Кылварт стал председателем Таллиннского горсобрания

Председателем Таллиннского горсобрания избрали лидера Центристской партии Михаила Кылварта.
- Лидер Центристской партии Михаил Кылварт.
- Foto: Liis Treimann
От коалиции на пост зампреда был выдвинут председатель фракции «Отечества» в горсобрании Свен Сестер, передает rus.err.ee.
В Таллиннском горсобрании фракцию Isamaa возглавил Свен Сестер, фракцию Социал-демократической партии – Йоозеп Вимм, фракцию реформистов – Марис Лаури, фракцию «Правых» – Индрек Луберг и францию Центристской партии, соответственно, Михаил Кылварт.
Согласно договоренности внутри коалиции, «Отечество» получит два поста вице-мэра – по коммунальному хозяйству и предпринимательству, а также по социальным вопросам.
Статья продолжается после рекламы
В ведении четырех центристских вице-мэров будут вопросы образования, культуры, спорта, правопорядка, городского планирования, городского имущества и транспорта.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Назначение не баллотировавшегося на выборах Пеэтерa Раудсеппа на должность мэра Таллинна является обманом, считает председатель Таллиннского округа Партии реформ Марис Лаури.
В понедельник Центристская партия и «Отечество» подписали коалиционное соглашение. Особое внимание в нем уделяется увеличению пособий по рождению ребенка, «ранцевых» пособий и отмене платы за детский сад.
Партия «Отечество» после почти месячной задержки сообщила, что кандидатом на пост мэра Таллинна в первые два года работы новой коалиции станет Пеэтер Раудсепп, до сих пор возглавлявший Институт конъюнктуры.
Генеральный секретарь «Отечества» Андрес Метсоя сегодня дал показания по уголовному расследованию в отношении партии, а также получил уведомление о выдвинутом против «Отечества» уголовном подозрении.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.