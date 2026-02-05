Назад 05.02.26, 08:34 Обратная сторона солнечного парка: выигравшая аукцион энергетическая компания осталась ни с чем Предприниматели из Тартуского уезда, которые сейчас рассчитывают привлечь от будущих инвесторов десятки миллионов евро, в этом же проекте аккумуляторного парка уже оставили одного добросовестного инвестора с пустыми руками.

Член правления Sunly Эркки Каллас признает, что победа в аукционе на платформе Timber вовсе не гарантирует победителю права на покупку, что, по его словам, ставит под сомнение легитимность всей аукционной среды.

Foto: Arvo Meeks

Еще три года назад владельцы этого же проекта пытались продать на аукционе землю у Чудского озера вместе с проектом аккумуляторного парка. Когда одна из известных эстонских компаний в сфере возобновляемой энергетики, выигравшая аукцион, была готова заплатить за это более трех миллионов евро, продавцы, как сочли несколько судебных инстанций, недобросовестно оставили покупателя за дверью. Вся эта история бросает тень и на то, насколько вообще безболезненно можно заключать сделки в аукционных средах, как это поначалу кажется.