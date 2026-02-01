От сибирской деревни до глобального успеха: как Март Устав объединил науку и бизнес
По словам «Промышленника года» Марта Устава, эстонская наука находится на очень передовых позициях, но, несмотря на это, в прошлые десятилетия она почти не оказывала практического влияния ни на предпринимательство, ни на качество жизни людей в Эстонии.
В канун смены тысячелетий, когда он вместе с тремя коллегами решился перейти из научной работы в бизнес, желание сделать что-то реальное было огромным, на деле все сначала свелось к экспериментам. Сейчас созданная Мартом Уставом биотехнологическая компания Icosagen высоко ценится и на внутреннем рынке, и на международном уровне, пишет тематический портал Tööstusuudised.
У судьбы свои планы
Семья Марта Устава (76) – руководителя, академика, основателя и руководителя компании Icosagen – была выслана в Сибирь весной 1949 года. Поскольку его мать тогда была на пятом месяце беременности, будущий академик и предприниматель родился уже в деревне Черлак Омской области. По профессии учитель эстонского языка и литературы, молодая женщина не нашла большого применения этой профессии в далекой Сибири. Вместо этого она зарабатывала на жизнь, давая уроки музыки и игры на фортепиано.
«Раз в доме был мальчишка и нужно было добывать еду, приходилось особенно стараться. Мне вспоминаются тогдашние „красные праздники“ и разные мероприятия, куда искали музыкантов. Меня самого тоже сажали за инструмент, но я бы не назвал это музицированием. Ни таланта, ни интереса не было, довольно скоро все поняли, что мучить пацана ни к чему – музыканта из него не выйдет», – вспоминает Устав с улыбкой. В 1956 году семья вернулась в Эстонию.
С юных лет его больше тянуло к точным наукам. «Из начальной школы я мало что помню, а вот 5-я тартуская средняя школа и химкласс Юри Вене были по-своему амбициозными. Мы не то чтобы много зубрили, но стремление быть интеллигентными людьми и что-то сделать в жизни было у нас у всех», – вспоминает Устав и оживленные споры тех лет, и участие во всевозможных соревнованиях.
«Промышленник года» по версии Äripäev Март Устав рассказал в интервью после получения премии, что, хотя зарубежные компании не раз предлагали купить фармацевтическое предприятие Icosagen, он отвергал все предложения. Для Устава Icosagen — это не просто бизнес, а прежде всего возможность давать образованным и амбициозным молодым людям в Эстонии работу и условия для профессионального роста.
Государство инвестировало миллионы евро в создание Центра прикладных исследований, который должен связать ученых и предпринимателей. Главное – проработанная идея, говорит руководитель центра Каупо Реэде. Деньги на ее воплощение и тестирование центр обещает помочь найти. Два из пяти направлений пока не работают, зато уже есть небольшая лаборатория для дронов, беспилотных автомобилей и консультации по медицинской Big Data.
Правительство совместно с лидерами технологического сектора запускает программу Eesti.ai, цель которой – заставить искусственный интеллект работать на пользу Эстонии и в течение десятилетия обеспечить экономике рост в 50%.
