Назад 04.02.26, 18:24 Муми-тролли спасли от банкротства лыжный курорт Экономический кризис в Финляндии вынудил закрыться уже половину из шести лыжных склонов-тоннелей. Один из уцелевших объектов, курорт Леппявирта смог уцелеть благодаря муми-троллям.

Ледяная пещера муми-троллей в Леппявирта

Foto: Visit Kuopio

Лыжный склон-тоннель в муниципалитете Леппявирта в губернии Северное Саво был построен в 2004 году с привлечением средств ЕС. Еще недавно в Финляндии было шесть подобных объектов, на которых кататься на лыжах можно было в любую погоду. Но три из них закрылись из-за экономических проблем. Курорт Леппявирта тоже был обречен на закрытие, если бы не дополнительные услуги. В 2018 году администраторы склона придумали пристроить к нему ледовую пещеру муми-троллей, круглогодичную выставку ледовых скульптур по мотивам творчества Туве Янссон с регулярно обновляемой экспозицией.