Райво Варе о протестах в Иране: если бунтуют мелкие торговцы, значит, дело серьезное

В отношении так называемого мирного плана по Украине, в который уже вносились изменения, но содержание которого не раскрывается, создается впечатление, что почти по всем вопросам уже достигнуты договоренности, заявил эксперт по геополитике Райво Варе в передаче радио Äripäev «Globaalne pilk».