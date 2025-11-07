Союз пивоваров: рост акциза сократил поступления в госбюджет на 5 млн евро

За первые восемь месяцев года поступления акцизов на алкоголь в госбюджет сократились на 5 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на повышение акцизов, сообщил исполнительный директор Эстонского союза пивоваров Пеэтер Вырк.
«На мой взгляд, не стоит повышать налоги и потом смотреть, как ведет себя рынок», — сказал Вырк в утреннем эфире радио Äripäev. «Тогда можно будет реагировать и оценить общую картину по всей Европе – какие меры и тенденции там применяются. Если мы уже несколько лет видим, что налоги растут, а поступления снижаются, возможно, стоит отказаться от повышения налогов».
По мнению руководителя A. Le Coq Яануса Виханда, дополнительный акциз на алкоголь принесет государству больше вреда, чем пользы. Об этом он заявил в интервью Ärileht
.
В то время как производители и продавцы алкогольной продукции обеспокоены тем, что Эстония с очередным ростом акцизов рискует вновь пройтись по хорошо знакомым уже граблям и подарить Латвии наплыв покупателей, правительство уверено, что никаких рисков нет. Похоже, наших политиков ничто не учит, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
«Каждая купленная в Латвии бутылка пива лишает Эстонию дохода»
За первые пять месяцев 2024 года в приграничных магазинах Латвии было продано почти на 30% больше пива, чем за тот же период прошлого года. На северной границе и на паромах было продано на 20% меньше пива по сравнению с предыдущим годом, сообщил Эстонский союз производителей пива.
Владелец тартуского пивоваренного завода A. Le Coq, компания Olvi Group, приобретает латвийского производителя крафтового пива Valmiermuižas alus, сообщила компания.
