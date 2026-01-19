RMK сократит 75 сотрудников

День посадки леса в RMK. В дальнейшем RMK намерен существенно сократить численность занятых в лесоводстве сотрудников.
Foto: Maxim Dubovik/RMK
Потребность RMK в трудовых ресурсах с июля сократится примерно на 75 рабочих мест, сообщило учреждение. Изменения затронут всю сферу лесохозяйства – как отдел питомников и семеноводства, так и службу по выращиванию лесов.
