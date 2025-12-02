Назад 02.12.25, 16:09 Кылварт стал председателем Таллиннского горсобрания Председателем Таллиннского горсобрания избрали лидера Центристской партии Михаила Кылварта.

Foto: Liis Treimann

От коалиции на пост зампреда был выдвинут председатель фракции «Отечества» в горсобрании Свен Сестер, передает rus.err.ee.

В Таллиннском горсобрании фракцию Isamaa возглавил Свен Сестер, фракцию Социал-демократической партии – Йоозеп Вимм, фракцию реформистов – Марис Лаури, фракцию «Правых» – Индрек Луберг и францию Центристской партии, соответственно, Михаил Кылварт.

Согласно договоренности внутри коалиции, «Отечество» получит два поста вице-мэра – по коммунальному хозяйству и предпринимательству, а также по социальным вопросам.

В ведении четырех центристских вице-мэров будут вопросы образования, культуры, спорта, правопорядка, городского планирования, городского имущества и транспорта.