Профсоюзы согласны на компромисс: минимальная зарплата может вырасти до 956 евро

Профсоюзы готовы принять предложение государственного примирителя об установлении минимальной заработной платы в размере 956 евро в месяц в 2026 году, сообщила председатель Центрального союза профсоюзов Кайа Васк.
По ее словам, речь идет о компромиссном решении, которое было выработано после обсуждений внутри профсоюзного движения.
Изначально профсоюзы настаивали на более высокой сумме – 991 евро, однако предложение государственного примирителя оказалось выше того уровня, который предлагали работодатели, передает rus.err.ee.
Кайа Васк отметила, что на фоне высокой инфляции и низкой покупательной способности населения решение далось непросто. «Все хотели бы, чтобы минимальная зарплата росла быстрее, но в тех условиях, в которых проходили переговоры, согласие с этим предложением сейчас выглядит разумным», – сказала она.
Окончательное решение по вопросу минимальной заработной платы теперь зависит от позиции работодателей. В 2025 году минимальная зарплата при полной занятости в Эстонии составляла 886 евро в месяц.
