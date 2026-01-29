Назад 29.01.26, 10:17 Переход на эстонский: планы профтеха разошлись с интересами работодателей, Райк выступила психологом Перешедший на эстонский язык обучения Ида-Вируский центр профессионального образования недобрал желающих учиться, а работодателям по-прежнему нужны кадры.

Мэр Нарвы Катри Райк, руководитель службы предпринимательства Ольга Смирнова и член управы Наталья Шибалова рассказали на пресс-конференции о переговорах с профтехом.

Foto: Николай Андреев

27 января в Нарве прошла встреча, в которой участвовали представители Центра профобразования, Кассы по безработице, городских властей и 36 местных предприятий, в том числе крупнейших работодателей города.

С переходом профтеха на эстонский язык обучения его планы стали расходиться с интересами местных работодателей, и мэр Нарвы на следующий день после встречи рассказала на пресс-конференции, что старается быть посредником между учебным заведением и предприятиями города.

Ида-Вируский центр профессионального образования, у которого есть учебные центры в Нарве, Силламяэ и Йыхви, во время зимнего приема готов был принять 307 человек в 17 групп, но получил примерно вдвое меньше заявлений от желающих учиться. Сайт учебного заведения сообщает, что многие учебные группы набрать не удалось. Хуже всего прошел зимний набор в Нарве – было запланировано всего две группы – уборщиков и графических дизайнеров, и ни одну из них набрать не удалось.

Работодатели также рассказали на встрече, что нуждаются в помощи Центра профобразования, чтобы организовать обучение на рабочем месте. И это может быть некоторым компромиссом между профтехом и работодателями, когда речь идет о языке обучения.

«Этот вопрос мы тоже обсуждали, – сказала Ольга Смирнова. – Если два русскоязычных человека общаются на рабочем месте, то язык общения невозможно регулировать – на каком языке им удобнее, на таком они и говорят».

«Честно говоря, это было бы решением сейчас: общие предметы на эстонском языке, а специальность… Например, если женщины 45+ идут учиться на рабочем месте – зачем их мучить? Это было бы облегчение на тот момент, в котором мы сейчас находимся», – сказала Катри Райк.

Но эстонский язык в любом случае остается необходимым. Так экзамен по профессии теперь можно сдать только на эстонском языке, и это касается не только молодежи, которая поступила учиться в профтех после школы.

«Электрикам тоже нужно развивать эстонский язык, чтобы они могли пересдать квалификационный экзамен, который им надо пересдавать через каждые пять лет», – сказала мэр Нарвы.

Она отметила, что это не последняя встреча предпринимателей и руководства центра профессионального образования, городские власти намерены и дальше вести переговоры.