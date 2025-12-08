Назад 08.12.25, 12:12 Китай и США поделят между собой «суверенную» Россию Развязанная Россией война приведет к утрате ее экономического суверенитета – Китай и США просто поделят ее между собой и, может быть, так найдут между собой мировой консенсус, считает обозреватель ДВ Вадим Штепа.

Вадим Штепа.



С начала четверти века путинского правления российская пропаганда твердила о суверенитете как «высшей ценности». Мол, алчные соседи только и мечтают о том, как бы захватить природные богатства великой России и тем самым покорить ее.

Это постепенно сформировало вполне официальную доктрину о том, будто бы Россия находится в «кольце врагов». И такая доктрина просто логически вела к войне. А с началом полномасштабной войны против Украины и вступлением в силу множества международных санкций страна действительно оказалась в изоляции – и политической, и экономической.

Да, танкеры «теневого флота» продолжают вывозить российскую нефть. В обмен Россия импортирует машины и оборудование, причем преимущественно из азиатских стран. Из них в текущем году ввезено товаров на 134,3 млрд долларов, тогда как из Европы – в 2,5 раз меньше – на 51,5 млрд долларов, а из Америки – вообще всего на 11,8 млрд долларов.

Кстати, в 2021 году китайская компания уже пыталась построить в Хабаровском крае крупнейший в мире химический завод по производству метанола. Это вещество, хотя и используется в промышленности, но является одним из самых токсичных ядов. Однако тогда на районном референдуме 90% местных жителей выступили против строительства этого экологически опасного предприятия. Но теперь, после того, как местное самоуправление в России фактически уничтожено и такие референдумы более невозможны, Китаю ничто не мешает возобновить этот проект. Тем более к этому призывает сам российский министр.

Готовятся к отмене санкций?

Однако еще более интересная ситуация складывается в экономических отношениях России и США. Долгие путинские годы Америку изображали чуть ли не исчадием мирового зла, но в последние месяцы зазвучали совсем другие интонации.

По данным The Wall Street Journal, близкие Путину олигархи-миллиардеры – Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, братья Аркадий и Борис Ротенберги – начали конфиденциально обсуждать со своими американскими «коллегами» будущие совместные проекты в России. Активное участие в этих обуждениях принимает также путинский «спецпосланник» Кирилл Дмитриев.

Речь идет о доступе американских компаний к российским газовым месторождениям, в частности, к концессиям в Охотском море. А также об их праве добывать редкоземельные металлы в ряде районов Сибири.

Также предусматривается возобновление участия американских компаний в проекте «Арктик СПГ», т.е. добыче природного газа и производстве сжиженного на предприятии вблизи Ямала. Несмотря на то, что этот проект и владеющая им компания «Новатэк» с 2022 года находятся под американскими санкциями, нынешние бизнесмены, вероятно, ожидают их скорой отмены администрацией США.

Американская нефтяная компания ExxonMobil также ведет пока секретные переговоры с «Роснефтью» о возможном возвращении в Россию, чтобы возобновить нефтегазовый проект «Сахалин-1». Словом, работает типичная для Трампа логика – никакая война не должна останавливать бизнес. У Путина она ровно противоположна – никакой бизнес не может остановить войну. Однако они вполне сочетаются.

В итоге, похоже, что Китай и США просто поделят между собой «суверенную» Россию. И может быть, так найдут между собой мировой консенсус.