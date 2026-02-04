Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,25%319,36
  • OMX Riga−1,02%891,97
  • OMX Tallinn−0,3%2 090,28
  • OMX Vilnius−0,2%1 409,5
  • S&P 500−0,91%6 854,63
  • DOW 30−0,06%49 211,1
  • Nasdaq −2,13%22 758,96
  • FTSE 1000,85%10 402,34
  • Nikkei 225−0,78%54 293,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%89,96
  • 04.02.26, 18:24

Муми-тролли спасли от банкротства лыжный курорт

Экономический кризис в Финляндии вынудил закрыться уже половину из шести лыжных склонов-тоннелей. Один из уцелевших объектов, курорт Леппявирта смог уцелеть благодаря муми-троллям.
Ледяная пещера муми-троллей в Леппявирта
  • Ледяная пещера муми-троллей в Леппявирта
  • Foto: Visit Kuopio
Лыжный склон-тоннель в муниципалитете Леппявирта в губернии Северное Саво был построен в 2004 году с привлечением средств ЕС. Еще недавно в Финляндии было шесть подобных объектов, на которых кататься на лыжах можно было в любую погоду. Но три из них закрылись из-за экономических проблем. Курорт Леппявирта тоже был обречен на закрытие, если бы не дополнительные услуги. В 2018 году администраторы склона придумали пристроить к нему ледовую пещеру муми-троллей, круглогодичную выставку ледовых скульптур по мотивам творчества Туве Янссон с регулярно обновляемой экспозицией.
Как передает Yle, в этом году только за январь пещеру посетили около 5000 человек. Целевой показатель - 30 000 гостей за год. Даже в период ковидного карантина годовая посещаемость не падала ниже 25 000 человек. При этом сам склон остается убыточным. Генеральный директор объекта Эса Салмихеймо признал, что если бы не муми-тролли, то для достижения аналогичных экономических показателей цены на билеты на склон пришлось бы поднять в 10 раз.
