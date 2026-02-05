Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−1,04%316,81
  • OMX Riga−0,75%894,36
  • OMX Tallinn−1,12%2 066,84
  • OMX Vilnius−0,15%1 410,21
  • S&P 500−0,51%6 882,72
  • DOW 300,53%49 501,3
  • Nasdaq −1,51%22 904,58
  • FTSE 100−0,37%10 364,01
  • Nikkei 225−0,88%53 818,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,08
  • 05.02.26, 08:34

Обратная сторона солнечного парка: выигравшая аукцион энергетическая компания осталась ни с чем

Предприниматели из Тартуского уезда, которые сейчас рассчитывают привлечь от будущих инвесторов десятки миллионов евро, в этом же проекте аккумуляторного парка уже оставили одного добросовестного инвестора с пустыми руками.
Член правления Sunly Эркки Каллас признает, что победа в аукционе на платформе Timber вовсе не гарантирует победителю права на покупку, что, по его словам, ставит под сомнение легитимность всей аукционной среды.
  • Член правления Sunly Эркки Каллас признает, что победа в аукционе на платформе Timber вовсе не гарантирует победителю права на покупку, что, по его словам, ставит под сомнение легитимность всей аукционной среды.
  • Foto: Arvo Meeks
Еще три года назад владельцы этого же проекта пытались продать на аукционе землю у Чудского озера вместе с проектом аккумуляторного парка. Когда одна из известных эстонских компаний в сфере возобновляемой энергетики, выигравшая аукцион, была готова заплатить за это более трех миллионов евро, продавцы, как сочли несколько судебных инстанций, недобросовестно оставили покупателя за дверью. Вся эта история бросает тень и на то, насколько вообще безболезненно можно заключать сделки в аукционных средах, как это поначалу кажется.
