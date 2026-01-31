Назад 31.01.26, 12:17 Трамп выдвинул своего консультанта Кевина Уорша на пост председателя ФРС Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы США Кевина Уорша на должность ее председателя после того, как в мае завершится срок полномочий действующего главы ФРС Джерома Пауэлла. Кандидатуру должен утвердить Сенат США.

Кевин Уорш.

Foto: Scanpix

О решении Трамп сообщил в пятницу, 30 января, в своей соцсети Truth Social. «Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из великих председателей ФРС, возможно, даже лучший. Вдобавок ко всему, он просто идеален, и он никогда вас не подведет», — написал президент США.

Кевин Уорш входил в Совет управляющих ФРС с 2006 по 2011 год. На момент назначения, в возрасте 35 лет, он стал самым молодым его членом в истории. Ранее Уорш работал банкиром в Morgan Stanley, специализировался на слияниях и поглощениях, а также консультировал Трампа по вопросам экономической политики. Как ранее сообщало Bloomberg, в Белом доме его рассматривали как основного кандидата на этот пост, передает DW.

Трамп ранее неоднократно критиковал нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла за отказ значительно снизить ключевую ставку, а в январе назвал его «кретином», пообещав, что тот лишится своей должности. Уорш также часто критиковал ФРС. При этом Пауэлл был назначен председателем ФРС самим Трампом во время его первого президентского срока. Несмотря на то что срок полномочий Пауэлла на посту председателя истекает в мае 2026 года, он будет входить в состав Совета управляющих до января 2028-го.

Пауэлл ранее заявлял о начатой в отношении него проверке. 11 января он сообщил, что американские прокуроры начали проверку его заявлений законодателям и пригрозили обвинением по уголовной статье. По словам Пауэлла, эти действия являются частью кампании давления со стороны Дональда Трампа из-за его решений в сфере денежно-кредитной политики.

Сам Трамп заявил, что ему ничего не известно о расследовании Министерства юстиции США в отношении ФРС. Расследование вызвало резкую критику со стороны сенаторов от обеих партий. Республиканец Том Тиллис заявил, что под вопросом оказались независимость и доверие к Министерству юстиции. Он добавил, что будет выступать против утверждения любых кандидатов в руководство ФРС, включая будущего председателя, до завершения разбирательства.