Центр оборонных инвестиций возглавит Эльмар Вахер

Бывший генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер станет новым руководителем Государственного центра оборонных инвестиций.
Foto: Raul Mee
Комиссия по отбору руководителей высшего звена на заседании в среду решила предложить министру обороны назначить Эльмара Вахера на должность генерального директора Государственного центра оборонных инвестиций. Несколько часов спустя министр обороны Ханно Певкур назначил Вахера на эту должность. Работа Вахера в качестве руководителя RKIK начнется 12 января, сообщило министерство в пресс-релизе.
