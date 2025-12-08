Китай и США поделят между собой «суверенную» Россию

Развязанная Россией война приведет к утрате ее экономического суверенитета – Китай и США просто поделят ее между собой и, может быть, так найдут между собой мировой консенсус, считает обозреватель ДВ Вадим Штепа.
- Вадим Штепа.
- Foto: Личный архив
С начала четверти века путинского правления российская пропаганда твердила о суверенитете как «высшей ценности». Мол, алчные соседи только и мечтают о том, как бы захватить природные богатства великой России и тем самым покорить ее.
Это постепенно сформировало вполне официальную доктрину о том, будто бы Россия находится в «кольце врагов». И такая доктрина просто логически вела к войне. А с началом полномасштабной войны против Украины и вступлением в силу множества международных санкций страна действительно оказалась в изоляции – и политической, и экономической.
Да, танкеры «теневого флота» продолжают вывозить российскую нефть. В обмен Россия импортирует машины и оборудование, причем преимущественно из азиатских стран. Из них в текущем году
ввезено товаров на 134,3 млрд долларов, тогда как из Европы – в 2,5 раз меньше – на 51,5 млрд долларов, а из Америки – вообще всего на 11,8 млрд долларов.
Статья продолжается после рекламы
Общие объемы внешней торговли упали на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это неизбежный результат международных санкций. Уже почти четырехлетняя война неизбежно привела к падению российской гражданской экономики. Военная экономика еще развивается, но она в принципе непродуктивна для современного развития страны, поскольку произведенные ею боеприпасы просто взрываются на украинских пространствах. Да и то, даже артиллерийские снаряды Россия ввозит
из Северной Кореи, хотя и эти поставки падают.
В татарстанской Елабуге с 2023 года работает недавно подвергшийся атаке завод
по производству иранских дронов Shahed. Причем на этом предприятии активно используется труд несовершеннолетних и иностранцев из Африки. Но иранские дроны технологически уступают украинским, поскольку используют уже устаревшую электронику.
Одним из главных дефицитов
российской экономики эпохи войны стали именно высокие электронные технологии, доступ к которым был перекрыт санкциями. А без этих технологий и микросхем невозможна работа никакого современного оборудования – от заводских станков до нефтеперерабатывающих предприятий. Так Россия, развязав войну, нанесла ущерб своим базовым, сырьевым отраслям и затормозила их развитие.
Поэтому властям пришлось отодвинуть свою доктрину «суверенитета» и срочно искать мировых партнеров, которые помогли бы любой ценой восполнить этот технологический дефицит.
Первым из них, разумеется, оказался Китай, с которым у России вроде бы и так существует «стратегическое партнерство». Но Китай все же ведет себя сдержанно. В ноябре глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил
о готовности России стать «ресурсной базой» для китайской промышленности. Россия и так уже фактически ею является, поставляя в Поднебесную углеводороды, древесину и прочее сырье по демпинговым ценам. Но все же после введения правительством США санкций в отношении «Роснефти» Китай на две трети снизил закупки нефти у этой российской компании.
Работает типичная для Трампа логика – никакая война не должна останавливать бизнес. У Путина она ровно противоположна – никакой бизнес не может остановить войну.
А министр экономического развития Максим Решетников и вовсе обратился
к китайским компаниям с прямым приглашением – приходить в Россию и «локализовывать производство», то есть попросту строить заводы. Очевидно, он рассчитывает, что китайцы одновременно поделятся с Россией и высокими технологиями, развитыми в этой стране.
Но кто будет работать на этих заводах, учитывая демографический кризис на российском Дальнем Востоке? Вероятно, тоже китайские рабочие. Так, постепенно станут реальностью выпущенные в Китае географические карты
, где регионы, оккупированные в свое время Российской империей, «вернулись в родную гавань» с китайской топонимикой.
Статья продолжается после рекламы
Кстати, в 2021 году китайская компания уже пыталась
построить в Хабаровском крае крупнейший в мире химический завод по производству метанола. Это вещество, хотя и используется в промышленности, но является одним из самых токсичных ядов. Однако тогда на районном референдуме 90% местных жителей выступили против строительства этого экологически опасного предприятия. Но теперь, после того, как местное самоуправление в России фактически уничтожено и такие референдумы более невозможны, Китаю ничто не мешает возобновить этот проект. Тем более к этому призывает сам российский министр.
Готовятся к отмене санкций?
Однако еще более интересная ситуация складывается в экономических отношениях России и США. Долгие путинские годы Америку изображали чуть ли не исчадием мирового зла, но в последние месяцы зазвучали совсем другие интонации.
По данным
The Wall Street Journal, близкие Путину олигархи-миллиардеры – Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, братья Аркадий и Борис Ротенберги – начали конфиденциально обсуждать со своими американскими «коллегами» будущие совместные проекты в России. Активное участие в этих обуждениях принимает также путинский «спецпосланник» Кирилл Дмитриев.
Речь идет о доступе американских компаний к российским газовым месторождениям, в частности, к концессиям в Охотском море. А также об их праве добывать редкоземельные металлы в ряде районов Сибири.
Также предусматривается возобновление участия американских компаний в проекте «Арктик СПГ», т.е. добыче природного газа и производстве сжиженного на предприятии вблизи Ямала. Несмотря на то, что этот проект и владеющая им компания «Новатэк» с 2022 года находятся под американскими санкциями, нынешние бизнесмены, вероятно, ожидают их скорой отмены администрацией США.
Американская нефтяная компания ExxonMobil также ведет
пока секретные переговоры с «Роснефтью» о возможном возвращении в Россию, чтобы возобновить нефтегазовый проект «Сахалин-1». Словом, работает типичная для Трампа логика – никакая война не должна останавливать бизнес. У Путина она ровно противоположна – никакой бизнес не может остановить войну. Однако они вполне сочетаются.
В итоге, похоже, что Китай и США просто поделят между собой «суверенную» Россию. И может быть, так найдут между собой мировой консенсус.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Президент России Владимир Путин пообещал продолжить захват украинских территорий. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская «народные республики» («ДНР» и «ЛНР») «будут освобождены в любом случае», заявил Путин.
Каждому присоединившемуся «ноль инвестиций», «ноль риска» и «высокая рентабельность» – обещают распространители Coral Club новообращенным. Производство и распространение биодобавок – прибыльный бизнес в Эстонии. Обороты лидеров рынка исчисляются миллионами. Но эстонские компании уступают связанным с Россией конкурентам, не поспевая за агрессивным сетевым маркетингом.
По словам канцлера МИД Йонатана Вcевиова, большой переполох вокруг украинского мирного плана дает России отличную возможность воспользоваться ситуацией.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставлять гарантии по «репарационному кредиту» в размере 140 миллиардов евро Украине, который предполагается обеспечить замороженными в западных странах активами российского Центробанка.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.