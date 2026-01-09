Назад 09.01.26, 17:01 Профсоюзы согласны на компромисс: минимальная зарплата может вырасти до 956 евро Профсоюзы готовы принять предложение государственного примирителя об установлении минимальной заработной платы в размере 956 евро в месяц в 2026 году, сообщила председатель Центрального союза профсоюзов Кайа Васк.

Foto: Maksim Safaniuk

По ее словам, речь идет о компромиссном решении, которое было выработано после обсуждений внутри профсоюзного движения.

Изначально профсоюзы настаивали на более высокой сумме – 991 евро, однако предложение государственного примирителя оказалось выше того уровня, который предлагали работодатели, передает rus.err.ee.

Кайа Васк отметила, что на фоне высокой инфляции и низкой покупательной способности населения решение далось непросто. «Все хотели бы, чтобы минимальная зарплата росла быстрее, но в тех условиях, в которых проходили переговоры, согласие с этим предложением сейчас выглядит разумным», – сказала она.

Окончательное решение по вопросу минимальной заработной платы теперь зависит от позиции работодателей. В 2025 году минимальная зарплата при полной занятости в Эстонии составляла 886 евро в месяц.