Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,96%317,06
  • OMX Riga−0,8%893,94
  • OMX Tallinn−0,85%2 072,43
  • OMX Vilnius−0,43%1 406,3
  • S&P 500−0,51%6 882,72
  • DOW 300,53%49 501,3
  • Nasdaq −1,51%22 904,58
  • FTSE 100−0,32%10 369,01
  • Nikkei 225−0,88%53 818,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,29
  • OMX Baltic−0,96%317,06
  • OMX Riga−0,8%893,94
  • OMX Tallinn−0,85%2 072,43
  • OMX Vilnius−0,43%1 406,3
  • S&P 500−0,51%6 882,72
  • DOW 300,53%49 501,3
  • Nasdaq −1,51%22 904,58
  • FTSE 100−0,32%10 369,01
  • Nikkei 225−0,88%53 818,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,29
  • 05.02.26, 10:57

Объем обрабатывающей промышленности вырос более чем на 3%

Промышленные предприятия Эстонии произвели в прошлом году на 1,7% больше продукции в постоянных ценах по сравнению с предыдущим годом. В обрабатывающей промышленности рост составил 3,1%, сообщил Департамент статистики.
В Эстонии спрос на промтовары растет благодаря изменению подоходного налога, считают аналитики.
  • В Эстонии спрос на промтовары растет благодаря изменению подоходного налога, считают аналитики.
  • Foto: Andras Kralla
В горнодобывающей промышленности объемы производства сократились на 0,9%, в энергетике – на 8,5%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.01.26, 16:36
За ростом в обрабатывающей промышленности стоят лишь несколько компаний. «В прошлом году мы выросли вдвое»
Объем производства в обрабатывающей промышленности в ноябре вырос на 4,5%, при этом почти три четверти роста пришлось всего на два вида деятельности.
Новости
  • 30.01.26, 10:01
Экспресс-оценка: в четвертом квартале экономика Эстонии выросла на 1%
По предварительной оценке Департамента статистики, ВВП в четвертом квартале 2025 года вырос на 1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Новости
  • 07.01.26, 10:23
В декабре инфляция превысила 4%
Цены в декабре выросли на 4,1% в годовом выражении, следует из предварительной оценки гармонизированного индекса потребительских цен, опубликованной Департаментом статистики.
Новости
  • 28.12.25, 13:28
Уускюла: Эстонии лучше всего подошел бы небольшой рост цен на недвижимость
В течение года цены на недвижимость оставались на том же уровне, что и год назад, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.02.26, 18:21
Завод в Мустамяэ производит сверхточное оборудование для лунных миссий NASA
2
Новости
  • 03.02.26, 17:30
Astlanda планирует построить в Ласнамяэ новый жилой квартал
3
Новости
  • 03.02.26, 19:23
Страховая компания требует от владельца сгоревшего центра по переработке мусора несколько миллионов
4
Биржа
  • 04.02.26, 08:37
ТОП 1000: с Таллиннской биржи исчезли тысячи инвесторов
5
Новости
  • 04.02.26, 11:46
Один из самых мощных в Европе: в Харьюмаа открыли аккумуляторный парк стоимостью 85 млн евро
6
Новости
  • 03.02.26, 06:00
Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками

Последние новости

Биржа
  • 05.02.26, 13:24
Биткоин опустился до минимума с ноября 2024 года
Новости
  • 05.02.26, 12:22
Рост промышленности: Латвия обогнала Эстонию
Новости
  • 05.02.26, 11:37
Проверка не выявила нарушений: судно Baltic Spirit покинуло Эстонию
Новости
  • 05.02.26, 10:57
Объем обрабатывающей промышленности вырос более чем на 3%
Ленно Уускюла: цифры разочаровали
Биржа
  • 05.02.26, 10:40
Компания Nordecon завершила четвертый квартал с убытком
Биржа
  • 05.02.26, 10:06
Прибыль и оборот Merko Ehitus резко упали
Новости
  • 05.02.26, 08:34
Обратная сторона солнечного парка: выигравшая аукцион энергетическая компания осталась ни с чем
Вместо победителя аукциона продавец ищет нового инвестора
Новости
  • 05.02.26, 06:00
В Нарве и Кохтла-Ярве построят дома для людей с особыми психическими потребностями

Сейчас в фокусе

В ТОПе инвесторов произошла лишь косметическая перестановка в тройке лидеров, но два крупнейших инвестора сохранили свои позиции.
Биржа
  • 04.02.26, 08:37
ТОП 1000: с Таллиннской биржи исчезли тысячи инвесторов
Весной 2023 года на мусороперерабатывающей станции Eesti Keskkonnateenused вспыхнул крупный пожар, который перекинулся на расположенный рядом центральный склад компании Pakendikeskus.
Новости
  • 03.02.26, 19:23
Страховая компания требует от владельца сгоревшего центра по переработке мусора несколько миллионов
Для всего Евросоюза установлены единые стандарты, и они существенно жестче прежних эстонских правил.
Подсказка
  • 04.02.26, 06:00
Новая директива вызывает вопросы. «Отрегулировать крипторынок – это как обложить налогом акции МММ»
Astlanda планирует построить обычный жилой квартал за муниципальными домами на улице Раадику.
Новости
  • 03.02.26, 17:30
Astlanda планирует построить в Ласнамяэ новый жилой квартал
Гендиректор Harmet Ало Тамм считает, что, несмотря на неопределенность, самые тяжелые времена уже позади.
Новости
  • 04.02.26, 15:07
Преодолевший трудности эстонский производитель модульных домов строит жилье в Украине вместе с японцами
1300 евро были переведены со счета клиентки Swedbank на счет канадской компании. Как утверждает клиентка – без ее разрешения или ведома.
Новости
  • 03.02.26, 06:00
Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками
В начале торгового дня акции на Копенгагенской бирже упали на 20%. Это крупнейшее внутридневное падение с июля.
Биржа
  • 04.02.26, 12:40
Novo Nordisk прогнозирует падение продаж, акции обвалились
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026