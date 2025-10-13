Цены на продукты питания подскочили: всему виной дожди в Гане и засуха в Бразилии
Какао и кофе – не единственные сырьевые товары, цены на которые резко выросли из-за погодных катаклизмов: дорожают также апельсиновый сок и оливковое масло. Нестабильность рынка создает проблемы с поставками для производителей и импортеров.
Более половины мирового какао производится в Кот-д’Ивуаре и Гане – двух соседних африканских странах, поэтому урожай в значительной степени зависит от погоды там. Засухи, наводнения и спекулянты поднимают цены на кофе и какао.
Действующий в Эстонии производитель сладостей Kalev планирует вскоре закупить заметно подешевевшее какао, после чего сможет пересмотреть цены на свою продукцию. Аналитики, однако, не ожидают существенных изменений.
На сырьевом рынке цена на какао опустилась до самого низкого уровня за последние 20 месяцев. Таким образом почти двухлетнее ценовое ралли, которое оказывало давление и на мировых производителей шоколада, подошло к концу.
Kalev очень четко видит, что рынок падает как в Эстонии, так и в остальном мире, сказал в эфире радио Äripäev коммерческий директор Orkla Eesti AS Андрей Хольм. «В Эстонии падение рынка в годовом выражении составляет около 20%», – добавил он.
