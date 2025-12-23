Рынок новых автомобилей в Европе восстанавливается, в Эстонии делают ставку на подзаряжаемые гибриды
Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза продолжают расти, но все еще не достигли уровня, зафиксированного до пандемии. В Эстонии по сравнению с прошлым годом рост зафиксирован только в сегменте подзаряжаемых гибридов.
После введения автомобильного налога на падающем авторынке Эстонии продажи электромобилей сократились меньше среднего. Лучше всего дела обстоят у продавцов подзаряжаемых гибридов.
Foto: Liis Treimann
В ноябре в странах ЕС был продан 887 491 новый легковой автомобиль – на 2,1% больше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев текущего года было реализовано 9,86 млн новых автомобилей, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Эстонский автомобильный сектор поддерживает намерение Европейской комиссии смягчить требование, запрещающее с 2035 года продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, предупреждая о росте цен и влиянии Китая.
В случае нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения латвийские полицейские имеют право конфисковать транспортное средство. Часть из них выставляется на аукцион, 324 автомобиля были переданы Украине.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.