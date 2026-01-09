Райво Варе о протестах в Иране: если бунтуют мелкие торговцы, значит, дело серьезное
Протесты в Иране являются результатом долго накапливавшегося напряжения, рассказал эксперт по геополитике Райво Варе. К беспорядкам привели падение национальной валюты, высокая инфляция, а также сковывающие экономику санкции, отметил он.
Эксперт Райво Варе опасается, что операция США в Венесуэле станет прецедентом, который побудит диктатуры вроде Китая или России напасть на Тайвань и Казахстан. «Международного права не существует: это кормушка для демагогов и юристов», – считает в связи с этим эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин.
В пятницу Европейский Союз принял решение заморозить российские активы на сумму 210 млрд евро на неопределенный срок. Как сообщает Financial Times, таким образом ЕС стремится укрепить свои позиции на переговорах о мире.
В отношении так называемого мирного плана по Украине, в который уже вносились изменения, но содержание которого не раскрывается, создается впечатление, что почти по всем вопросам уже достигнуты договоренности, заявил эксперт по геополитике Райво Варе в передаче радио Äripäev «Globaalne pilk».