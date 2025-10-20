Гигантская сделка: IKEA выкупит у Södra эстонские и латвийские леса

Из-за решения шведов в странах Балтии на продажу было выставлено столько леса, что местные компании могут быть не в состоянии его выкупить. Ходят слухи, что интерес к лесу проявляет Google и некоторые китайские бизнесмены. В то же время Латвия вместе с частными сектором рассматривает возможность создания специального совместного предприятия, чтобы оставить лес в национальной собственности.