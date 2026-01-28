RIA внедрит в государственной системе аутентификации новую функцию Smart‑ID+

Департамент государственных информационных систем (RIA) в конце февраля внедрит в государственной системе аутентификации новую функцию Smart‑ID+, которая повысит безопасность и удобство входа в электронные сервисы. Решение направлено на предотвращение мошенничества и снижение рисков социальной манипуляции.
Руководитель отдела электронной идентификации RIA Анна Ыуэкаллас отметила, что государственные механизмы аутентификации должны постоянно обновляться, чтобы соответствовать динамично меняющимся угрозам.
«Smart-ID по-прежнему остается безопасным средством аутентификации, но цифровая среда постоянно меняется. Smart-ID+ – это один из шагов, с помощью которого государство предотвращает все более изощренные схемы мошенничества, добавляя дополнительный уровень защиты в процесс аутентификации. Smart-ID+ позволяет лучше предотвращать риски социальной инженерии и телефонного мошенничества, при этом сохраняя привычный и удобный пользовательский опыт», – сказала Ыуэкаллас.
Smart-ID+ больше не требует ввода личного кода на веб-сайте. Вместо этого сессия входа в систему безопасно связывается с приложением Smart-ID – либо через сканирование QR-кода, либо через прямое соединение между приложениями. Это значительно усложняет мошенникам возможность заставить пользователя подтвердить действия, которые он сам не инициировал.
Статья продолжается после рекламы
Smart-ID+ позволяет входить в электронные сервисы двумя способами. При использовании сервисов на компьютере пользователю отображается постоянно меняющийся QR-код. При использовании сервиса на телефоне приложение Smart-ID открывается автоматически, и пользователь подтверждает вход с помощью кода PIN1.
Мошенники постоянно адаптируют свои схемы, и с появлением новых, более безопасных решений они также стараются изменить подход к обману. Поэтому с помощью приложения Smart-ID можно сканировать только QR-коды, предназначенные для входа через Smart-ID, и делать это следует только в том случае, если пользователь сам инициировал процесс входа.
Цифровая идентичность пользователя защищена, если данные для входа известны только ему и PIN-коды не вводятся по указанию посторонних лиц.
Smart-ID+ – это новая функция Smart-ID, разработанная компанией SK ID Solutions. Она доступна только в тех электронных сервисах, где поставщик услуг внедрил ее отдельно. Пользователи смогут воспользоваться функциями Smart-ID+, если приложение Smart-ID на их телефоне обновлено. Если в телефоне включено автоматическое обновление приложений, пользователю не нужно предпринимать дополнительных действий.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Согласно заключенной в ЕС договоренности, банки должны будут начать нести ответственность за нанесенный мошенниками ущерб. При этом Эстонский банковский союз опасается, что такие изменения лишат людей бдительности в защите своих средств и приведут лишь к росту числа мошенничеств.
Мошенничества, связанные с созданием новой Smart-ID, в этом году привели к многомиллионным убыткам, поскольку люди не распознают признаки опасности.
Руководитель латвийского проекта Äripäev Андрус Вахер недавно чуть не стал жертвой интернет-мошенников. О ситуации он подробно рассказал в эфире утренней программы радио Äripäev.
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.