  • OMX Baltic0,28%302,13
  • OMX Riga0,62%937,48
  • OMX Tallinn0,06%1 997,21
  • OMX Vilnius0,26%1 311,04
  • S&P 500−0,24%6 800,26
  • DOW 30−0,62%48 114,26
  • Nasdaq 0,23%23 111,46
  • FTSE 1001,33%9 813,67
  • Nikkei 2250,26%49 512,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,58
  • 17.12.25, 11:06

Трамп объявил блокаду подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и следующих в Венесуэлу или из нее.
В ноябре в Карибское море по приказу Трампа прибыл самый большой авианосец США «Джеральд Ф. Форд»
  • В ноябре в Карибское море по приказу Трампа прибыл самый большой авианосец США «Джеральд Ф. Форд»
  • Foto: Scanpix
По его словам, американские военные корабли уже начали блокировать такие суда. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 16 декабря, в своей социальной сети Truth Social, написав: «Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой в истории Южной Америки».
Глава Белого дома пояснил, что решение принято в связи с действиями «венесуэльского режима» во главе с Николасом Мадуро, которого Вашингтон признал террористической организацией. В качестве причин он назвал «кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми», передает DW.
По утверждению Трампа, «незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своей деятельности, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений». Он также заявил, что Соединенные Штаты будут усиливать военное присутствие вокруг Венесуэлы до тех пор, пока страна не вернет «нефть, землю и другие украденные активы».

Статья продолжается после рекламы

Напряженность между Вашингтоном и Каракасом усилилась на прошлой неделе после того, как американские военнослужащие штурмовали и захватили нефтяной танкер Венесуэлы вблизи побережья страны. После этого инцидента покупатели венесуэльской нефти начали добиваться от государственной нефтегазовой компании PDVSA увеличения скидок и пересмотра условий контрактов. В числе таких покупателей упоминаются, в частности, китайские нефтеперерабатывающие предприятия.
