  • OMX Baltic0,05%316,31
  • OMX Riga0,15%928,88
  • OMX Tallinn−0,08%2 070,7
  • OMX Vilnius−0,02%1 387,61
  • S&P 500−0,1%6 959,49
  • DOW 30−0,49%49 260,52
  • Nasdaq −0,06%23 657,89
  • FTSE 1000,18%10 143,25
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,41
  12.01.26, 10:14

Джером Пауэлл: администрация Трампа угрожает ФРС уголовным преследованием

По словам председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, угрозы уголовного преследования со стороны администрации президента Дональда Трампа представляют собой серьезную эскалацию давления на ФРС, сообщает Bloomberg.
Давление на Федеральную резервную систему США усилилось.
  Давление на Федеральную резервную систему США усилилось.
  • Foto: Reuters/Scanpix
В опубликованном в воскресенье вечером письменном и видеообращении Пауэлл заявил, что эти действия связаны с его показаниями в Конгрессе в июне по поводу продолжающейся реконструкции штаб-квартиры ФРС. Однако он отметил, что этот шаг следует рассматривать в более широком контексте угроз и постоянного давления со стороны администрации.
