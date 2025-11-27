Глава Büroomaailm: какой ты предприниматель, если не можешь выплачивать минимальную зарплату?

По словам Юри Росса, сотрудники довольны, если им платят на 10 процентов больше, чем их конкурентам.
Foto: Andras Kralla
Он критически относится к предпринимателям, которые утверждают, что повышение зарплат ведет их к банкротству: «Ну послушайте, если вы не в состоянии платить своим людям минимальную зарплату, вы вообще на правильном месте работаете? Абсурд».
По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2025 года средняя месячная брутто-зарплата составила 2075 евро, что на 5,9% больше, чем в тот же период 2024 года. В годовом сравнении рост зарплат замедлился.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.