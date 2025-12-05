Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,78%298,61
  • OMX Riga0,27%933,29
  • OMX Tallinn0,51%1 972,81
  • OMX Vilnius0,26%1 289,42
  • S&P 5000,11%6 857,12
  • DOW 30−0,07%47 850,94
  • Nasdaq 0,22%23 505,14
  • FTSE 1000,2%9 729,82
  • Nikkei 225−1,05%50 491,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,5
  • OMX Baltic0,78%298,61
  • OMX Riga0,27%933,29
  • OMX Tallinn0,51%1 972,81
  • OMX Vilnius0,26%1 289,42
  • S&P 5000,11%6 857,12
  • DOW 30−0,07%47 850,94
  • Nasdaq 0,22%23 505,14
  • FTSE 1000,2%9 729,82
  • Nikkei 225−1,05%50 491,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,5
  • 05.12.25, 08:31

Подозрение Maag в налоговом мошенничестве окружено молчанием. Гросс подозревает травлю

Руководители компаний, входящих в мясомолочный концерн Maag, не хотят говорить ни слова о возможном подозрении в уклонении от налога на прибыль. Однако его конкурент Олег Гросс подозревает, что за этим может стоять недоброжелатель-доносчик.
Один из владельцев Maag Grupp и председатель совета компании Роланд Лепп не стал отвечать на вопросы Äripäev о подозрении, выдвинутом Налоговым департаментом.
  • Один из владельцев Maag Grupp и председатель совета компании Роланд Лепп не стал отвечать на вопросы Äripäev о подозрении, выдвинутом Налоговым департаментом.
  • Foto: Erik Prozes
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 04.12.25, 08:36
Налоговый департамент подозревает Maag в налоговом мошенничестве
Налогово-таможенный департамент провел обыски в офисах производителя продуктов питания Maag Grupp и в домах связанных с ним лиц по подозрению в крупном мошенничестве с налогом на прибыль.
Новости
  • 02.12.25, 08:58
Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности
Член совета по экономическому росту при премьер-министре Рауль Йеэтс за два десятилетия прошел путь от владельца дышащего на ладан коровника до крупного производителя молока.
Новости
  • 04.12.25, 15:50
В Эстонии открылась современная птицеферма: скоро туда заселятся 60 тысяч цыплят
3 декабря в Уудекюла состоялось открытие современного птицеводческого комплекса. Находящиеся недалеко от Тамсалу курятники наполнятся писком уже 13 декабря, когда прибудут цыплята из Дании.
Новости
  • 24.11.25, 10:15
E-Piim нашел нового руководителя для завода в Пайде
Анти Орав был назначен исполнительным директором крупнейшего производителя сыра в Эстонии E-Piim Tootmine на следующий день после ухода предыдущего руководителя.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.12.25, 16:26
Владельцы Maxima продали Вендeлину две сети общественного питания
2
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
3
Подсказка
  • 03.12.25, 18:00
Инструкция для работника и работодателя: как получить выгоду от налоговой реформы?
4
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
5
Новости
  • 03.12.25, 18:33
Президент отказался провозглашать закон о трудовом договоре
6
Новости
  • 04.12.25, 06:00
Кредитная нагрузка электросетей в Ида-Вирумаа подскочила в девять раз. Влияет ли это на тарифы?

Последние новости

Новости
  • 05.12.25, 10:41
RKIK готовится к заключению оборонных контрактов
Новости
  • 05.12.25, 10:30
С новым планом Еврокомиссии Нарва становится стратегически важной для суверенитета Европы
Новости
  • 05.12.25, 09:47
За год потребительские цены выросли на 4,9%
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Mнения
  • 05.12.25, 08:42
Средний класс без уверенности: Эстония теряет не деньги, а чувство опоры
Новости
  • 05.12.25, 08:31
Подозрение Maag в налоговом мошенничестве окружено молчанием. Гросс подозревает травлю
Новости
  • 05.12.25, 06:00
Финский предприниматель: Нарвский замок – как Китайская стена, но с интуристами катастрофа
Биржа
  • 04.12.25, 19:18
Swedbank прогнозирует хорошие времена для Tallinna Sadam

Сейчас в фокусе

Известный инвестор Кристи Сааре замечает, что фраза «молодому человеку стоило бы инвестировать в индексный фонд» согласно новому руководству может оказаться проблематичной. По ее словам, это утверждение встречается в сотнях инвестиционных книг, но проект документа трактует его как потенциальную персональную рекомендацию.
Биржа
  • 04.12.25, 08:28
«Смертельный удар по финансовой грамотности». Известные инвесторы раскритиковали проект надзора за инфлюенсерами
Территория компаний Viru Energo и Viru Elektrivõrgud в Нарве.
Новости
  • 04.12.25, 06:00
Кредитная нагрузка электросетей в Ида-Вирумаа подскочила в девять раз. Влияет ли это на тарифы?
Возглавляемую Сильвером Кауром компанию Maag подозревают в предоставлении ложных налоговых данных.
Новости
  • 04.12.25, 08:36
Налоговый департамент подозревает Maag в налоговом мошенничестве
Инструкция для работника и работодателя: как получить выгоду от налоговой реформы?
Подсказка
  • 03.12.25, 18:00
Инструкция для работника и работодателя: как получить выгоду от налоговой реформы?
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 04.12.25, 16:18
ТОП стоматологических клиник: у двух компаний прибыль превысила миллион
Topauto хочет купить у Auto Bassadone салон в Rocca al Mare, на фото – исполнительный директор Auto Bassadone Вейко Кару.
Новости
  • 03.12.25, 18:34
Topauto покупает у конкурента салоны Opel и Honda
Путин пообещал продолжить захват Украины
Новости
  • 04.12.25, 12:51
Путин пообещал продолжить захват Украины
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025