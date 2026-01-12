Джером Пауэлл: администрация Трампа угрожает ФРС уголовным преследованием

По словам председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, угрозы уголовного преследования со стороны администрации президента Дональда Трампа представляют собой серьезную эскалацию давления на ФРС, сообщает Bloomberg.
Давление на Федеральную резервную систему США усилилось.
В опубликованном в воскресенье вечером письменном и видеообращении Пауэлл заявил, что эти действия связаны с его показаниями в Конгрессе в июне по поводу продолжающейся реконструкции штаб-квартиры ФРС. Однако он отметил, что этот шаг следует рассматривать в более широком контексте угроз и постоянного давления со стороны администрации.
