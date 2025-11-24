Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,09%292,51
  • OMX Riga0,05%924,36
  • OMX Tallinn0,75%1 916,88
  • OMX Vilnius−0,13%1 273,15
  • S&P 5000,26%6 722,64
  • DOW 300,85%46 844,64
  • Nasdaq −0,27%22 809,89
  • FTSE 1000,78%9 609,53
  • Nikkei 2250,07%48 659,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,13
  • OMX Baltic0,09%292,51
  • OMX Riga0,05%924,36
  • OMX Tallinn0,75%1 916,88
  • OMX Vilnius−0,13%1 273,15
  • S&P 5000,26%6 722,64
  • DOW 300,85%46 844,64
  • Nasdaq −0,27%22 809,89
  • FTSE 1000,78%9 609,53
  • Nikkei 2250,07%48 659,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,13
  • 25.11.25, 14:05

Профсоюзы хотят повысить минимальную зарплату на 11,8%, работодатели против

Работодатели и профсоюзы не смогли договориться о минимальной зарплате на следующий год, поэтому переговоры продолжатся у государственного примирителя.
Член совета Центрального союза работодателей и руководитель рабочей группы по рынку труда Айн Кяпп отметил, что минимальная зарплата в последние десять лет росла быстрее, чем цены и средняя заработная плата.
  • Член совета Центрального союза работодателей и руководитель рабочей группы по рынку труда Айн Кяпп отметил, что минимальная зарплата в последние десять лет росла быстрее, чем цены и средняя заработная плата.
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 19.11.25, 17:08
Рийгикогу узаконил соглашения о гибком рабочем графике
Новый закон разрешает заключать с работником договор о гибком рабочем графике, при котором работодатель не обязан гарантировать более 10 оплачиваемых часов работы в неделю.
Новости
  • 13.10.25, 11:36
Медианная зарплата врачей превысила 5000 евро
По данным за март 2025 года, медианная зарплата врачей (вместе с дополнительными выплатами) составила 5115 евро, увеличившись на 12% по сравнению с мартом 2024 года, сообщил Институт развития здоровья.
Новости
  • 17.10.25, 14:37
Правительство хочет разрешить платить иностранцам меньше. Критики: это вытеснит местных жителей с рынка труда
Министерства экономики и внутренних дел намерены разрешить привлекать в сектора промышленности и логистики тысячи иностранных работников, минимальная зарплата которых будет значительно ниже, чем сейчас. По оценке критиков, это лишит местных жителей защиты на рынке труда, а поставленные в проекте цели можно реализовать и в рамках действующих законов.
Подсказка
  • 13.11.25, 06:00
На пороге гибких трудовых договоров: иностранцев новые правила почти не затронут
Несмотря на громкие протесты профсоюзов поправки к Закону о трудовом договоре могут быть приняты уже в конце ноября. Вызвавший горячие споры законопроект о гибких условиях труда многие приняли в штыки. Однако специалисты по найму и юристы заверяют, что все стороны трудовых отношений от изменений только выиграют, а иностранных работников поправки коснутся минимально.
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
2
Эпицентр
  • 24.11.25, 08:49
Неприглядная изнанка гламурного бизнеса: фирмы известного бизнесмена задолжали государству сотни тысяч
Трудовые споры, ссора с партнером и проигранный Налоговому департаменту суд
3
Интервью
  • 24.11.25, 06:00
Пробившаяся из ассистентов в топ-менеджеры Кристина Мустонен: «Я пыталась быть не такой красивой»
Новая статья в серии “Женщины на вершине”
4
Mнения
  • 24.11.25, 12:34
Анализ: Трамп и Вэнс готовы уничтожить Европу
5
Новости
  • 24.11.25, 12:13
Глава Nordecon – эстонским предпринимателям: когда пушки в Украине замолчат, ехать будет уже поздно
6
Новости
  • 24.11.25, 15:00
BLRT инвестирует десятки миллионов, но сталкивается с дефицитом кадров

Последние новости

Новости
  • 25.11.25, 16:58
СМИ: из мирного плана Трампа исключили пункты о численности ВСУ и амнистии сторон
Новости
  • 25.11.25, 16:46
Четыре миллиона от дочки «Лукойла» поступили эстонскому производителю домов. «Это коммерческая тайна»
Новости
  • 25.11.25, 16:31
Руководство медицинской компании выкупило долю иностранных инвесторов
Новости
  • 25.11.25, 16:08
Прокуратура: Пруунсильд и Пальтс привлекли незаконные пожертвования на сумму 330 000 евро
Новости
  • 25.11.25, 15:05
«Отечество» под подозрением: размер запрещенного пожертвования составляет около 330 000 евро
Новости
  • 25.11.25, 14:52
Подавший в суд на Bolt иностранный партнер проиграл дело
Новости
  • 25.11.25, 14:05
Профсоюзы хотят повысить минимальную зарплату на 11,8%, работодатели против
Биржа
  • 25.11.25, 12:37
Луйк сделал акционерам предложение о выкупе: решить нужно до Рождества

Сейчас в фокусе

Стен-Эрик Янтсон владеет в центре Таллинна несколькими рестлоранами. большинство из них погрязли в налоговых долгах.
Эпицентр
  • 24.11.25, 08:49
Неприглядная изнанка гламурного бизнеса: фирмы известного бизнесмена задолжали государству сотни тысяч
Трудовые споры, ссора с партнером и проигранный Налоговому департаменту суд
Исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен пробилась на вершину благодаря жесткой ориентации на результат.
Интервью
  • 24.11.25, 06:00
Пробившаяся из ассистентов в топ-менеджеры Кристина Мустонен: «Я пыталась быть не такой красивой»
Новая статья в серии “Женщины на вершине”
Дональд Трамп не сможет оставаться на посту президента после 2028 года, тогда как Дж. Д. Вэнс (справа) теоретически может оставаться в администрации вплоть до 2036-го.
Mнения
  • 24.11.25, 12:34
Анализ: Трамп и Вэнс готовы уничтожить Европу
Советник правления BLRT Grupp рассказал в программе «Tööstusuudised eetris», что главная проблема судостроительного гиганта – рабочая сила, а вторая – стоимость электроэнергии.
Новости
  • 24.11.25, 15:00
BLRT инвестирует десятки миллионов, но сталкивается с дефицитом кадров
Председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду отметил, что рост конкуренции в системе страхования ответственности врачей в Эстонии всячески приветствуется.
Новости
  • 24.11.25, 13:44
Монополии конец? Страхование ответственности врачей в Эстонии начнет предлагать крупный игрок
Анн Меттлер
Новости
  • 23.11.25, 15:17
Чиновница, работавшая с Биллом Гейтсом: в энергетических вопросах Европе стоит поучиться у Китая
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 24.11.25, 14:22
Сокращающий персонал люксовый бизнес: поток состоятельных зарубежных клиентов еще впереди
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025