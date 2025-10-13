Налоговые поступления выросли на миллиард евро

Рост налоговых поступлений в основном обусловлен изменениями в налогообложении, однако влияние оказало также увеличение фонда оплаты труда.
Foto: Liis Treimann
По данным Налогово-таможенного департамента (НТД), за первые восемь месяцев 2025 года в государственный бюджет поступило 10 млрд евро налогов – почти на миллиард евро больше, чем за тот же период прошлого года.
По данным Департамента статистики, во втором квартале 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 0,9%. Во втором квартале ВВП в текущих ценах составил 10,5 миллиарда евро.
