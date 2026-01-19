Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • 19.01.26, 12:19

RMK сократит 75 сотрудников

Летом численность сотрудников Центра управления государственными лесами (RMK) сократится более чем на 11%. Это уже второе сокращение за последние пару лет.
Потребность RMK в трудовых ресурсах с июля сократится примерно на 75 рабочих мест, сообщило учреждение. Изменения затронут всю сферу лесохозяйства – как отдел питомников и семеноводства, так и службу по выращиванию лесов.
Похожие статьи

Новости
  • 30.09.24, 14:57
RMK сократит каждого десятого сотрудника
Центр управления государственными лесами (RMK) планирует сократить расходы на 10%, что означает сокращение примерно 80 сотрудников.
Новости
  • 23.11.24, 14:30
RMK делает работу над ошибками после аудита Госконтроля
Центр управления государственными лесами (RMK) сообщил, что усовершенствовал руководство по продаже древесины по долгосрочным контрактам и методику оценки предложений.
Новости
  • 09.10.24, 12:19
Новое европейское требование притормозили, несколько секторов вздохнули с облегчением
Отсрочка принятия европейской директивы по защите тропических лесов пока не освободит компании, которые на первый взгляд никак не связаны с тропическими лесами и находятся на другом конце света, от обязанности собирать совершенно новую информацию о товарах от своих поставщиков.
Mнения
  • 11.07.24, 16:27
10 лет назад RMK тайком «ухаживал» за фирмой Кирьянена. Слабо повторить фокус публично?
Менеджеров Центра управления лесным хозяйством (RMK), в 2013-2014 годах заключавших непубличные соглашения с Graanul Invest Рауля Кирьянена ради строительства нового крупного предприятия, хочется одновременно обругать за непрозрачность работы и похвалить за эффективное «ухаживание» за строптивым инвестором, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.
Самые читаемые

1
Новости
  • 16.01.26, 18:21
КаПо выдворила из Эстонии гражданина РФ: он «мечтал о российской армии»
2
Новости
  • 17.01.26, 14:30
Молодые предприниматели за год спасли от выбрасывания 2,4 млн единиц товаров
3
Биржа
  • 17.01.26, 11:18
Tallinna Kaubamaja потеряла за год почти треть прибыли
4
Новости
  • 16.01.26, 16:57
Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро
5
Новости
  • 18.01.26, 13:30
IKEA переживает один из самых тяжелых периодов за свою историю
6
Подсказка
  • 16.01.26, 13:04
Домик в деревне: государство покроет до 150 000 евро от жилищного кредита в размере 200 000 евро

Последние новости

Новости
  • 19.01.26, 12:19
RMK сократит 75 сотрудников
Новости
  • 19.01.26, 11:33
Экономический рост Китая замедлился, но достиг уровня 5%
Новости
  • 19.01.26, 10:50
Силы обороны Эстонии продолжают использовать китайские дроны
Новости
  • 19.01.26, 09:43
ЕС готовит ответ США из-за заявлений Трампа о Гренландии
Биржа
  • 19.01.26, 08:45
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Новости
  • 19.01.26, 08:28
Спасательный круг для Porto Franco: Bolt планирует перенести штаб-квартиру к морю
Новости
  • 19.01.26, 06:00
Летом в Причудье откроется большой спа-отель. Конкурент удивляется: «Это же колхоз!»
Хороший ресторан недалеко – всего 80 километров
Новости
  • 18.01.26, 15:45
Глава Банка Латвии: Европа фактически уже находится в состоянии войны с Россией

Сейчас в фокусе

В Эстонии компания Runikon Retail OÜ получила в 2024 году 9,1 млн евро прибыли, также было выплачено 10 млн евро дивидендов.
Новости
  • 18.01.26, 13:30
IKEA переживает один из самых тяжелых периодов за свою историю
Один из лучших домов Таллинна на 1937 год, дом Трумпа на Пярнуском шоссе, 28. Первые этажи дома занял музыкальный магазин Akord, склад и магазин книг и канцелярии кооператива Töökool, а также отраслевая сберкасса эстонских педагогов – Õpetajate Ühispank. Выше располагались комфортабельные квартиры и офисы.
Новости
  • 17.01.26, 07:00
Как тезка президента США и премьер Эстонии строили под Таллинном город-сад
Начавшие предпринимательскую деятельность в 18 лет одноклассники Йоозеп Кальюла и Оливер Себастьян Ламп рассказали, что поначалу близкие не верили в их бизнес-идею.
Новости
  • 17.01.26, 14:30
Молодые предприниматели за год спасли от выбрасывания 2,4 млн единиц товаров
Пекарня Mooni, располагавшаяся на улице Вана-Каламая, проработала менее двух лет.
Новости
  • 16.01.26, 16:57
Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро
Государство упростило получение жилищных кредитов в сельской местности.
Подсказка
  • 16.01.26, 13:04
Домик в деревне: государство покроет до 150 000 евро от жилищного кредита в размере 200 000 евро
Ни у кого нет секретного приема, который позволил бы гарантированно получать на бирже высокую доходность.
Инвестор Тоомас
  • 16.01.26, 17:27
Инвестор Тоомас: вот инвестиция, которую я не посоветую никому
Доналоговая прибыль TKM Grupp за прошлый год составила 24,3 млн евро, что на 31,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Биржа
  • 17.01.26, 11:18
Tallinna Kaubamaja потеряла за год почти треть прибыли
