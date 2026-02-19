Назад 20.02.26, 06:00 Как в нашей семье завелась угроза безопасности Послезавтра день рождения. Через две недели Рождество. Я сижу на курсах оказания первой медицинской помощи, чувствуя глубокое удовлетворение от того, что делаю нечто полезное. Это мои вторые такие курсы за последние три года. Поди знай, в какой момент пригодится... Посреди занятия на телефон приходит сообщение. Оставшиеся полдня, равно как и все последующие, я реву.

Олеся Лагашина.

Foto: Andras Kralla

Реву на курсах, на летучке, дома и в машине, примерно постоянно, пока меня никто не видит. И когда видят – тоже. Эстонское государство решило, что отец моего ребенка представляет угрозу внутренней безопасности, соответственно, отказав ему в визе. У меня уходит некоторое время, чтобы это переварить. Что такого произошло за год, что мнение МВД о моей семье так резко изменилось? Перебираем с московским папой варианты, не подходит ни один. Ребенок, оставленный без праздника, поскольку папа и праздник – практически синонимы, в шоке.

Я звоню знакомым юристам, их ответы не обнадеживают, но можно попытаться обжаловать. Осознавая абсурдность происходящего и вспоминая похожие случаи знакомых, строчу послание МВД в стиле «произошла чудовищная ошибка», плачу пошлину 160 евро – двухмесячное детское пособие, которого меня удостоило щедрое государство. Отсылаю и жду.

После начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины Эстония перестала выдавать визы российским гражданам, но для прямых родственников, в том числе родителей проживающих здесь эстонских граждан в возрасте до 16 лет, сделано исключение.

«Ну как прошел день рождения?» – дружелюбно спрашивает спустя несколько дней эстонская коллега у кофе-машины. Да не было у меня дня рождения и Рождества у моей семьи тоже не будет, объясняю я. «Но мы ведь не знаем на самом деле. Вдруг там действительно угроза безопасности, ведь были же случаи», – говорит коллега.

С таким же успехом можно было бы сразу объявить угрозой безопасности меня, замечаю я, шокированная такой откровенностью. Проходит еще около месяца, мы получаем отказ. В котором нет ни слова пояснения, ни одной конкретной причины. Въезд в Шенген отцу семьи теперь заказан. Если не согласны – обращайтесь в суд. Мы встречаемся со знакомым юристом. Еще один обещает проверить текст моего обращения в суд, если я таки решусь. «Мама, ты с ума сошла – судиться с эстонским государством? Ты проиграешь дело, и мы потеряем деньги», – рационально замечает сын. Да, действительно, к тому же было бы вдвойне дико одной рукой писать заявку на получение редакционного финансирования от Минкульта, а другой – заявление в суд на МВД. Абсолютная шизофрения. «Позвони министру», – советует еще один эстонский коллега. Министров внутренних дел, чей номер забит у меня в телефоне, – вагон и маленькая тележка. Но решать свои личные дела таким способом как-то неправильно. Тем более, я знаю: мой случай не единственный. Вспоминаю девушку из Украины, не успевшую поменять свой российский паспорт, зачем-то выбравшую Эстонию в качестве страны, куда стоит бежать, и высланную отсюда после затяжного суда. Мы так и не опубликовали то интервью: после драки кулаками не машут. Зачетка сорокалетней давности Мы с семьей по-прежнему находимся в неведении, по какой причине нам отказали. Не служил, не привлекался, не на госслужбе, не публичное лицо. Что такого КаПо нашла в его университетской зачетке и что за курсы сорок лет назад он мог слушать в МГУ, где учился, кстати, и министр? Или не понравилась выписка с банковского счета, в которой теперь Полиция безопасности разбирается лучше, чем я сама? Что изменилось за год после его последнего приезда сюда? Чего я не знаю? По словам юриста Елены Каржецкой, требования по визам ужесточились, когда с 1 января вступили в силу поправки к Закону об иностранцах. «Количество документов, прилагаемых к ходатайству о визе, увеличилось многократно. Объем информации, собираемой у получателя визы, просто огромен. Практически тот же, что при получении ВНЖ», – свидетельствует она. «Мужу коллеги тоже ведь сначала отказали в ВНЖ как угрозе безопасности», – говорит коллега-эмигрант. Это они-то, бежавшие сюда по вполне очевидным политическим причинам, угроза безопасности? Каждый раз, когда я слышу похожую историю, меня душит ярость. Как это было, когда прошлым летом коллеге, журналисту-эмигранту, пытавшемуся продлить ВНЖ, посоветовали съездить в Питер и взять в военкомате справку, что он не служил. Воображаю, с каким удовольствием его бы там приняли под белы рученьки. И, кстати, тоже не горю желанием пересекать восточную границу. Моей приятельнице заочно дали в РФ десять лет, и я не вижу между нами принципиальной разницы. Все еще пытаюсь понять, что произошло, и пишу запросы. МИД щедро делится со мной статистикой отказов и переадресует к МВД. А на мой ехидный вопрос, как в случае запрета на въезд родитель может финансировать своего ребенка, учитывая, что все банковские платежи перекрыты, кивает в сторону Минсоца. МВД, в свою очередь, кивает на КаПо, вежливо поясняя, что идет война в Украине, поэтому эстонское государство не выдает визу тем россиянам, которые связаны с российской армией и военпромом либо являются госчиновниками, либо работают в подсанкционных фирмах. Явно не наш случай. КаПо, опять же, поясняет, что они лишь оценивают степень риска, а решение принимает МВД. В 2025 году граждане России подали в зарубежные представительства Эстонии 2223 заявления на визу, из них отказов было 397 или 17,8%. Соответствующие показатели в 2024 году – 2319 заявлений, 538 отказов или 23,1%, а в 2023 году – 2874 заявления, 830 отказов или 28,8%. Согласно § 66 Закона об иностранцах, в случае отказа иностранца уведомляют о правовом основании отказа, однако ни иностранцу, ни иному лицу не раскрывают причину отказа в выдаче визы и связанную с этим информацию. Источник: Министерство иностранных дел Эстонии «С 2022 года таких обращений, когда российским гражданам, которые ехали к семье, детям или супругу, отказывали в визе, и обжалование ни к чему не привело, стало гораздо больше. Очень часто бывают отказы, и мой опыт показывает, что практически никогда они не пересматриваются. Если есть желание переехать в Эстонию, клиентам я рекомендую производство по виду на жительство, оно более четкое, более прозрачное, и в отличие от визового производства в нем есть обязанность мотивировать решение», – говорит Елена Каржецкая. Материалы КаПо засекречены, даже в суде. «Я только в одном деле их видела, нам дали буквально маленький кусочек почитать, но основная информация – на основании чего, собственно, делается оценка, – ее видит только полиция, и в случае процесса она предоставляется только судье, – поясняет юрист. – А сторона защиты может только предположить, придумать, что это могло бы быть, и доказать, что всего этого не было. Очень сложно сказать: “Наверное, вы могли бы подумать, что я – разведчик МИ-6, потому что в прошлом году я ездил с сыном в Англию. Так вот, это неправда. Мы с сыном ходили по музеям”». Из офиса канцлера права на вопрос о том, нормально ли, что решения, радикально влияющие на жизнь и благополучие семьи, принимаются непрозрачно, без каких бы то ни было пояснений, мне тоже толком не отвечают, советуя обратиться в суд.

«Конкретных случаев и оценок мы действительно не раскрываем, но вообще можно сказать, что человек может быть склонен к сотрудничеству с российскими госучреждениями или связанными с ними лицами ради достижения агрессивных целей России»; «при согласовании решения определяющим оказывается угроза безопасности, которая может исходить от самого ходатайствующего», – сообщает мне КаПо. Склонен – не склонен? Может исходить – даже если не исходит сейчас? Отличная причина, чтобы не пустить отца к своему несовершеннолетнему ребенку!

В последнее время КаПо рассматривала ходатайства российских граждан о визе более тщательно в связи с российской агрессией в Украине и тем, что Россия ведет гибридную войну, поясняет Полиция безопасности. «Деятельность России включает в себя не только военную агрессию, но и распространение дезинформации, кибератаки, политическое влияние и другие способы, цель которых – расколоть Евросоюз и эстонское общество», – напоминает мне пресс-секретарь.

Бог ты мой, мы много чем занимались во время последнего приезда, но я не заметила, чтобы мы при этом раскололи Евросоюз!

Юристы говорят, что наиболее уязвимая группа людей, которые продления ВНЖ практически не получают, – это граждане России и Беларуси, работающие в сфере ИТ. Возможно, это сыграло свою роль и в нашем случае? «Если человек работает или имеет опыт в стратегически важной для РФ сфере, российские спецслужбы могут привлечь его к достижению военных или разведывательных целей или же целей по оказанию враждебного влияния, – поясняет мне КаПо. – Таким образом, ИТ-навыки тоже могут быть критерием оценки, поскольку человек может применить эти навыки для деятельности, которая подвергает риску цифровую безопасность или критическую инфраструктуру Эстонии».

Но, собственно, что мешает ему оказывать враждебное влияние дистанционно? Наверное, стоит в профилактических целях заблокировать нам интернет. Обоим. А заодно запретить мне выезжать за рубеж, во избежание ненужных встреч с врагом народа. А то мало ли чего он там сыну наговорит, а тому, между прочим, еще Родину защищать!

«Что касается предметов, прослушанных в университете, то ранее изучавшиеся идеологии сегодня могут противоречить эстонскому конституционному порядку и, например, отрицать эстонскую независимость и оккупацию, а следующий им и сейчас человек может быть склонен к деятельности против свободной и демократической Эстонии», – пишет КаПо.

Спал в университете на истории КПСС? Угроза безопасности! Перебираю в памяти всех тех высокопоставленных эстонских политических деятелей, членов Компартии, которые неплохо существовали при совке и столь же успешно устроились после восстановления независимости. Боюсь представить себе, какие курсы в университете слушали они и чем это может нам обернуться. У нас, о ужас, один президент защищал в Минске диссертацию, а вторая и вовсе ездила к Путину после оккупации Крыма!

Ну да бог с нами, мы переживем. В конце концов, нам с ребенком хотя бы ничего не грозит. Но каково приходится тем, кто бежит сюда от своего государства?

Юрист Эстонского центра по правам человека Ульяна Пономарева рассказывает, как пытались воссоединиться две семьи российских граждан, получивших здесь международную защиту.

«Уже определили, что им надо выдать защиту и их жизнь и безопасность будет подвергнута риску при возвращении. Департамент полиции даже выдал разрешение на воссоединение семьи. Они обратились в посольство для получения визы и неожиданно получили отказ. Мы его обжаловали в посольстве – соответственно, надо было заплатить за каждого члена семьи госпошлину. А потом мы получили точно такой же отказ и обжаловали отказ посольства уже непосредственно в Министерстве иностранных дел. И только тогда людям, у которых есть разрешение департамента для воссоединения семьи, удалось получить визу для въезда в Эстонию».

В случае полной семьи с двумя детьми одна только пошлина, которую Эстония взимает за обжалование, обошлась в 640 евро. «В одном случае мы заплатили госпошлину за ходатайствующего сами, с помощью людей, которые нам донатят, потому что семья на тот момент такими средствами не обладала: деньги нужны были для того, чтобы вообще организовать выезд. И организовать выезд надо было в срочном порядке, потому что речь шла о преследовании со стороны российского государства», – говорит юрист-правозащитник.

Нас пока никто не преследует, и на том спасибо. Я покупаю билеты в далекую от Шенгена страну для себя и ребенка. Жалею о том, что телефон, где были прошлогодние семейные фотографии, где все близкие еще в сборе, украли и, возможно, я никогда не сделаю новые. Думаю ли я при этом, что многим украинским семьям пришлось заплатить куда более высокую цену? О да! Считаю ли я оправданным в связи с этим издевательство над другими семьями? Нет. Считаю ли я, что политика эстонского государства по отношению к русскоязычному меньшинству увеличивает внутреннюю угрозу безопасности? Да, хотя явно не в моем случае.

«Ну и как, ты по-прежнему веришь этому государству?» – спрашивают близкие. Да какого черта, государство – это же я! Или все-таки нет?