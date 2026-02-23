Nordecon построит для Tallinna Vesi новое здание за 12 млн евро

После окончания войны желание предпринимателей выйти на украинский рынок станет огромным. «Если ждать мирного соглашения и полной ясности, действительно может оказаться поздно», – заявила глава работающей в Украине компании Nordecon Марет Тамбек.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.