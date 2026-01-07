Назад 08.01.26, 11:23 Центр оборонных инвестиций возглавит Эльмар Вахер Должность генерального директора Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) займет Эльмар Вахер, его первый рабочий день на новом посту – 12 января.

Бывший генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер станет новым руководителем Государственного центра оборонных инвестиций.

Foto: Raul Mee

Комиссия по отбору руководителей высшего звена на заседании в среду решила предложить министру обороны назначить Эльмара Вахера на должность генерального директора Государственного центра оборонных инвестиций. Несколько часов спустя министр обороны Ханно Певкур назначил Вахера на эту должность. Работа Вахера в качестве руководителя RKIK начнется 12 января, сообщило министерство в пресс-релизе.