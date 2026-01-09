Назад 09.01.26, 09:54 Иностранцы активнее приезжали в Эстонию, местный туризм не вырос По данным Департамента статистики, в ноябре 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 254 989 туристов, что на 3% больше, чем в том же месяце годом ранее. Зарубежных туристов было на 7% больше, число местных туристов не выросло.

Из зарубежных туристов 76% предпочло ночевать в Харьюском уезде, размещение в основном выбирали в Таллинне.

Foto: Liis Treimann

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Пирет Пукк, в ноябре 2025 года почти половина посетивших предприятия по размещению Эстонии были зарубежными туристами, половина – местными туристами, соответственно 127 273 зарубежных и 127 716 местных туристов. «По сравнению с ноябрем 2019 года число зарубежных туристов было все же на 13% меньше. По сравнению с докризисным ноябрем местных туристов было больше (10%), как и в предыдущих месяцах», – уточнила Пукк.

Туристов из Финляндии было меньше, из Латвии – больше

Больше всего зарубежных туристов прибыло из Финляндии (около 40 900), Латвии (25 600), Великобритании (6100), Германии (5800) и Литвы (5300). В предприятиях по размещению остановилось на 1% меньше туристов из Финляндии и на 17% больше туристов из Латвии. Туристов из Литвы было на 3% больше, из Великобритании – на 18% и из Германии – на 23% больше, чем в ноябре 2024 года.

Большая часть (75%) размещенных зарубежных туристов в ноябре была на отдыхе, 20% отметили целью своей поездки работу. Из зарубежных туристов 76% предпочло ночевать в Харьюском уезде, размещение в основном выбирали в Таллинне. Далее по популярности следовали Пярнуский (11%), Тартуский (6%), Ида-Вируский (2%) и Саареский (2%) уезды.

Как и предыдущем году, в ноябре 2025 года из остановившихся в предприятиях по размещению местных туристов 69% были на отдыхе, 22% – в рабочей поездке. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (35%), далее следовали Пярнуский (14%), Тартуский (11%) и Ида-Вируский (11%) уезды. Из местных туристов 6% ночевало в Саареском уезде, по 5% – в Ляэнеском, Ляэне-Вируском и Валгаском уездах.

В ноябре свои услуги туристам предлагало 934 предприятия по размещению

Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 460 390 ночей, из которых 254 053 ночи провели зарубежные туристы и 206 337 – местные туристы. «Размещений с ночевкой в целом было на 3% больше, чем в том же месяце годом ранее. Ночевок зарубежных туристов было на 5% больше, число ночевок местных туристов по сравнению с тем же месяцем предыдущего года не изменилось», – сказала Пукк.

В ноябре свои услуги туристам предлагало 934 предприятия по размещению. В распоряжении туристов было около 22 200 номеров и 50 800 койко-мест, заполнены были 42% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 48 евро в сутки на человека, что на 3% дороже, чем в ноябре 2024 года.