  • 07.08.25, 16:59
Ляэнеметс: отказ от повышения подоходного налога – это большое свинство
По словам председателя оппозиционной Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, отказ от повышения подоходного налога ухудшит положение государственного бюджета и возложит бремя оборонных расходов на плечи бедных, передает rus.err.ee.
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

1
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
2
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
3
Новости
  • 13.08.25, 06:00
Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию
4
Новости
  • 12.08.25, 17:59
Пярнуский стартап по производству видеоигр обанкротился: деньги из Дубая исчезли, зарплаты остались невыплаченными
5
Новости
  • 13.08.25, 09:33
Компания Кристьяна Раху проиграла договор на парковку в Таллинне крупному конкуренту
«Мы шутим, что тендер выиграет тот, кто согласится больше доплатить»
6
Mнения
  • 08.08.25, 08:04
Цена успеха: простодушное стяжательство на фоне зарева войны

Новости
  • 14.08.25, 14:23
Дивиденды и повышение налогов взвинтили налоговые поступления до рекордного уровня
Новости
  • 14.08.25, 14:19
Десятая часть эстонских свиней будет забита: под угрозой тысячи рабочих мест
Инвестор Тоомас
  • 14.08.25, 13:42
Инвестор Тоомас: наконец, 10 000 евро ушли в Novo Nordisk
Новости
  • 14.08.25, 13:39
Почему подорожала говядина?
Биржа
  • 14.08.25, 13:35
Финский эксперт: Трамп – лишь кратковременный гул, биржа не примет безумного поведения
Новости
  • 14.08.25, 12:02
В Лагеди произошел пожар на заводе по производству пластмассы Fertil
Новости
  • 14.08.25, 11:12
Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать «раздел» украинских территорий на встрече с Путиным
Новости
  • 14.08.25, 10:33
Осула выкупил у финнов Milworks

Активы Ивана Турыгина и Сергея Потапенко перейдут жертвам построенной ими пирамиды.
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию
Новости
  • 13.08.25, 06:00
Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию
Основатель и руководитель компании Gamecan Мартен Палу был настроен оптимистично и планировал к 2030 году создать в Пярну технологический городок, в котором будут жить и работать тысяча обеспеченных жителей.
Новости
  • 12.08.25, 17:59
Пярнуский стартап по производству видеоигр обанкротился: деньги из Дубая исчезли, зарплаты остались невыплаченными
Генеральный директор Europark Estonia Карол Кованен признал, что парковочная компания должна за короткий срок пройти путь, который ее конкурент прошел за 25 лет. «Учитывая деятельность и риски, связанные с предоставлением услуг, с коммерческой точки зрения это для нас определенно вызов».
Новости
  • 13.08.25, 09:33
Компания Кристьяна Раху проиграла договор на парковку в Таллинне крупному конкуренту
«Мы шутим, что тендер выиграет тот, кто согласится больше доплатить»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 13.08.25, 14:41
Эстония высылает сотрудника посольства России
Eesti Energia замораживает проект морского парка Liivi из-за изменения государственной политики, объяснил руководитель Enefit Green Юхан Агурайуя.
Новости
  • 13.08.25, 14:34
Сотрудничество с японцами прекращается: Eesti Energia замораживает проект морского парка Liivi
Снижение НСО на продукты питания поддерживают почти 100 000 человек.
Новости
  • 12.08.25, 18:26
Orkla не поддерживает снижение НСО: тогда деньги придется искать где-то еще
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

