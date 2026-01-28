Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,28%319,72
  • OMX Riga−0,1%935,85
  • OMX Tallinn0,28%2 085,14
  • OMX Vilnius0,43%1 422,8
  • S&P 5000,19%6 991,61
  • DOW 30−0,01%48 996,28
  • Nasdaq 0,44%23 921,1
  • FTSE 100−0,36%10 170,99
  • Nikkei 2250,05%53 358,71
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,07
  28.01.26, 15:02

Paulig намерен перенести производство Santa Maria из Швеции в Эстонию

Компания Paulig рассматривает возможность закрытия завода в Швеции и переноса производства бренда Santa Maria на предприятие в Эстонии.
В прошлом году Paulig – материнская компания фирмы Santa Maria, известной своими специями, открыла в Сауэ производственную линию стоимостью 10 млн евро.
  В прошлом году Paulig – материнская компания фирмы Santa Maria, известной своими специями, открыла в Сауэ производственную линию стоимостью 10 млн евро.
  • Foto: Janek Laanemäe
В Сауэ предприятие Paulig работает с 1993 года и, в отличие от шведского завода, полностью принадлежит компании, что обеспечивает большую гибкость для инвестиций и будущего роста, передает Postimees.
По словам старшего вице-президента Paulig Лениты Ингелин, «цель возможного изменения – укрепить долгосрочную конкурентоспособность бренда Santa Maria», поскольку рост производственных затрат оказывает давление на рентабельность.
Закрытие завода в Мёльндале может затронуть 105 рабочих мест, включая 86 сотрудников производства, а завершение изменений планируется к лету 2027 года.

Окончательное решение будет принято после консультаций с профсоюзами в соответствии со шведским законодательством, при этом другие подразделения Paulig в Швеции продолжат работу.
