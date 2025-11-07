Назад 07.11.25, 11:21 Союз пивоваров: рост акциза сократил поступления в госбюджет на 5 млн евро За первые восемь месяцев года поступления акцизов на алкоголь в госбюджет сократились на 5 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на повышение акцизов, сообщил исполнительный директор Эстонского союза пивоваров Пеэтер Вырк.

Foto: Liis Treimann

«На мой взгляд, не стоит повышать налоги и потом смотреть, как ведет себя рынок», — сказал Вырк в утреннем эфире радио Äripäev. «Тогда можно будет реагировать и оценить общую картину по всей Европе – какие меры и тенденции там применяются. Если мы уже несколько лет видим, что налоги растут, а поступления снижаются, возможно, стоит отказаться от повышения налогов».