Подписаться
  • OMX Baltic−0,25%292,38
  • OMX Riga−0,21%912,55
  • OMX Tallinn−0,26%1 901,09
  • OMX Vilnius−0,05%1 261,23
  • S&P 5000,00%6 735,35
  • DOW 300,47%46 924,74
  • Nasdaq −0,16%22 953,67
  • FTSE 1000,25%9 426,99
  • Nikkei 2250,08%49 353,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,47
  • 20.10.25, 12:22

Гигантская сделка: IKEA выкупит у Södra эстонские и латвийские леса

Инвестиционное подразделение крупнейшего розничного продавца IKEA, Ingka Group, приобретает крупный участок леса в Эстонии и Латвии у шведского лесного концерна Södra Group. Стоимость сделки составляет 720 млн евро.
Компания Södra продаст леса в Эстонии и Латвии крупнейшему розничному торговцу предприятия IKEA.
  • Компания Södra продаст леса в Эстонии и Латвии крупнейшему розничному торговцу предприятия IKEA.
  • Foto: Лийз Трейманн
В январе компания Södra, принадлежащая шведским лесовладельцам, объявила, что надеется в течение года найти нового владельца для своих лесных участков в Латвии (135 000 га) и Эстонии (18 000 га).
  • KM
Content Marketing
  • 20.10.25, 19:35
30-летие Selver: Selveri Köök представляет юбилейную серию и новые соусы
В канун 30-летия Selver в продажу поступили три оригинальных продукта, объединяющих классику праздничных застолий и современные гастрономические тренды. Одновременно на полках магазинов появилась новая серия соусов, созданная благодаря обратной связи клиентов.

