Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,1%298,99
  • OMX Riga0,29%933,72
  • OMX Tallinn0,06%1 976,26
  • OMX Vilnius−0,05%1 292,86
  • S&P 5000,00%6 870,4
  • DOW 300,00%47 954,99
  • Nasdaq 0,31%23 578,13
  • FTSE 100−0,09%9 658,15
  • Nikkei 2250,18%50 581,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%88,89
  • OMX Baltic−0,1%298,99
  • OMX Riga0,29%933,72
  • OMX Tallinn0,06%1 976,26
  • OMX Vilnius−0,05%1 292,86
  • S&P 5000,00%6 870,4
  • DOW 300,00%47 954,99
  • Nasdaq 0,31%23 578,13
  • FTSE 100−0,09%9 658,15
  • Nikkei 2250,18%50 581,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%88,89
  • 08.12.25, 12:12

Китай и США поделят между собой «суверенную» Россию

Развязанная Россией война приведет к утрате ее экономического суверенитета – Китай и США просто поделят ее между собой и, может быть, так найдут между собой мировой консенсус, считает обозреватель ДВ Вадим Штепа.
Вадим Штепа.
  • Вадим Штепа.
  • Foto: Личный архив
С начала четверти века путинского правления российская пропаганда твердила о суверенитете как «высшей ценности». Мол, алчные соседи только и мечтают о том, как бы захватить природные богатства великой России и тем самым покорить ее.
Это постепенно сформировало вполне официальную доктрину о том, будто бы Россия находится в «кольце врагов». И такая доктрина просто логически вела к войне. А с началом полномасштабной войны против Украины и вступлением в силу множества международных санкций страна действительно оказалась в изоляции – и политической, и экономической.
Да, танкеры «теневого флота» продолжают вывозить российскую нефть. В обмен Россия импортирует машины и оборудование, причем преимущественно из азиатских стран. Из них в текущем году ввезено товаров на 134,3 млрд долларов, тогда как из Европы – в 2,5 раз меньше – на 51,5 млрд долларов, а из Америки – вообще всего на 11,8 млрд долларов.

Статья продолжается после рекламы

Общие объемы внешней торговли упали на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это неизбежный результат международных санкций. Уже почти четырехлетняя война неизбежно привела к падению российской гражданской экономики. Военная экономика еще развивается, но она в принципе непродуктивна для современного развития страны, поскольку произведенные ею боеприпасы просто взрываются на украинских пространствах. Да и то, даже артиллерийские снаряды Россия ввозит из Северной Кореи, хотя и эти поставки падают.
В татарстанской Елабуге с 2023 года работает недавно подвергшийся атаке завод по производству иранских дронов Shahed. Причем на этом предприятии активно используется труд несовершеннолетних и иностранцев из Африки. Но иранские дроны технологически уступают украинским, поскольку используют уже устаревшую электронику.
Одним из главных дефицитов российской экономики эпохи войны стали именно высокие электронные технологии, доступ к которым был перекрыт санкциями. А без этих технологий и микросхем невозможна работа никакого современного оборудования – от заводских станков до нефтеперерабатывающих предприятий. Так Россия, развязав войну, нанесла ущерб своим базовым, сырьевым отраслям и затормозила их развитие.
Поэтому властям пришлось отодвинуть свою доктрину «суверенитета» и срочно искать мировых партнеров, которые помогли бы любой ценой восполнить этот технологический дефицит.
Первым из них, разумеется, оказался Китай, с которым у России вроде бы и так существует «стратегическое партнерство». Но Китай все же ведет себя сдержанно. В ноябре глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о готовности России стать «ресурсной базой» для китайской промышленности. Россия и так уже фактически ею является, поставляя в Поднебесную углеводороды, древесину и прочее сырье по демпинговым ценам. Но все же после введения правительством США санкций в отношении «Роснефти» Китай на две трети снизил закупки нефти у этой российской компании.
Работает типичная для Трампа логика – никакая война не должна останавливать бизнес. У Путина она ровно противоположна – никакой бизнес не может остановить войну.
А министр экономического развития Максим Решетников и вовсе обратился к китайским компаниям с прямым приглашением – приходить в Россию и «локализовывать производство», то есть попросту строить заводы. Очевидно, он рассчитывает, что китайцы одновременно поделятся с Россией и высокими технологиями, развитыми в этой стране.
Но кто будет работать на этих заводах, учитывая демографический кризис на российском Дальнем Востоке? Вероятно, тоже китайские рабочие. Так, постепенно станут реальностью выпущенные в Китае географические карты, где регионы, оккупированные в свое время Российской империей, «вернулись в родную гавань» с китайской топонимикой.

Горячие новости

  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
  • 06.12.25, 08:00
3000 км до Таллинна: как эстонских фермеров и торговцев занесло в турецкую глубинку
  • 03.12.25, 16:26
Владельцы Maxima продали Вендeлину две сети общественного питания
  • KM
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

Статья продолжается после рекламы

Кстати, в 2021 году китайская компания уже пыталась построить в Хабаровском крае крупнейший в мире химический завод по производству метанола. Это вещество, хотя и используется в промышленности, но является одним из самых токсичных ядов. Однако тогда на районном референдуме 90% местных жителей выступили против строительства этого экологически опасного предприятия. Но теперь, после того, как местное самоуправление в России фактически уничтожено и такие референдумы более невозможны, Китаю ничто не мешает возобновить этот проект. Тем более к этому призывает сам российский министр.

Готовятся к отмене санкций?

Однако еще более интересная ситуация складывается в экономических отношениях России и США. Долгие путинские годы Америку изображали чуть ли не исчадием мирового зла, но в последние месяцы зазвучали совсем другие интонации.
По данным The Wall Street Journal, близкие Путину олигархи-миллиардеры – Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, братья Аркадий и Борис Ротенберги – начали конфиденциально обсуждать со своими американскими «коллегами» будущие совместные проекты в России. Активное участие в этих обуждениях принимает также путинский «спецпосланник» Кирилл Дмитриев.
Речь идет о доступе американских компаний к российским газовым месторождениям, в частности, к концессиям в Охотском море. А также об их праве добывать редкоземельные металлы в ряде районов Сибири.
Также предусматривается возобновление участия американских компаний в проекте «Арктик СПГ», т.е. добыче природного газа и производстве сжиженного на предприятии вблизи Ямала. Несмотря на то, что этот проект и владеющая им компания «Новатэк» с 2022 года находятся под американскими санкциями, нынешние бизнесмены, вероятно, ожидают их скорой отмены администрацией США.
Американская нефтяная компания ExxonMobil также ведет пока секретные переговоры с «Роснефтью» о возможном возвращении в Россию, чтобы возобновить нефтегазовый проект «Сахалин-1». Словом, работает типичная для Трампа логика – никакая война не должна останавливать бизнес. У Путина она ровно противоположна – никакой бизнес не может остановить войну. Однако они вполне сочетаются.
В итоге, похоже, что Китай и США просто поделят между собой «суверенную» Россию. И может быть, так найдут между собой мировой консенсус.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 04.12.25, 12:51
Путин пообещал продолжить захват Украины
Президент России Владимир Путин пообещал продолжить захват украинских территорий. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская «народные республики» («ДНР» и «ЛНР») «будут освобождены в любом случае», заявил Путин.
Эпицентр
  • 03.12.25, 06:00
Лечим неизлечимое с помощью мела и воды: связанные с Россией биодобавки набирают обороты
Каждому присоединившемуся «ноль инвестиций», «ноль риска» и «высокая рентабельность» – обещают распространители Coral Club новообращенным. Производство и распространение биодобавок – прибыльный бизнес в Эстонии. Обороты лидеров рынка исчисляются миллионами. Но эстонские компании уступают связанным с Россией конкурентам, не поспевая за агрессивным сетевым маркетингом.
Новости
  • 26.11.25, 10:48
Йонатан Вcевиов о плане мира: от этой суматохи выигрывает только Россия
По словам канцлера МИД Йонатана Вcевиова, большой переполох вокруг украинского мирного плана дает России отличную возможность воспользоваться ситуацией.
Новости
  • 02.12.25, 11:35
ЕЦБ отказался поддержать «репарационный кредит» Украине за счет замороженных российских активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставлять гарантии по «репарационному кредиту» в размере 140 миллиардов евро Украине, который предполагается обеспечить замороженными в западных странах активами российского Центробанка.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.12.25, 08:00
3000 км до Таллинна: как эстонских фермеров и торговцев занесло в турецкую глубинку
2
ТОП
  • 05.12.25, 17:28
Самые успешные в Ида-Вирумаа. Победу празднует химическая промышленность
ТОП 100 самых успешных компаний Ида-Вирумаа
3
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
4
ТОП
  • 06.12.25, 14:30
Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль
5
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
6
Новости
  • 03.12.25, 16:26
Владельцы Maxima продали Вендeлину две сети общественного питания

Последние новости

Новости
  • 08.12.25, 15:52
В России предложили в два раза увеличить лимит сверхурочной работы
Новости
  • 08.12.25, 14:35
Промышленные руководители раскрывают планы на грядущий год. «Нам нужно смело выходить на экспортные рынки»
Новости
  • 08.12.25, 13:59
Латвия повышает налог на азартные игры
Подсказка
  • 08.12.25, 13:52
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
Новости
  • 08.12.25, 12:18
Латыши приобрели входящего в концерн PRFoods производителя рыбной продукции
Mнения
  • 08.12.25, 12:12
Китай и США поделят между собой «суверенную» Россию
Новости
  • 08.12.25, 11:48
Хозяйка ломбарда: рост цен на золото привел к скачку оборота

Сейчас в фокусе

В рамках выездной конференции «Деловых ведомостей» «Заставь деньги работать!» участники смогли лично пообщаться с исполнительным директором Arco Vara Кристиной Мустонен (слева) и финансовым руководителем Arco Vara Дарьей Большаковой.
Новости
  • 07.12.25, 16:47
Кристина Мустонен – об инвестициях в недвижимость: цены продолжат расти, эта тенденция никуда не денется
«Дом с ангелом» или «эстонский дом» в Карсе. Сегодня в квартире эстонского торговца склад турецкой кофейни.
Новости
  • 06.12.25, 08:00
3000 км до Таллинна: как эстонских фермеров и торговцев занесло в турецкую глубинку
Триумфатором топа Äripäev для Ида-Вирумаа стала компания VKG Oil, занимающаяся обогащением сланца и входящая в группу VKG.
ТОП
  • 05.12.25, 17:28
Самые успешные в Ида-Вирумаа. Победу празднует химическая промышленность
ТОП 100 самых успешных компаний Ида-Вирумаа
Глава Кассы по безработице Герт Тийвас, руководитель Coop Pank Арко Куртманн, генеральный директор Leab Eesti Эрки Хирве и заместитель главного редактора Äripäev Айвар Хундимяги.
ТОП
  • 06.12.25, 14:30
Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль
Партнер венчурного фонда Bessemer Venture Partner Алекс Феррара.
Новости
  • 07.12.25, 13:44
От Pipedrive к оборонке: венчурные инвесторы возвращаются в Эстонию
Шар новогодней ночи в Нью-Йорке. Превратится ли он в хрустальный шар? Те, кто поучаствовали в конкурсе прогнозов на S&P 500, в конце года знают наверняка. А вы сомневались, приходить ли на конференцию ДВ «Заставь деньги работать» или нет!
Биржа
  • 07.12.25, 11:15
«Вкус биржи» выходит на новый уровень. Итоги 2025 года
Вы можете распечатать эту таблицу и прикрепить на дверцу холодильника. Что-то вроде библии мелкого инвестора.
Инвестор Тоомас
  • 05.12.25, 16:36
Инвестор Тоомас: вам 40 или меньше? Памятка малого инвестора, которую стоит повесить на холодильник
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025