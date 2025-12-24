Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,13%305,3
  • OMX Riga0,23%930,44
  • OMX Tallinn0,06%2 015,41
  • OMX Vilnius0,32%1 323,38
  • S&P 5000,46%6 909,79
  • DOW 300,16%48 442,41
  • Nasdaq 0,57%23 561,84
  • FTSE 100−0,19%9 870,68
  • Nikkei 225−0,14%50 344,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,55
  • OMX Baltic0,13%305,3
  • OMX Riga0,23%930,44
  • OMX Tallinn0,06%2 015,41
  • OMX Vilnius0,32%1 323,38
  • S&P 5000,46%6 909,79
  • DOW 300,16%48 442,41
  • Nasdaq 0,57%23 561,84
  • FTSE 100−0,19%9 870,68
  • Nikkei 225−0,14%50 344,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,55
  • 24.12.25, 15:17

Рост экономики США в третьем квартале превзошел ожидания

Экономика США в третьем квартале выросла на 4,3%, что побудило президента Дональда Трампа похвалить введенные им тарифы.
Президент США Дональд Трамп уверенно заявляет, что именно его тарифная политика привела к оживлению экономики.
  • Президент США Дональд Трамп уверенно заявляет, что именно его тарифная политика привела к оживлению экономики.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Рост экономики США в третьем квартале стал самым быстрым за последние два года. Он заметно превысил показатель второго квартала в 3,8%, а также прогнозы экономистов, ожидавших около 3%. Основными факторами роста стали скачок экспорта до 8,8% и увеличение потребительских расходов на 3,5%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 16.12.25, 13:50
Цена на нефть упала до шестимесячного минимума. «Рынки опережают события»
Во вторник цена нефти Brent опустилась ниже отметки 60 долларов, достигнув минимального уровня с мая. Снижению способствовали спекуляции о возможном перемирии между Россией и Украиной.
Биржа
  • 22.12.25, 15:43
Геополитическая напряженность подняла цену на золото до нового рекорда
Рост геополитической напряженности и ожидания снижения процентных ставок в США подняли цену на золото до нового рекорда, сообщает Bloomberg.
Новости
  • 10.12.25, 21:30
ФРС снизила ставку
Федеральная резервная система США снизила процентную ставку до самого низкого уровня за последние три года. Но главным вопросом остается, когда ожидать следующего снижения.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 23.12.25, 06:00
Украинское кафе предлагает самый дешевый обед в Таллинне. «Зарплаты и налоги съедают больше, чем закупка продуктов»
2
Новости
  • 21.12.25, 13:59
Юри Кяо: перестаньте мечтать о пенсии
3
Новости
  • 22.12.25, 18:10
Кафе закрыто, но спор продолжается: погрязший в долгах ресторатор требует от города 100 000 евро
Стен-Эрик Янтсон: «Вы полили меня грязью»
4
Новости
  • 22.12.25, 19:13
Пярнусцы продали свой стартап компании Netflix. «Теперь наш продукт дойдет до сотен миллионов людей»
5
Биржа
  • 23.12.25, 10:59
Tallinna Kaubamaja проиграл судебную тяжбу, длившуюся 11 лет
6
Mнения
  • 22.12.25, 07:00
Проценты падают, ключи дорожают

Последние новости

Новости
  • 24.12.25, 15:17
Рост экономики США в третьем квартале превзошел ожидания
Биржа
  • 24.12.25, 14:34
Компания оказалась на грани публичного предложения облигаций из‑за рекламы у блогера Rahakratt
Новости
  • 24.12.25, 13:34
Глава Utilitas: узкое место в энергетической системе Эстонии – дефицит производственных мощностей и компетенций
Новости
  • 24.12.25, 12:51
Меэлис Кубитс: к сожалению, порой мы выглядим как хвастливое прифронтовое государство
Новости
  • 24.12.25, 10:57
Эстония отменяет алкогольный регистр: бизнесу обещают меньше бюрократии
Экономия в десятки рабочих часов и тысячи евро в год
Новости
  • 24.12.25, 10:00
Что принесет 2026 год? Предприниматели Ида-Вирумаа делятся надеждами и тревогами
Новости
  • 23.12.25, 16:43
Зеленский: в мирном плане подготовлены уже 20 пунктов
Новости
  • 23.12.25, 16:37
Бюджет города Раквере сократится почти на треть

Сейчас в фокусе

Таллиннский предприниматель Мирослав Писаревский родом из украинского Северодонецка, ныне оккупированного и разрушенного российскими войсками. Он уже четыре года покоряет ресторанный рынок Эстонии.
Эпицентр
  • 23.12.25, 06:00
Украинское кафе предлагает самый дешевый обед в Таллинне. «Зарплаты и налоги съедают больше, чем закупка продуктов»
Многие инвесторы считают сектор искусственного интеллекта рискованным, и почти каждый третий верит в пузырь ИИ, который, как ожидается, может лопнуть в следующем году.
Биржа
  • 23.12.25, 08:50
Новогодние планы инвесторов: деньги текут в отечественный банк и гигантам фондового рынка США
Стену-Эрику Янтсону принадлежат несколько ресторанов в центре Таллинна, большинство из которых имеют налоговую задолженность.
Новости
  • 22.12.25, 18:10
Кафе закрыто, но спор продолжается: погрязший в долгах ресторатор требует от города 100 000 евро
Стен-Эрик Янтсон: «Вы полили меня грязью»
Основатель и исполнительный директор стартапа Ready Player Me, ранее известного как Wolf3D, Тимму Тыке.
Новости
  • 22.12.25, 19:13
Пярнусцы продали свой стартап компании Netflix. «Теперь наш продукт дойдет до сотен миллионов людей»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 23.12.25, 14:18
Суд одобрил экстрадицию эстонцев в США по делу о мошенничестве
Многолетний спор о нарушении антимонопольных правил, длившийся более десяти лет, завершен, и возможность обжалования отсутствует.
Биржа
  • 23.12.25, 10:59
Tallinna Kaubamaja проиграл судебную тяжбу, длившуюся 11 лет
После того, как РФ начала полномасштабную войну, затруднено не только пересечение российской границы, но и расчеты с российскими контрагентами.
Подсказка
  • 22.12.25, 06:00
Россия в черном списке: пострадают ли сделки с российскими партнерами и выплаты пенсий?
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025