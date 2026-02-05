Деловые ведомости
  • OMX Baltic−1,1%316,62
  • OMX Riga−0,72%894,62
  • OMX Tallinn−1,15%2 066,34
  • OMX Vilnius−0,4%1 406,74
  • S&P 500−0,51%6 882,72
  • DOW 300,53%49 501,3
  • Nasdaq −1,51%22 904,58
  • FTSE 100−0,3%10 370,73
  • Nikkei 225−0,88%53 818,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,36
  • 05.02.26, 10:06

Прибыль и оборот Merko Ehitus резко упали

Выручка Merko Ehitus в четвертом квартале сократилась на 57% в годовом выражении, а чистая прибыль – на 84%, значительно не дотянув до ожиданий аналитиков. По итогам года оборот Merko снизился на 42%, а прибыль – на 38%.
В конце прошлого года Merko Ehitus сообщила о возможности увеличить портфель заказов примерно на 600 млн евро, выиграв государственный тендер в Литве на строительство оборонных объектов. На фото – строительство здания Kullo в Таллинне.
  • Foto: Andras Kralla
Выручка Merko Ehitus в четвертом квартале составила 69,1 млн евро (в 2024 году – 160,4 млн евро), что на 57% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из биржевого сообщения.
Похожие статьи

Биржа
  • 15.01.26, 10:07
Merko получила в Литве контракты более чем на полмиллиарда евро
Литовская «дочка» Merko – компания UAB Merko Statyba – признана победителем государственного тендера на развитие инфраструктуры военного городка, сообщила Merko в среду в биржевом сообщении.
Биржа
  • 29.12.25, 10:52
Контракты Merko на 600 млн евро застряли из‑за жалобы
Компания Merko, акции которой котируются на Таллиннской бирже, одержала победу в Литве в нескольких государственных тендерах на строительство оборонных сооружений, однако из-за поданной жалобы подписание контрактов откладывается на следующий год.
Биржа
  • 01.12.25, 11:25
Merko подписала контракт на 35 млн евро
Строительный концерн Merko построит для компании Mainor новое офисное здание почти за 35 млн евро, сообщила компания.
Биржа
  • 06.11.25, 11:27
Merko потеряла 45% прибыли, но видит на рынке позитивные сигналы
Чистая прибыль Merko Ehitus, акции которой котируются на Таллиннской бирже, в третьем квартале сократилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако руководство компании отмечает позитивные изменения на рынке.
Самые читаемые

1
Новости
  • 03.02.26, 18:21
Завод в Мустамяэ производит сверхточное оборудование для лунных миссий NASA
2
Новости
  • 03.02.26, 17:30
Astlanda планирует построить в Ласнамяэ новый жилой квартал
3
Новости
  • 03.02.26, 19:23
Страховая компания требует от владельца сгоревшего центра по переработке мусора несколько миллионов
4
Биржа
  • 04.02.26, 08:37
ТОП 1000: с Таллиннской биржи исчезли тысячи инвесторов
5
Новости
  • 04.02.26, 11:46
Один из самых мощных в Европе: в Харьюмаа открыли аккумуляторный парк стоимостью 85 млн евро
6
Новости
  • 03.02.26, 06:00
Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками

Последние новости

Новости
  • 05.02.26, 12:22
Рост промышленности: Латвия обогнала Эстонию
Новости
  • 05.02.26, 11:37
Проверка не выявила нарушений: судно Baltic Spirit покинуло Эстонию
Новости
  • 05.02.26, 10:57
Объем обрабатывающей промышленности вырос более чем на 3%
Ленно Уускюла: цифры разочаровали
Биржа
  • 05.02.26, 10:40
Компания Nordecon завершила четвертый квартал с убытком
Биржа
  • 05.02.26, 10:06
Прибыль и оборот Merko Ehitus резко упали
Новости
  • 05.02.26, 08:34
Обратная сторона солнечного парка: выигравшая аукцион энергетическая компания осталась ни с чем
Вместо победителя аукциона продавец ищет нового инвестора
Новости
  • 05.02.26, 06:00
В Нарве и Кохтла-Ярве построят дома для людей с особыми психическими потребностями
Эпицентр
  • 04.02.26, 18:46
Rail Baltic, аэропорт и Mainor объединяют силы: в Юлемисте запустят стройки на полмиллиарда евро

Сейчас в фокусе

В ТОПе инвесторов произошла лишь косметическая перестановка в тройке лидеров, но два крупнейших инвестора сохранили свои позиции.
Биржа
  • 04.02.26, 08:37
ТОП 1000: с Таллиннской биржи исчезли тысячи инвесторов
Весной 2023 года на мусороперерабатывающей станции Eesti Keskkonnateenused вспыхнул крупный пожар, который перекинулся на расположенный рядом центральный склад компании Pakendikeskus.
Новости
  • 03.02.26, 19:23
Страховая компания требует от владельца сгоревшего центра по переработке мусора несколько миллионов
Для всего Евросоюза установлены единые стандарты, и они существенно жестче прежних эстонских правил.
Подсказка
  • 04.02.26, 06:00
Новая директива вызывает вопросы. «Отрегулировать крипторынок – это как обложить налогом акции МММ»
Astlanda планирует построить обычный жилой квартал за муниципальными домами на улице Раадику.
Новости
  • 03.02.26, 17:30
Astlanda планирует построить в Ласнамяэ новый жилой квартал
Гендиректор Harmet Ало Тамм считает, что, несмотря на неопределенность, самые тяжелые времена уже позади.
Новости
  • 04.02.26, 15:07
Преодолевший трудности эстонский производитель модульных домов строит жилье в Украине вместе с японцами
1300 евро были переведены со счета клиентки Swedbank на счет канадской компании. Как утверждает клиентка – без ее разрешения или ведома.
Новости
  • 03.02.26, 06:00
Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками
В начале торгового дня акции на Копенгагенской бирже упали на 20%. Это крупнейшее внутридневное падение с июля.
Биржа
  • 04.02.26, 12:40
Novo Nordisk прогнозирует падение продаж, акции обвалились
