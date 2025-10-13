Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,37%293,44
  • OMX Riga0,01%910,81
  • OMX Tallinn−0,6%1 924,28
  • OMX Vilnius−0,25%1 262,23
  • S&P 5000,00%6 552,51
  • DOW 300,00%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 100−0,04%9 423,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,26
  • 13.10.25, 12:47

Налоговые поступления выросли на миллиард евро

Налоговые поступления за восемь месяцев этого года выросли на миллиард евро, главным образом благодаря изменениям в налоговой системе и росту фонда заработной платы.
Рост налоговых поступлений в основном обусловлен изменениями в налогообложении, однако влияние оказало также увеличение фонда оплаты труда.
  • Рост налоговых поступлений в основном обусловлен изменениями в налогообложении, однако влияние оказало также увеличение фонда оплаты труда.
  • Foto: Liis Treimann
По данным Налогово-таможенного департамента (НТД), за первые восемь месяцев 2025 года в государственный бюджет поступило 10 млрд евро налогов – почти на миллиард евро больше, чем за тот же период прошлого года.
