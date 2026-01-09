Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,12%315,51
  • OMX Riga0,09%926,68
  • OMX Tallinn−0,04%2 067,95
  • OMX Vilnius0,66%1 381,66
  • S&P 5000,01%6 921,46
  • DOW 300,55%49 266,11
  • Nasdaq −0,44%23 480,02
  • FTSE 1000,39%10 083,87
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,37
  • OMX Baltic0,12%315,51
  • OMX Riga0,09%926,68
  • OMX Tallinn−0,04%2 067,95
  • OMX Vilnius0,66%1 381,66
  • S&P 5000,01%6 921,46
  • DOW 300,55%49 266,11
  • Nasdaq −0,44%23 480,02
  • FTSE 1000,39%10 083,87
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,37
  • 09.01.26, 09:54

Иностранцы активнее приезжали в Эстонию, местный туризм не вырос

По данным Департамента статистики, в ноябре 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 254 989 туристов, что на 3% больше, чем в том же месяце годом ранее. Зарубежных туристов было на 7% больше, число местных туристов не выросло.
Из зарубежных туристов 76% предпочло ночевать в Харьюском уезде, размещение в основном выбирали в Таллинне.
  • Из зарубежных туристов 76% предпочло ночевать в Харьюском уезде, размещение в основном выбирали в Таллинне.
  • Foto: Liis Treimann
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Пирет Пукк, в ноябре 2025 года почти половина посетивших предприятия по размещению Эстонии были зарубежными туристами, половина – местными туристами, соответственно 127 273 зарубежных и 127 716 местных туристов. «По сравнению с ноябрем 2019 года число зарубежных туристов было все же на 13% меньше. По сравнению с докризисным ноябрем местных туристов было больше (10%), как и в предыдущих месяцах», – уточнила Пукк.
Туристов из Финляндии было меньше, из Латвии – больше
Больше всего зарубежных туристов прибыло из Финляндии (около 40 900), Латвии (25 600), Великобритании (6100), Германии (5800) и Литвы (5300). В предприятиях по размещению остановилось на 1% меньше туристов из Финляндии и на 17% больше туристов из Латвии. Туристов из Литвы было на 3% больше, из Великобритании – на 18% и из Германии – на 23% больше, чем в ноябре 2024 года.

Статья продолжается после рекламы

Большая часть (75%) размещенных зарубежных туристов в ноябре была на отдыхе, 20% отметили целью своей поездки работу. Из зарубежных туристов 76% предпочло ночевать в Харьюском уезде, размещение в основном выбирали в Таллинне. Далее по популярности следовали Пярнуский (11%), Тартуский (6%), Ида-Вируский (2%) и Саареский (2%) уезды.
Как и предыдущем году, в ноябре 2025 года из остановившихся в предприятиях по размещению местных туристов 69% были на отдыхе, 22% – в рабочей поездке. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (35%), далее следовали Пярнуский (14%), Тартуский (11%) и Ида-Вируский (11%) уезды. Из местных туристов 6% ночевало в Саареском уезде, по 5% – в Ляэнеском, Ляэне-Вируском и Валгаском уездах.
В ноябре свои услуги туристам предлагало 934 предприятия по размещению
Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 460 390 ночей, из которых 254 053 ночи провели зарубежные туристы и 206 337 – местные туристы. «Размещений с ночевкой в целом было на 3% больше, чем в том же месяце годом ранее. Ночевок зарубежных туристов было на 5% больше, число ночевок местных туристов по сравнению с тем же месяцем предыдущего года не изменилось», – сказала Пукк.
В ноябре свои услуги туристам предлагало 934 предприятия по размещению. В распоряжении туристов было около 22 200 номеров и 50 800 койко-мест, заполнены были 42% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 48 евро в сутки на человека, что на 3% дороже, чем в ноябре 2024 года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 29.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: время «ресторанов для красивых фото» уходит, в гостиничном бизнесе – неравная конкуренция
Гостинично-ресторанный сектор в Эстонии столкнулся с несколькими проблемами – от повышенной ставки НСО до непрозрачного рынка. От нового года предприниматели не ожидают больших перемен: себестоимость продолжает расти, клиенты осторожничают в тратах, все чаще выбирая проверенные места, и в отрасли намечается смещение от красивой обертки к качеству еды и заботе о здоровье гостей.
Новости
  • 20.10.25, 13:41
Крестовый поход Ryanair продолжается: теперь на прицеле Германия
Не только в Испании, Франции или Эстонии — Ryanair сокращает рейсы и в Германии.
Новости
  • 09.10.25, 09:51
Число зарубежных туристов в августе выросло на 4%
По данным Департамента статистики, в августе 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 459 200 туристов, что на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 4% больше, местных туристов – на 2% меньше, чем в прошлом году. Число туристов из Финляндии сокращается четвертый месяц подряд.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 07.01.26, 16:15
Обанкротился рыбный завод с крупной налоговой задолженностью
2
Новости
  • 07.01.26, 13:16
Рост цен на серебро вынудил закрыться местный ювелирный магазин
3
Mнения
  • 07.01.26, 06:00
Райво Варе: Гренландия – следующая. Через два месяца
4
Новости
  • 07.01.26, 08:28
Российские предприниматели, разбогатевшие на нефтебизнесе, инвестируют в крупную застройку на Рейди теэ
5
Интервью
  • 08.01.26, 06:00
Новый мэр Кохтла-Ярве: добыча сланца должна сохраняться как минимум до конца столетия
6
Новости
  • 06.01.26, 14:30
Наследники основателя Olympic заработали на криптовалюте и золоте 100 млн. «Постоянно ощущается напряжение»

Последние новости

Биржа
  • 09.01.26, 11:01
Tallinna Sadam завершил год позитивно: грузооборот увеличился, пассажиры возвращаются
Новости
  • 09.01.26, 10:28
В ноябре импорт рос быстрее экспорта
Новости
  • 09.01.26, 09:54
Иностранцы активнее приезжали в Эстонию, местный туризм не вырос
Биржа
  • 09.01.26, 08:39
ТОП пенсионных фондов: в прошлом году наилучшую доходность показали активные фонды
ТОП
  • 09.01.26, 08:19
ТОП налоговых должников: некоторые как будто берут у государства кредит, но очень дорогой
Эпицентр
  • 09.01.26, 06:00
Погорельцы в Старом Таллинне: хозяева Tbilisi не унывают несмотря на огненный новогодний финал
Новости
  • 08.01.26, 19:39
Производителей крафтового пива стало меньше. «Тем, у кого продукция дорогая, приходится тяжелее»
Новости
  • 08.01.26, 18:45
Стартап с именитыми инвесторами задолжал более миллиона и обанкротился

Сейчас в фокусе

Компания Vimida, ведущая деятельность на арендованных площадях в Какумяэ, перерабатывает лосося и форель.
Новости
  • 07.01.26, 16:15
Обанкротился рыбный завод с крупной налоговой задолженностью
Когда Андро Роос покинул кооператив, он рекомендовал его членам полностью отстранить оставшийся состав совета.
Новости
  • 08.01.26, 08:27
Испытывающее финансовые трудности КСО задолжало сотни тысяч евро
Из-за того, что Макс Каур кочует из одного самоуправления в другое, оппозиция назвала его политическим туристом. На себя посмотрите, отвечает им Каур.
Интервью
  • 08.01.26, 06:00
Новый мэр Кохтла-Ярве: добыча сланца должна сохраняться как минимум до конца столетия
По словам перевозчиков, в прошлом году им досаждали сразу несколько проблем, и уверенности в том, что начавшийся год изменит ситуацию к лучшему, нет.
Новости
  • 08.01.26, 12:23
В прошлом году закрылись 37 транспортных компаний
VR-Koda изготавливает внутренние вставки для горнолыжных ботинок.
Новости
  • 08.01.26, 16:00
В Ида-Вирумаа закрывается семейное производство: работу потеряют десятки человек
Сенатор-республиканец Линдси Грэм и президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 08.01.26, 09:31
Трамп дал зеленый свет законопроекту о санкциях в отношении РФ
Дмитрий Липявко (слева) с партнером и представителем правительства Ханты-Мансийска во время подписания меморандума о сотрудничестве в 2019 году.
Новости
  • 07.01.26, 08:28
Российские предприниматели, разбогатевшие на нефтебизнесе, инвестируют в крупную застройку на Рейди теэ
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026