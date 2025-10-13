Назад 13.10.25, 12:47 Налоговые поступления выросли на миллиард евро Налоговые поступления за восемь месяцев этого года выросли на миллиард евро, главным образом благодаря изменениям в налоговой системе и росту фонда заработной платы.

Рост налоговых поступлений в основном обусловлен изменениями в налогообложении, однако влияние оказало также увеличение фонда оплаты труда.

Foto: Liis Treimann

По данным Налогово-таможенного департамента (НТД), за первые восемь месяцев 2025 года в государственный бюджет поступило 10 млрд евро налогов – почти на миллиард евро больше, чем за тот же период прошлого года.