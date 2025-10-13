Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,28%293,91
  • OMX Riga0,02%911,51
  • OMX Tallinn−0,35%1 929,14
  • OMX Vilnius0,21%1 264,67
  • S&P 500−2,71%6 552,51
  • DOW 30−1,9%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 1000,16%9 442,56
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,91
  • 13.10.25, 08:16

Цены на продукты питания подскочили: всему виной дожди в Гане и засуха в Бразилии

Какао и кофе – не единственные сырьевые товары, цены на которые резко выросли из-за погодных катаклизмов: дорожают также апельсиновый сок и оливковое масло. Нестабильность рынка создает проблемы с поставками для производителей и импортеров.
Более половины мирового какао производится в Кот-д’Ивуаре и Гане – двух соседних африканских странах, поэтому урожай в значительной степени зависит от погоды там. Засухи, наводнения и спекулянты поднимают цены на кофе и какао.
  Более половины мирового какао производится в Кот-д'Ивуаре и Гане – двух соседних африканских странах, поэтому урожай в значительной степени зависит от погоды там. Засухи, наводнения и спекулянты поднимают цены на кофе и какао.
  • Foto: Liis Treimann
