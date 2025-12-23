Назад 23.12.25, 10:39 Рынок новых автомобилей в Европе восстанавливается, в Эстонии делают ставку на подзаряжаемые гибриды Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза продолжают расти, но все еще не достигли уровня, зафиксированного до пандемии. В Эстонии по сравнению с прошлым годом рост зафиксирован только в сегменте подзаряжаемых гибридов.

После введения автомобильного налога на падающем авторынке Эстонии продажи электромобилей сократились меньше среднего. Лучше всего дела обстоят у продавцов подзаряжаемых гибридов.

Foto: Liis Treimann

В ноябре в странах ЕС был продан 887 491 новый легковой автомобиль – на 2,1% больше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев текущего года было реализовано 9,86 млн новых автомобилей, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).