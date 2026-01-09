Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,22%316,16
  • OMX Riga0,14%927,48
  • OMX Tallinn0,12%2 072,35
  • OMX Vilnius0,72%1 387,86
  • S&P 5000,25%6 938,52
  • DOW 300,23%49 379,09
  • Nasdaq 0,13%23 509,62
  • FTSE 1000,85%10 129,85
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,01
  • 09.01.26, 17:01

Профсоюзы согласны на компромисс: минимальная зарплата может вырасти до 956 евро

Профсоюзы готовы принять предложение государственного примирителя об установлении минимальной заработной платы в размере 956 евро в месяц в 2026 году, сообщила председатель Центрального союза профсоюзов Кайа Васк.
Профсоюзы согласны на компромисс: минимальная зарплата может вырасти до 956 евро
  • Foto: Maksim Safaniuk
По ее словам, речь идет о компромиссном решении, которое было выработано после обсуждений внутри профсоюзного движения.
Изначально профсоюзы настаивали на более высокой сумме – 991 евро, однако предложение государственного примирителя оказалось выше того уровня, который предлагали работодатели, передает rus.err.ee.
Кайа Васк отметила, что на фоне высокой инфляции и низкой покупательной способности населения решение далось непросто. «Все хотели бы, чтобы минимальная зарплата росла быстрее, но в тех условиях, в которых проходили переговоры, согласие с этим предложением сейчас выглядит разумным», – сказала она.

Статья продолжается после рекламы

Окончательное решение по вопросу минимальной заработной платы теперь зависит от позиции работодателей. В 2025 году минимальная зарплата при полной занятости в Эстонии составляла 886 евро в месяц.
