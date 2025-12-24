Экономика США в третьем квартале выросла на 4,3%, что побудило президента Дональда Трампа похвалить введенные им тарифы.
- Президент США Дональд Трамп уверенно заявляет, что именно его тарифная политика привела к оживлению экономики.
Рост экономики США в третьем квартале стал самым быстрым за последние два года. Он заметно превысил показатель второго квартала в 3,8%, а также прогнозы экономистов, ожидавших около 3%. Основными факторами роста стали скачок экспорта до 8,8% и увеличение потребительских расходов на 3,5%.
