Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,24%299,02
  • OMX Riga0,14%932,73
  • OMX Tallinn0,26%1 975,53
  • OMX Vilnius0,09%1 293,46
  • S&P 5000,67%6 886,68
  • DOW 301,05%48 057,75
  • Nasdaq 0,33%23 654,16
  • FTSE 1000,14%9 655,53
  • Nikkei 225−0,1%50 602,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,48
  • OMX Baltic0,24%299,02
  • OMX Riga0,14%932,73
  • OMX Tallinn0,26%1 975,53
  • OMX Vilnius0,09%1 293,46
  • S&P 5000,67%6 886,68
  • DOW 301,05%48 057,75
  • Nasdaq 0,33%23 654,16
  • FTSE 1000,14%9 655,53
  • Nikkei 225−0,1%50 602,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,48
  • 10.12.25, 21:30

ФРС снизила ставку

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку до самого низкого уровня за последние три года. Но главным вопросом остается, когда ожидать следующего снижения.
Глава ФРС Джером Пауэлл
  • Глава ФРС Джером Пауэлл
  • Foto: SIPA/Scanpix
Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) понизил целевую ставку по федеральным фондам на 25 пунктов до диапазона 3,5–3,75%, что соответствовало ожиданиям рынка.
Члены комитета отметили, что уровень безработицы «незначительно вырос к сентябрю» на фоне «нисходящих рисков» для американского рынка труда, а свежие квартальные экономические прогнозы предполагают более резкое снижение инфляции в следующем году, чем ожидалось ранее.
Тем не менее сегодняшнее решение вызвало разногласия в комитете. Девять из двенадцати голосующих членов поддержали снижение ставки. Двое выступили за ее сохранение. Ещё один член совета призвал к более агрессивному шагу — снижению на полпроцента.

Статья продолжается после рекламы

Члены комитета были разделены во мнениях о том, что важнее — верность мандату ФРС по обеспечению низкой инфляции или обязательство поддерживать максимальную занятость на рынке труда. Уровень разногласий стал максимальным с 2019 года.
Мировые ветра меняются
Трейдеры прогнозируют теперь лишь одно снижение в 2026 году в США. Однако с учетом смены главы ФРС весной следующего года, прогнозы относительно ставок сегодня выглядят гаданием. Тем более до сих пор не известно, кто займет место Джерома Пауэлла.
Более того, мировые тенденции указывают, что цикл смягчения монетарной политики по всему миру подходит к своему завершению, пишет Bloomberg.
В Европе, где ЕЦБ быстрее снижал процентных ставок и где инфляция сохраняется на уровне 2%, уже заговорили о возможном повышении ставок. На этой неделе главный аналитик Nordea Ян фон Герих сообщил, что, по их оценке, Европейский центральный банк начнет повышать ставки уже в 2027 году.
В то же время трейдеры прогнозируют, что первое повышение ставки в еврозоне может произойти уже в следующем году.
Рынки, который весь день торговались в узком диапазоне, отреагировали спокойно на решение ФРС.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 28.11.25, 14:22
Прогноз Уолл-стрит: в следующем году рынки покажут уверенный рост
Первые прогнозы аналитиков Уолл-стрит на 2026 год уже опубликованы, и некоторые из них предполагают рост индекса S&P 500 до 8000 пунктов.
Биржа
  • 08.12.25, 11:05
Аналитики прогнозируют рост индекса S&P 500 до 16%
Аналитики с Уолл-стрит в конце каждого года делятся своими прогнозами по фондовому рынку на следующий год, и на этот раз они в основном настроены оптимистично. Стратеги ожидают, что индекс S&P 500 в новом году достигнет уровня 7100-8000 пунктов, что означает рост до 16%.
Инвестор Тоомас
  • 31.10.25, 13:49
Инвестор Тоомас о суете вокруг процентных ставок: «Спасибо, что спросили, сплю отлично»
Центральные банки США и еврозоны на этой неделе вынесли свои очередные решения. Рынки на них успели отреагировать. Но настолько ли это важные новости для инвестора, тем более, что поведение серьезных активов вообще намекает на то, что процентные ставки как будто уже и не влияют на них?
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
2
Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
3
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
4
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра
5
Биржа
  • 08.12.25, 06:00
Звездные инвестиции: на что делают ставку Кылварт, Титов и Соломина?
6
Подсказка
  • 08.12.25, 13:52
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила

Последние новости

Новости
  • 10.12.25, 21:30
ФРС снизила ставку
Новости
  • 10.12.25, 18:45
Пенсионер, выигравший суд у Telia, получил деньги 15 лет спустя: «Это было морально важно»
Новости
  • 10.12.25, 18:20
Рийгикогу принял бюджет на 2026 год
Новости
  • 10.12.25, 17:53
Мэром Кохтла-Ярве стал центрист Макс Каур
Новости
  • 10.12.25, 17:34
Бизнесмен Йоаким Хелениус купит новый бизнес в Украине: «Большой и интересный проект».
Новости
  • 10.12.25, 16:58
Крупный промышленник Юри Кяо – о старте в бизнесе: «Заложен был даже родительский дом»
Новости
  • 10.12.25, 16:46
Херем: России понадобится меньше года, чтобы подготовиться к нападению на страны Балтии
Новости
  • 10.12.25, 16:44
Стартап-сектор с оптимизмом смотрит в новый год: «Мы чертовски хороши!»

Сейчас в фокусе

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) ограничило доступ к расчетному счету криптомиллионера Ивана Турыгина, однако суд постановил, что это было незаконно.
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, динамика ставок Euribor отражает усилившуюся неопределенность.
Новости
  • 09.12.25, 13:15
Euribor незаметно движется вверх
Избирательная комиссия из числа членов Нарвского горсобрания пересчитывает бюллетени на выборах мэра: 15 за Райк, 15 за Тоотса, один бюллетень – за обоих кандидатов сразу.
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра
По словам министра иностранных дел Бельгии Максима Прево (слева), предложение Еврокомиссии об использовании замороженных активов России как залога под репарационный кредит Украине, ставит Бельгию под угрозу банкротства. Угрозой же Эстонии, которую на встречах в НАТО представляет его коллега Маргус Цахкна (в центре), может стать новая стратегия национальной безопасности США.
Mнения
  • 09.12.25, 07:00
Грецкий: такие страны, как Венгрия, уже не играют в европейской команде
Пассажирское сообщение между Таллинном и Петербургом в ближайшее время не прекратится.
Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
Юри Мыйз приводит пример из номера газеты Postimees, где Пеэтер Раудсепп был назван персоной недели – с большим материалом и крупной фотографией, тогда как модельер Кристина Вийрпалу – с маленьким фото и небольшой статьей. По его словам, должно быть наоборот.
Новости
  • 08.12.25, 19:28
Юри Мыйз: Пеэтер Раудсепп – маленький человек на маленькой должности
Обычно на последнем заседании года в Рийгикогу приходил Дед Мороз, однако в этом году от такой традиции решили отказаться.
Эпицентр
  • 09.12.25, 08:57
Премии в госучреждениях: два награждают всех, остальные считают каждый цент
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025