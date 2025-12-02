Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%297,21
  • OMX Riga0,36%927,81
  • OMX Tallinn−0,17%1 945,78
  • OMX Vilnius−0,06%1 284,88
  • S&P 5000,00%6 812,63
  • DOW 300,00%47 289,33
  • Nasdaq −0,38%23 275,92
  • FTSE 1000,15%9 717,04
  • Nikkei 2250,00%49 303,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,17
  • 02.12.25, 16:09

Кылварт стал председателем Таллиннского горсобрания

Председателем Таллиннского горсобрания избрали лидера Центристской партии Михаила Кылварта.
Лидер Центристской партии Михаил Кылварт.
  • Лидер Центристской партии Михаил Кылварт.
  • Foto: Liis Treimann
От коалиции на пост зампреда был выдвинут председатель фракции «Отечества» в горсобрании Свен Сестер, передает rus.err.ee.
В Таллиннском горсобрании фракцию Isamaa возглавил Свен Сестер, фракцию Социал-демократической партии – Йоозеп Вимм, фракцию реформистов – Марис Лаури, фракцию «Правых» – Индрек Луберг и францию Центристской партии, соответственно, Михаил Кылварт.
Согласно договоренности внутри коалиции, «Отечество» получит два поста вице-мэра – по коммунальному хозяйству и предпринимательству, а также по социальным вопросам.

В ведении четырех центристских вице-мэров будут вопросы образования, культуры, спорта, правопорядка, городского планирования, городского имущества и транспорта.
