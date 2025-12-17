Назад 17.12.25, 11:06 Трамп объявил блокаду подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы Президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и следующих в Венесуэлу или из нее.

В ноябре в Карибское море по приказу Трампа прибыл самый большой авианосец США «Джеральд Ф. Форд»

Foto: Scanpix

По его словам, американские военные корабли уже начали блокировать такие суда. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 16 декабря, в своей социальной сети Truth Social, написав: «Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой в истории Южной Америки».

Глава Белого дома пояснил, что решение принято в связи с действиями «венесуэльского режима» во главе с Николасом Мадуро, которого Вашингтон признал террористической организацией. В качестве причин он назвал «кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми», передает DW.

По утверждению Трампа, «незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своей деятельности, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений». Он также заявил, что Соединенные Штаты будут усиливать военное присутствие вокруг Венесуэлы до тех пор, пока страна не вернет «нефть, землю и другие украденные активы».

Напряженность между Вашингтоном и Каракасом усилилась на прошлой неделе после того, как американские военнослужащие штурмовали и захватили нефтяной танкер Венесуэлы вблизи побережья страны. После этого инцидента покупатели венесуэльской нефти начали добиваться от государственной нефтегазовой компании PDVSA увеличения скидок и пересмотра условий контрактов. В числе таких покупателей упоминаются, в частности, китайские нефтеперерабатывающие предприятия.