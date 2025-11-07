Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,08%292
  • OMX Riga0,36%918,52
  • OMX Tallinn−0,12%1 909,69
  • OMX Vilnius0,27%1 262,1
  • S&P 500−1,12%6 720,32
  • DOW 30−0,84%46 912,3
  • Nasdaq −1,9%23 053,99
  • FTSE 100−0,5%9 687,26
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,62
  • 07.11.25, 11:21

Союз пивоваров: рост акциза сократил поступления в госбюджет на 5 млн евро

За первые восемь месяцев года поступления акцизов на алкоголь в госбюджет сократились на 5 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на повышение акцизов, сообщил исполнительный директор Эстонского союза пивоваров Пеэтер Вырк.
Союз пивоваров: рост акциза сократил поступления в госбюджет на 5 млн евро
  • Foto: Liis Treimann
«На мой взгляд, не стоит повышать налоги и потом смотреть, как ведет себя рынок», — сказал Вырк в утреннем эфире радио Äripäev. «Тогда можно будет реагировать и оценить общую картину по всей Европе – какие меры и тенденции там применяются. Если мы уже несколько лет видим, что налоги растут, а поступления снижаются, возможно, стоит отказаться от повышения налогов».
Новости
  • 08.11.24, 15:49
Глава A. Le Coq: глупое решение правительства приведет к потере 30-40 млн евро
По мнению руководителя A. Le Coq Яануса Виханда, дополнительный акциз на алкоголь принесет государству больше вреда, чем пользы. Об этом он заявил в интервью Ärileht.
Mнения
  • 02.12.24, 09:21
Наш государственный спорт – хождение по акцизным граблям
В то время как производители и продавцы алкогольной продукции обеспокоены тем, что Эстония с очередным ростом акцизов рискует вновь пройтись по хорошо знакомым уже граблям и подарить Латвии наплыв покупателей, правительство уверено, что никаких рисков нет. Похоже, наших политиков ничто не учит, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
Новости
  • 19.07.24, 15:27
Производители пива: приграничная торговля вновь набирает обороты
«Каждая купленная в Латвии бутылка пива лишает Эстонию дохода»
За первые пять месяцев 2024 года в приграничных магазинах Латвии было продано почти на 30% больше пива, чем за тот же период прошлого года. На северной границе и на паромах было продано на 20% меньше пива по сравнению с предыдущим годом, сообщил Эстонский союз производителей пива.
Новости
  • 02.09.25, 16:45
Владелец A. Le Coq покупает крупнейшего производителя крафтового пива Латвии
Владелец тартуского пивоваренного завода A. Le Coq, компания Olvi Group, приобретает латвийского производителя крафтового пива Valmiermuižas alus, сообщила компания.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

1
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
2
Новости
  • 05.11.25, 09:55
Гендиректор КаПо о задержанном Олеге Беседине: он очень четко понимал, чем занимается
Обновлено 6.11 в 13:41
3
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
4
Новости
  • 06.11.25, 08:53
Конкуренты побледнели! Sunly пригрозила выйти на новый рынок — и цены начали таять
5
Новости
  • 04.11.25, 17:24
Confido терпит огромные убытки
6
Новости
  • 05.11.25, 16:37
Кылварт обвинил Осиновского в клевете

Новости
  • 07.11.25, 12:07
Компания Anthropic планирует открыть офисы в Париже и Мюнхене
Новости
  • 07.11.25, 11:21
Союз пивоваров: рост акциза сократил поступления в госбюджет на 5 млн евро
Новости
  • 07.11.25, 10:38
Nordecon получил от государства один из крупнейших заказов на дорожное строительство
Новости
  • 07.11.25, 10:11
Рост цен в октябре был вызван подорожанием услуг
Новости
  • 07.11.25, 09:03
Швейцарский нефтетрейдер отказался от покупки активов «Лукойла»
Эпицентр
  • 07.11.25, 08:47
Человек-оркестр. Новый глава Банка Эстонии разбирается в рабочих инструментах, музыке и математике
Интервью
  • 07.11.25, 06:00
Компания одного из богатейших русских Эстонии предпочитает Польшу
Новости
  • 06.11.25, 18:51
В Пярну все-таки хотят построить первый в Балтии завод e-метанола

«Вам на прошлой неделе выдали новый документ, и у него есть проблема», - еще одна разновидность мошенничества.
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
Олег Беседин ранее уже бывал фигурантом ежегодника КаПо.
Новости
  • 05.11.25, 09:55
Гендиректор КаПо о задержанном Олеге Беседине: он очень четко понимал, чем занимается
Обновлено 6.11 в 13:41
Рийна Сольман («Отечество»), Михаил Кылварт (Центристская партия) и Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) вместе работать в Таллинне не могли, и в последнее время вели интенсивные переговоры о том, кто же в итоге возглавит таллиннскую мэрию.
Новости
  • 05.11.25, 16:37
Кылварт обвинил Осиновского в клевете
Сандер Отс показывает отопительное решение Sunly в доме на улице Кескусе в поселке Мярья.
Новости
  • 06.11.25, 08:53
Конкуренты побледнели! Sunly пригрозила выйти на новый рынок — и цены начали таять
По словам инвестора и соавтора канала Off The Record Jutud Таави Ильвеса, текущее падение не является значительным, и акции, купленные с краткосрочным расчётом, можно постепенно продавать.
Биржа
  • 05.11.25, 17:56
Опытный инвестор о распродаже акций: долгожданная коррекция уже началась
«Без вас мы бы были никем», – сказал Олег Гросс собравшимся на открытии магазина в Тапа.
Новости
  • 05.11.25, 18:34
Олег Гросс открыл новый магазин и рвется на рынок Южной Эстонии: «Каждый новый Grossi делает меня моложе»
ИИ даст бухгалтеру сверхспособности, а те, кто быстрее всех освоят новые технологии, выиграют в конкурентоспособности.
Подсказка
  • 05.11.25, 06:00
Революция в сфере учета не за горами: как изменится роль бухгалтера?
BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа

