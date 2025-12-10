Назад 10.12.25, 21:30 ФРС снизила ставку Федеральная резервная система США снизила процентную ставку до самого низкого уровня за последние три года. Но главным вопросом остается, когда ожидать следующего снижения.

Глава ФРС Джером Пауэлл

Foto: SIPA/Scanpix

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) понизил целевую ставку по федеральным фондам на 25 пунктов до диапазона 3,5–3,75%, что соответствовало ожиданиям рынка.

Члены комитета отметили, что уровень безработицы «незначительно вырос к сентябрю» на фоне «нисходящих рисков» для американского рынка труда, а свежие квартальные экономические прогнозы предполагают более резкое снижение инфляции в следующем году, чем ожидалось ранее.

Тем не менее сегодняшнее решение вызвало разногласия в комитете. Девять из двенадцати голосующих членов поддержали снижение ставки. Двое выступили за ее сохранение. Ещё один член совета призвал к более агрессивному шагу — снижению на полпроцента.

Члены комитета были разделены во мнениях о том, что важнее — верность мандату ФРС по обеспечению низкой инфляции или обязательство поддерживать максимальную занятость на рынке труда. Уровень разногласий стал максимальным с 2019 года.

Мировые ветра меняются

Трейдеры прогнозируют теперь лишь одно снижение в 2026 году в США. Однако с учетом смены главы ФРС весной следующего года, прогнозы относительно ставок сегодня выглядят гаданием. Тем более до сих пор не известно, кто займет место Джерома Пауэлла.

Более того, мировые тенденции указывают, что цикл смягчения монетарной политики по всему миру подходит к своему завершению, пишет Bloomberg

В Европе, где ЕЦБ быстрее снижал процентных ставок и где инфляция сохраняется на уровне 2%, уже заговорили о возможном повышении ставок. На этой неделе главный аналитик Nordea Ян фон Герих сообщил , что, по их оценке, Европейский центральный банк начнет повышать ставки уже в 2027 году.

В то же время трейдеры прогнозируют, что первое повышение ставки в еврозоне может произойти уже в следующем году.

Рынки, который весь день торговались в узком диапазоне, отреагировали спокойно на решение ФРС.