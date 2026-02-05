Прибыль и оборот Merko Ehitus резко упали

Выручка Merko Ehitus в четвертом квартале сократилась на 57% в годовом выражении, а чистая прибыль – на 84%, значительно не дотянув до ожиданий аналитиков. По итогам года оборот Merko снизился на 42%, а прибыль – на 38%.
В конце прошлого года Merko Ehitus сообщила о возможности увеличить портфель заказов примерно на 600 млн евро, выиграв государственный тендер в Литве на строительство оборонных объектов. На фото – строительство здания Kullo в Таллинне.
Foto: Andras Kralla
Выручка Merko Ehitus в четвертом квартале составила 69,1 млн евро (в 2024 году – 160,4 млн евро), что на 57% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из биржевого сообщения.
Компания Merko, акции которой котируются на Таллиннской бирже, одержала победу в Литве в нескольких государственных тендерах на строительство оборонных сооружений, однако из-за поданной жалобы подписание контрактов откладывается на следующий год.
Чистая прибыль Merko Ehitus, акции которой котируются на Таллиннской бирже, в третьем квартале сократилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако руководство компании отмечает позитивные изменения на рынке.
