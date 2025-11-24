Профсоюзы хотят повысить минимальную зарплату на 11,8%, работодатели против

Член совета Центрального союза работодателей и руководитель рабочей группы по рынку труда Айн Кяпп отметил, что минимальная зарплата в последние десять лет росла быстрее, чем цены и средняя заработная плата.
Foto: Andras Kralla
По данным за март 2025 года, медианная зарплата врачей (вместе с дополнительными выплатами) составила 5115 евро, увеличившись на 12% по сравнению с мартом 2024 года, сообщил Институт развития здоровья.
Министерства экономики и внутренних дел намерены разрешить привлекать в сектора промышленности и логистики тысячи иностранных работников, минимальная зарплата которых будет значительно ниже, чем сейчас. По оценке критиков, это лишит местных жителей защиты на рынке труда, а поставленные в проекте цели можно реализовать и в рамках действующих законов.
Несмотря на громкие протесты профсоюзов поправки к Закону о трудовом договоре могут быть приняты уже в конце ноября. Вызвавший горячие споры законопроект о гибких условиях труда многие приняли в штыки. Однако специалисты по найму и юристы заверяют, что все стороны трудовых отношений от изменений только выиграют, а иностранных работников поправки коснутся минимально.
