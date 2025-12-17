Трамп объявил блокаду подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и следующих в Венесуэлу или из нее.
- В ноябре в Карибское море по приказу Трампа прибыл самый большой авианосец США «Джеральд Ф. Форд»
По его словам, американские военные корабли уже начали блокировать такие суда. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 16 декабря, в своей социальной сети Truth Social, написав: «Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой в истории Южной Америки».
Глава Белого дома пояснил, что решение принято в связи с действиями «венесуэльского режима» во главе с Николасом Мадуро, которого Вашингтон признал террористической организацией. В качестве причин он назвал «кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми», передает DW.
По утверждению Трампа, «незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своей деятельности, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений». Он также заявил, что Соединенные Штаты будут усиливать военное присутствие вокруг Венесуэлы до тех пор, пока страна не вернет «нефть, землю и другие украденные активы».
Напряженность между Вашингтоном и Каракасом усилилась на прошлой неделе после того, как американские военнослужащие штурмовали и захватили нефтяной танкер Венесуэлы вблизи побережья страны. После этого инцидента покупатели венесуэльской нефти начали добиваться от государственной нефтегазовой компании PDVSA увеличения скидок и пересмотра условий контрактов. В числе таких покупателей упоминаются, в частности, китайские нефтеперерабатывающие предприятия.
