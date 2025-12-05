Подозрение Maag в налоговом мошенничестве окружено молчанием. Гросс подозревает травлю
Руководители компаний, входящих в мясомолочный концерн Maag, не хотят говорить ни слова о возможном подозрении в уклонении от налога на прибыль. Однако его конкурент Олег Гросс подозревает, что за этим может стоять недоброжелатель-доносчик.
