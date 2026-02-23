Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,06%319,69
  • OMX Riga−0,28%899,06
  • OMX Tallinn−0,42%2 087,42
  • OMX Vilnius0,12%1 414,71
  • S&P 5000,69%6 909,51
  • DOW 300,47%49 625,97
  • Nasdaq 0,9%22 886,07
  • FTSE 1000,11%10 698,26
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,74
  • 23.02.26, 10:30

Nordecon построит для Tallinna Vesi новое здание за 12 млн евро

Nordecon и Tallinna Vesi подписали договор на строительство нового здания и инфраструктуры на территории очистной станции Ülemiste в Таллинне.
К концу года объем невыполненных работ Nordecon вырос на 30% по сравнению с концом предыдущего года. На снимке – член правления Nordecon Тармо Похлак.
  • К концу года объем невыполненных работ Nordecon вырос на 30% по сравнению с концом предыдущего года. На снимке – член правления Nordecon Тармо Похлак.
  • Foto: Liis Treimann
Общая стоимость договора составляет 11,8 миллиона евро без учета НСО, а работы будут завершены в 2027 году, следует из биржевого сообщения.
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

