Центристы и «Отечество» представили кандидатов в старейшины столичных районов

Центристская партия и «Отечество» в пятницу, 12 декабря, объявили кандидатов в районные старейшины.
- Кесклинн. Фото иллюстративное.
- Foto: Andras Kralla
От Центристской партии кандидатами в старейшины стали: предприниматель Мирослав Березовский (Ласнамяэ), Никита Грознов (Кесклинн), Олег Сильянов (Хааберсти), Мануэла Пихлап (Пыхья-Таллинн), Кайдо Саарнийт (Пирита), передает rus.err.ee.
Партия «Отечество» назвала кандидатами в старейшины: Марью-Лийзу Вейзер (Мустамяэ), Ахти Калликорма (Кристийне) и Герри Коннова (Нымме).
Согласно новому коалиционному договору, заключенному после октябрьских выборов Центристской партией и партией «Отечество», центристы назначают старейшин районов Хааберсти, Кесклинн, Ласнамяэ, Пирита и Пыхья-Таллинн, а «Отечество» – старейшин Кристийне, Мустамяэ и Нымме.
Статья продолжается после рекламы
В Таллинне должности районных старейшин являются политическими: после истечения срока полномочий прежнего состава управы, старейшины покидают свои посты.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
По словам бывшего мэра Таллинна Юри Мыйза, мэром можно называть человека, который избран народом и задает тон происходящему в городе. В Таллинне таким человеком является Михаил Кылварт.
«Бесединский файл» и «отечественная» история с незаконными пожертвованиями бросают тень на обоих союзников в таллиннской коалиции, но до следующих выборов она не распадется, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Председателем Таллиннского горсобрания избрали лидера Центристской партии Михаила Кылварта.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.