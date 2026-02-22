Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%320,2
  • OMX Riga−0,22%899,62
  • OMX Tallinn−0,13%2 093,58
  • OMX Vilnius0,17%1 415,48
  • S&P 5000,69%6 909,51
  • DOW 300,47%49 625,97
  • Nasdaq 0,9%22 886,07
  • FTSE 1000,56%10 686,89
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • 22.02.26, 14:09

Кремль пригрозил Эстонии из‑за возможного размещения ядерного оружия

Россия обязательно отреагирует ответными шагами в адрес Эстонии в случае, если на ее территории появится вооружение, нацеленное на РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кремль пригрозил Эстонии из‑за возможного размещения ядерного оружия
  • Foto: Scanpix
«Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать», – сказал Песков в интервью российским СМИ, сообщает портал rus.err.ee.
При этом он подчеркнул, что Россия не угрожает Эстонии напрямую и ориентируется на обеспечение собственной безопасности, особенно в вопросах ядерного сдерживания.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна («Ээсти 200») заявил, что Эстония при необходимости может разместить на своей территории ядерное оружие союзников по НАТО. «Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», – отметил Цакхна.

