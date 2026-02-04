Муми-тролли спасли от банкротства лыжный курорт

Лыжный склон-тоннель в муниципалитете Леппявирта в губернии Северное Саво был построен в 2004 году с привлечением средств ЕС. Еще недавно в Финляндии было шесть подобных объектов, на которых кататься на лыжах можно было в любую погоду. Но три из них закрылись из-за экономических проблем. Курорт Леппявирта тоже был обречен на закрытие, если бы не дополнительные услуги. В 2018 году администраторы склона придумали пристроить к нему ледовую пещеру муми-троллей, круглогодичную выставку ледовых скульптур по мотивам творчества Туве Янссон с регулярно обновляемой экспозицией.
Как передает Yle
, в этом году только за январь пещеру посетили около 5000 человек. Целевой показатель - 30 000 гостей за год. Даже в период ковидного карантина годовая посещаемость не падала ниже 25 000 человек. При этом сам склон остается убыточным. Генеральный директор объекта Эса Салмихеймо признал, что если бы не муми-тролли, то для достижения аналогичных экономических показателей цены на билеты на склон пришлось бы поднять в 10 раз.