Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%305,03
  • OMX Riga−0,52%928,64
  • OMX Tallinn−0,01%2 013,94
  • OMX Vilnius0,58%1 323,17
  • S&P 5000,64%6 878,49
  • DOW 300,47%48 362,68
  • Nasdaq 0,52%23 428,83
  • FTSE 1000,04%9 869,59
  • Nikkei 2250,02%50 412,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,32
  23.12.25, 10:39

Рынок новых автомобилей в Европе восстанавливается, в Эстонии делают ставку на подзаряжаемые гибриды

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза продолжают расти, но все еще не достигли уровня, зафиксированного до пандемии. В Эстонии по сравнению с прошлым годом рост зафиксирован только в сегменте подзаряжаемых гибридов.
После введения автомобильного налога на падающем авторынке Эстонии продажи электромобилей сократились меньше среднего. Лучше всего дела обстоят у продавцов подзаряжаемых гибридов.
  После введения автомобильного налога на падающем авторынке Эстонии продажи электромобилей сократились меньше среднего. Лучше всего дела обстоят у продавцов подзаряжаемых гибридов.
  • Foto: Liis Treimann
В ноябре в странах ЕС был продан 887 491 новый легковой автомобиль – на 2,1% больше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев текущего года было реализовано 9,86 млн новых автомобилей, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
