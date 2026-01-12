Назад 12.01.26, 16:43 Призер конкурса «Золотое яйцо» обанкротился. «Наша отрасль стреляет себе в ногу» Прошлой весной компания Bond, в четвертый раз получившая на конкурсе «Золотое яйцо» титул дизайн-агентства года и главный приз, была признана неплатежеспособной.

Исполнительный директор дизайн-агентства Bond Нильс Каяндер (слева) несколько лет назад вместе с креативным директором агентства Taifuun Мадисом Тарасом участвовал в радиопередаче Äripäev «В эфире – новости маркетинга», где обсуждались креативные идеи и стратегии, стоящие за работами, удостоенными наград на конкурсе «Золотое яйцо 2023». Ведущей программы была Кейт Ауснер. Недавно компания Bond обанкротилась.

«Я знаю, что для многих агентств весь 2024 год был сложным, у нас трудности начались в конце того же года. Уже в середине прошлого года было видно, что на рынке нет признаков улучшения, а финансовый минус компании увеличивается», – рассказал член правления Bond Creative Agency Baltics OÜ и владелец 49% компании Нильс Каяндер.