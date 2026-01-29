Переход на эстонский: планы профтеха разошлись с интересами работодателей, Райк выступила психологом

Перешедший на эстонский язык обучения Ида-Вируский центр профессионального образования недобрал желающих учиться, а работодателям по-прежнему нужны кадры.
- Мэр Нарвы Катри Райк, руководитель службы предпринимательства Ольга Смирнова и член управы Наталья Шибалова рассказали на пресс-конференции о переговорах с профтехом.
27 января в Нарве прошла встреча, в которой участвовали представители Центра профобразования, Кассы по безработице, городских властей и 36 местных предприятий, в том числе крупнейших работодателей города.
С переходом профтеха на эстонский язык обучения его планы стали расходиться с интересами местных работодателей, и мэр Нарвы на следующий день после встречи рассказала на пресс-конференции, что старается быть посредником между учебным заведением и предприятиями города.
Ида-Вируский центр профессионального образования, у которого есть учебные центры в Нарве, Силламяэ и Йыхви, во время зимнего приема готов был принять 307 человек в 17 групп, но получил примерно вдвое меньше заявлений от желающих учиться. Сайт учебного заведения сообщает, что многие учебные группы набрать не удалось. Хуже всего прошел зимний набор в Нарве – было запланировано всего две группы – уборщиков и графических дизайнеров, и ни одну из них набрать не удалось.
Руководитель по маркетингу Вирве Линдер сообщила «Северному побережью
», что центр профобразования теперь будет привлекать учеников из других регионов Эстонии, поскольку на месте не набрать достаточно учеников, способных изучать профессии на эстонском языке.
, что нарвские работодатели нуждаются в новых специалистах, и именно в их подготовке видят задачу профтеха.
Работодатели рассказали о своих интересах
Катри Райк отметила, что ситуация на рынке труда в Нарве несколько улучшается – в январе этого года было на 185 безработных меньше, чем годом ранее. Доля не знающих эстонский язык среди безработных упала с 53% до 48%. Но игнорировать проблемы профобразования нельзя, сказала мэр: «Заниматься этими вызовами надо, чтобы мы просто не потеряли профтехобразование в Нарве. Сейчас, на мой взгляд, мы очень быстро начали двигаться в этом направлении. Поэтому мы постарались это притормозить».
Мэр Нарвы назвала диалог с профтехом очень конструктивным. По ее словам, сейчас в учебном заведении меняется программа развития, видимо, каждая специальность будет преподаваться только в одном из городов – в Нарве, Силламяэ или Йыхви. По словам Катри Райк, Нарва заинтересована, чтобы там остались специальности, связанные с энергетикой и инженерией.
Это связано с запросами крупных работодателей. Например, рассказала руководитель городской службы предпринимательства Ольга Смирнова, Enefit планирует на много лет вперед, какие кадры ему потребуются, и предлагает синхронизировать эти планы с учебным заведением.
«Viru Elektrivõrgud тоже готовы в этом участвовать, – сказала Катри Райк. – На мой взгляд, такое развитие важно. Я подчеркиваю, что работодатели были очень заинтересованы встретиться с руководством Ида-Вируского центра профобразования. Центр будет открывать 14 учебных программ на деньги Фонда справедливого перехода. Но и они должны соответствовать нуждам работодателей, и мы надеемся здесь остаться связанной стороной переговоров – своего рода психологом».
Обучение на рабочем месте может быть компромиссом
На крупных предприятиях Нарвы работают около тысячи швей. Подготовку по этой специальности профтех закрыл уже давно, поскольку после банкротства Кренгольма и на фоне конкуренции с китайскими товарами профессия казалась не перспективной. Вместо швей в Нарве начали обучать дизайнеров одежды и портных. Ольга Смирнова рассказала, что швеи шьют не только постельное белье и одежду, но работают и на мебельном производстве, а обучать их негде.
«Мы выяснили, что потребность в швеях – не в портных, не в дизайнерах, а именно в швеях – есть. Теперь надо это обсуждать», – сказала Ольга Смирнова.
Работодатели также рассказали на встрече, что нуждаются в помощи Центра профобразования, чтобы организовать обучение на рабочем месте. И это может быть некоторым компромиссом между профтехом и работодателями, когда речь идет о языке обучения.
«Этот вопрос мы тоже обсуждали, – сказала Ольга Смирнова. – Если два русскоязычных человека общаются на рабочем месте, то язык общения невозможно регулировать – на каком языке им удобнее, на таком они и говорят».
«Честно говоря, это было бы решением сейчас: общие предметы на эстонском языке, а специальность… Например, если женщины 45+ идут учиться на рабочем месте – зачем их мучить? Это было бы облегчение на тот момент, в котором мы сейчас находимся», – сказала Катри Райк.
Но эстонский язык в любом случае остается необходимым. Так экзамен по профессии теперь можно сдать только на эстонском языке, и это касается не только молодежи, которая поступила учиться в профтех после школы.
«Электрикам тоже нужно развивать эстонский язык, чтобы они могли пересдать квалификационный экзамен, который им надо пересдавать через каждые пять лет», – сказала мэр Нарвы.
Она отметила, что это не последняя встреча предпринимателей и руководства центра профессионального образования, городские власти намерены и дальше вести переговоры.
