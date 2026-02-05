Проверка не выявила нарушений: судно Baltic Spirit покинуло Эстонию
Эстонские власти в ночь на 5 февраля завершили таможенный контроль грузового судна Baltic Spirit, следовавшего из Эквадора в Россию. Проверка не выявила признаков незаконного груза, и судну было разрешено покинуть территорию Эстонии.
