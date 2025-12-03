Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  03.12.25, 10:39

Заклятые друзья в Таллинне будут держаться друг за друга до выборов

«Бесединский файл» и «отечественная» история с незаконными пожертвованиями бросают тень на обоих союзников в таллиннской коалиции, но до следующих выборов она не распадется, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Эльконд Либман.
  • Эльконд Либман.
  • Foto: Лийз Трейманн
Подписанное в понедельник коалиционное соглашение в Таллинне между Центристской партией и «Отечеством» являет собой образчик технологии власти, где прагматические и политтехнологические соображения сторон царят над чувствами идейной близости и политической приязни.
Частью этой технологии должна стать и договоренность о ротации должности столичного мэра, и выдвинутая «Отечеством» концепция неполитического градоначальника. Нельзя сказать, что запланированная ротация начальственного кресла представляет собой обыденную практику, однако она не уникальна: достаточно вспомнить ротацию премьер-министров Израиля Нафтали Беннета и Яира Лапида в 2021-2022 годах. Что касается неполитического мэра, то и эта идея «городского менеджера» не нова, хотя у нас до сих пор не реализовывалась, как и идея ротации. Все дело в том, зачем участники нынешней столичной коалиции решили прибегнуть к такой технологии и каковы могут быть ее последствия.
Ни для кого не секрет, что остающееся самой популярной в стране партией «Отечество» рассматривало и рассматривает местные выборы в Таллинне как ступеньку лестницы, ведущей на Тоомпеа, а лидер партии Урмас Рейнсалу, заявлявшийся в свое время в качестве кандидата на должность таллиннского городского головы, на самом деле метит на самое высокое вышгородское кресло после парламентских выборов 2027 года.

Пост мэра беспокойной столицы в начавшийся уже предвыборный период означает немалый личный политический риск, подвергаться которому Урмасу Рейнсалу совсем не хочется. В то же время не хочется и отдавать исполнительную власть целиком «заклятым друзьям»-центристам. Такие соображения могли стоять за выбором в пользу «городского менеджера» и решением заполучить кресло мэра именно на первые два года – аккурат до выборов 2027 года и на срок, за который при умелом городском управлении и политическом маневрировании можно успеть не слишком навредить себе в глазах избирателей.
Музыку в данном случае в целом заказывало «Отечество», а не центристы. Лидер центристов Михаил Кылварт даже заявлял, что его партия готова отказаться от должности столичного мэра, и это, похоже, была не просто «сценическая реприза», а констатация того непростого положения, в каком оказалась партия, несмотря на победу на выборах в Таллинне, да и в целом по Эстонии.
В то же время институт «городского менеджера» усиливает городскую законодательную власть за счет исполнительной, предоставляя больше возможностей городскому собранию и, соответственно, больше властных рычагов его председателю. Партия Кылварта будет располагать самой большой фракцией в нем, на «полторы головы» опережая следующую за ней социал-демократическую и еще больше – своих партнеров из «Отечества». Это обстоятельство дало повод оппонентам утверждать, что центристы окажутся фактически безраздельными хозяевами города, как в былые времена.
Опасения, казалось бы, небеспочвенные, однако при этом следует иметь в виду как минимум два фактора: во-первых, Рейнсалу - опытный политический игрок и комбинатор, которому, по крайней мере, на два (на самом деле даже полтора) года выгодно поддерживать стабильность власти и удерживать союз от развала, и недаром он так долго решал и прикидывал, держа в напряжении все политическое сообщество. Во-вторых, ровно то же самое жизненно необходимо и центристам, и желательно на все четыре года, потому что практически любой другой расклад реально грозит лишить их власти вовсе.
«Бесединский файл» и «отечественная» история с незаконными пожертвованиями в какой-то степени нивелируют друг друга.
Потому-то сторонам удалось, несмотря на известную всем принципиальную разницу подходов к очень важным вопросам (не столько, правда, столичного, сколько государственного уровня) аккуратно обойти острые углы и договориться. Пока, само собой. Но возможные и даже неизбежные трения в ходе реализации коалиционного соглашения будут, во всяком случае до парламентских выборов, гаситься. А дальше двухлетнего горизонта у нас в силу политического устройства и политической культуры (здесь без негативной коннотации) загадывают редко.
Оппоненты, разумеется, не сложат руки, но, как ни крути, центристский «бесединский файл» и «отечественная» история с незаконными пожертвованиями в какой-то степени нивелируют друг друга, если иметь в виду стремление расколоть коалицию. Понятно, что он бросает тень на обоих союзников, но ведь без участия Центристской партии либо «Отечества» никакая коалиция в Таллинне при сложившемся соотношении невозможна.

Ситуативный выбор

При всем том не следует забывать, что новый союз в действительности не так уж и нов, и развалилась та тройственная коалиция на Тоомпеа, известная под аббревиатурой EKREIKE из-за конфликта центристов с национал-консерваторами, а вовсе не с «Отечеством». Конечно, тогдашний тройственный союз был ситуативным, как и нынешний двойственный (прошу прощения за невольную, хотя и вполне оправданную игру слов). Точно так же ситуативен и выбор в пользу избрания, а, вернее будет сказать, назначения «городского менеджера», на что тоже не замедлили ополчиться оставшиеся не у дел оппоненты. По правде сказать, их инвективы сильно смахивают на элементарное выражение досады по поводу прискорбного, по их разумению, решения «Отечества».
Председатель столичной организации Партии реформ и кандидат в мэры Таллинна от этой партии Марис Лаури полагает, что назначение не баллотировавшегося и, следовательно, не имеющего народного мандата мэра – это обман, она также поздравила Рейнсалу и Кылварта с тем, что они нашли «подходящую марионетку». «Технический мэр», по мнению действующего городского головы Таллинна социал-демократа Евгения Осиновского, - это «фиговый листок у мутной коалиции под руководством Центристской партии».

Горячие новости

  • 30.11.25, 12:33
Признанная предпринимательница построила успешный бизнес с тысячами клиентов. «Это не для слабых!»
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
  • KM
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

Поэтому появившееся сообщение о вступлении Раудсеппа в «Отечество» не сильно удивляет, хотя и несколько настораживает стремительностью происшедшего и явным противоречием принципу беспартийного «городского менеджера». Заключенное и торжественно объявленное в понедельник, 1 декабря, коалиционное соглашение тоже, хотя и отчасти, но явно, пронизано ожиданием парламентских выборов 2027 года.
Критики из лагеря, ставшего оппозиционным, указывают на «центристский облик» новой коалиции из-за обещанной ею «раздачи денег». Социальные вопросы, вернее, обещания заняться ими в первую очередь, всегда отличали предвыборные кампании Центристской партии, не всегда при этом совпадая с их последующими деяниями. Однако справедливости ради следует напомнить, что и «Отечество», как консервативная правоцентристская партия, тоже всегда придавала немалое значение социальной проблематике – иначе, чем центристы или социал-демократы, но уже в силу консервативного солидаризма.
Кроме того, важные для «Отечества» вопросы культуры, памяти и, прежде всего, образования содержатся в коалиционном соглашении в его формулировках или в близких к ним. В принципе, в соглашении, о чем мы уже писали еще во время переговоров, стороны благоразумно старались обойти наиболее острые углы, чтобы не раскачивать ситуацию хотя бы в течение предстоящих полутора лет.
Покидающий свой кабинет столичный мэр Евгений Осиновский охарактеризовал коалиционное соглашение как лишенное амбиций и «работающее на холостом ходу». Его разочарование и горечь тем более понятны, что наиболее «амбициозные» проекты организации городского транспорта и «городского пространства» новые власти Таллинна отправили в лучшем случае в долгий ящик.
Партии правящей коалиции распределили между собой портфели вице-мэров, которых будет шесть вместо прежних восьми – два у «Отечества» и четыре у Центристской партии. При этом «отечественники» уступили центристам должность вице-мэра по чрезвычайно важным им вопросам образования, за который они, казалось бы, должны были стойко бороться.
Неоднократно упомянутая выше ситуативность оказалась, видимо, решающей и в деле расстановки кадров.
