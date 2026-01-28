Paulig намерен перенести производство Santa Maria из Швеции в Эстонию

Компания Paulig рассматривает возможность закрытия завода в Швеции и переноса производства бренда Santa Maria на предприятие в Эстонии.
- В прошлом году Paulig – материнская компания фирмы Santa Maria, известной своими специями, открыла в Сауэ производственную линию стоимостью 10 млн евро.
В Сауэ предприятие Paulig работает с 1993 года и, в отличие от шведского завода, полностью принадлежит компании, что обеспечивает большую гибкость для инвестиций и будущего роста, передает Postimees.
По словам старшего вице-президента Paulig Лениты Ингелин, «цель возможного изменения – укрепить долгосрочную конкурентоспособность бренда Santa Maria», поскольку рост производственных затрат оказывает давление на рентабельность.
Закрытие завода в Мёльндале может затронуть 105 рабочих мест, включая 86 сотрудников производства, а завершение изменений планируется к лету 2027 года.
Окончательное решение будет принято после консультаций с профсоюзами в соответствии со шведским законодательством, при этом другие подразделения Paulig в Швеции продолжат работу.
