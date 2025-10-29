Один из топ-менеджеров Äripäev чуть не стал жертвой мошенников: «Они великолепные психологи»

Руководитель латвийского проекта Äripäev Андрус Вахер недавно чуть не стал жертвой интернет-мошенников. О ситуации он подробно рассказал в эфире утренней программы радио Äripäev.
- Руководитель латвийского проекта Äripäev Андрус Вахер почти стал жертвой мошенников.
- Foto: Andras Kralla
По словам Вахера, в последнее время часто пишут и говорят о том, как люди легкомысленно сообщают свои PIN-коды и таким образом теряют деньги: «Когда слышишь эти истории, постоянно думаешь: господи, как люди могут быть такими глупыми, правда ведь? Как они не понимают, что их обманывают?».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Серийный Facebook-мошенник Константин Никольский весной 2024 года признал вину и обещал ДВ сдаться полиции. Год спустя он действительно оказался на скамье подсудимых, но по более серьезному поводу. После раскрытия афер в сети Никольский пустился во все тяжкие: собрал группу сообщников и организовал в Таллинне ограбление.
Вас спрашивают, задекларировали ли вы уже свои наличные в Европейском центробанке? Кто-то хочет снять с вашего счета деньги на основании доверенности и вам только что сообщили об этом по телефону? Не спешите нести деньги в посылочный автомат и делиться PIN-кодами!
Финансовые мошенники действуют все изощреннее, поэтому важно заранее принять меры предосторожности.
На эстонскую машиностроительную компанию Hekotek в мае была совершена кибератака. Телефонные мошенники обманули сотрудника фирмы и вывели со счёта фирмы сотни тысяч евро.
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!