Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%315,72
  • OMX Riga0,16%927,38
  • OMX Tallinn0,02%2 070,37
  • OMX Vilnius0,7%1 382,2
  • S&P 5000,01%6 921,46
  • DOW 300,55%49 266,11
  • Nasdaq −0,44%23 480,02
  • FTSE 1000,39%10 083,44
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,08
  09.01.26, 11:50

Райво Варе о протестах в Иране: если бунтуют мелкие торговцы, значит, дело серьезное

Протесты в Иране являются результатом долго накапливавшегося напряжения, рассказал эксперт по геополитике Райво Варе. К беспорядкам привели падение национальной валюты, высокая инфляция, а также сковывающие экономику санкции, отметил он.
Эксперт по геополитике Райво Варе.
  • Эксперт по геополитике Райво Варе.
  • Foto: Liis Treimann
«В целом в истории этой страны так: если уж начинают бунтовать мелкие торговцы, значит, ситуация действительно серьезная», – признал Варе.
