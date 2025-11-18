Европа верит в рост экономики Эстонии меньше, чем сама Эстония

Европейская комиссия прогнозирует, что в ближайшие годы экономика Эстонии вырастет на пару процентов – это заметно ниже ожиданий как Министерства финансов, так и Банка Эстонии.
- По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, в еврозоне рост экономики в следующем году, вероятно, окажется несколько слабее, чем ожидалось ранее.
Опубликованный в понедельник прогноз оказался скромнее и весеннего прогноза самой Еврокомиссии. Если по еврозоне ожидания на следующий год были понижены из-за неожиданно сильного 2025 года, то экономический рост Эстонии, по оценке комиссии, окажется ниже ожиданий как в этом, так и в следующем году: вместо 1,1% и 2,3% теперь прогнозируется 0,6% и 2,1%.
