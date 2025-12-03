Заклятые друзья в Таллинне будут держаться друг за друга до выборов

Пост мэра беспокойной столицы в начавшийся уже предвыборный период означает немалый личный политический риск, подвергаться которому Урмасу Рейнсалу совсем не хочется. В то же время не хочется и отдавать исполнительную власть целиком «заклятым друзьям»-центристам. Такие соображения могли стоять за выбором в пользу «городского менеджера» и решением заполучить кресло мэра именно на первые два года – аккурат до выборов 2027 года и на срок, за который при умелом городском управлении и политическом маневрировании можно успеть не слишком навредить себе в глазах избирателей.

Музыку в данном случае в целом заказывало «Отечество», а не центристы. Лидер центристов Михаил Кылварт даже заявлял, что его партия готова отказаться от должности столичного мэра, и это, похоже, была не просто «сценическая реприза», а констатация того непростого положения, в каком оказалась партия, несмотря на победу на выборах в Таллинне, да и в целом по Эстонии.

В то же время институт «городского менеджера» усиливает городскую законодательную власть за счет исполнительной, предоставляя больше возможностей городскому собранию и, соответственно, больше властных рычагов его председателю. Партия Кылварта будет располагать самой большой фракцией в нем, на «полторы головы» опережая следующую за ней социал-демократическую и еще больше – своих партнеров из «Отечества». Это обстоятельство дало повод оппонентам утверждать, что центристы окажутся фактически безраздельными хозяевами города, как в былые времена.

Опасения, казалось бы, небеспочвенные, однако при этом следует иметь в виду как минимум два фактора: во-первых, Рейнсалу - опытный политический игрок и комбинатор, которому, по крайней мере, на два (на самом деле даже полтора) года выгодно поддерживать стабильность власти и удерживать союз от развала, и недаром он так долго решал и прикидывал, держа в напряжении все политическое сообщество. Во-вторых, ровно то же самое жизненно необходимо и центристам, и желательно на все четыре года, потому что практически любой другой расклад реально грозит лишить их власти вовсе.

«Бесединский файл» и «отечественная» история с незаконными пожертвованиями в какой-то степени нивелируют друг друга.

Потому-то сторонам удалось, несмотря на известную всем принципиальную разницу подходов к очень важным вопросам (не столько, правда, столичного, сколько государственного уровня) аккуратно обойти острые углы и договориться. Пока, само собой. Но возможные и даже неизбежные трения в ходе реализации коалиционного соглашения будут, во всяком случае до парламентских выборов, гаситься. А дальше двухлетнего горизонта у нас в силу политического устройства и политической культуры (здесь без негативной коннотации) загадывают редко.

Оппоненты, разумеется, не сложат руки, но, как ни крути, центристский «бесединский файл» и «отечественная» история с незаконными пожертвованиями в какой-то степени нивелируют друг друга, если иметь в виду стремление расколоть коалицию. Понятно, что он бросает тень на обоих союзников, но ведь без участия Центристской партии либо «Отечества» никакая коалиция в Таллинне при сложившемся соотношении невозможна.

Ситуативный выбор

При всем том не следует забывать, что новый союз в действительности не так уж и нов, и развалилась та тройственная коалиция на Тоомпеа, известная под аббревиатурой EKREIKE из-за конфликта центристов с национал-консерваторами, а вовсе не с «Отечеством». Конечно, тогдашний тройственный союз был ситуативным, как и нынешний двойственный (прошу прощения за невольную, хотя и вполне оправданную игру слов). Точно так же ситуативен и выбор в пользу избрания, а, вернее будет сказать, назначения «городского менеджера», на что тоже не замедлили ополчиться оставшиеся не у дел оппоненты. По правде сказать, их инвективы сильно смахивают на элементарное выражение досады по поводу прискорбного, по их разумению, решения «Отечества».

Председатель столичной организации Партии реформ и кандидат в мэры Таллинна от этой партии Марис Лаури полагает, что назначение не баллотировавшегося и, следовательно, не имеющего народного мандата мэра – это обман, она также поздравила Рейнсалу и Кылварта с тем, что они нашли «подходящую марионетку». «Технический мэр», по мнению действующего городского головы Таллинна социал-демократа Евгения Осиновского, - это «фиговый листок у мутной коалиции под руководством Центристской партии».