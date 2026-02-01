Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • 01.02.26, 15:14

От сибирской деревни до глобального успеха: как Март Устав объединил науку и бизнес

По словам «Промышленника года» Марта Устава, эстонская наука находится на очень передовых позициях, но, несмотря на это, в прошлые десятилетия она почти не оказывала практического влияния ни на предпринимательство, ни на качество жизни людей в Эстонии.
Основатель биотехнологической компании Icosagen и член Академии наук Март Устав признает, что до сих пор наука очень мало помогала развитию экономики, бизнеса и повышению качества жизни людей в Эстонии.
В канун смены тысячелетий, когда он вместе с тремя коллегами решился перейти из научной работы в бизнес, желание сделать что-то реальное было огромным, на деле все сначала свелось к экспериментам. Сейчас созданная Мартом Уставом биотехнологическая компания Icosagen высоко ценится и на внутреннем рынке, и на международном уровне, пишет тематический портал Tööstusuudised.
У судьбы свои планы
Семья Марта Устава (76) – руководителя, академика, основателя и руководителя компании Icosagen – была выслана в Сибирь весной 1949 года. Поскольку его мать тогда была на пятом месяце беременности, будущий академик и предприниматель родился уже в деревне Черлак Омской области. По профессии учитель эстонского языка и литературы, молодая женщина не нашла большого применения этой профессии в далекой Сибири. Вместо этого она зарабатывала на жизнь, давая уроки музыки и игры на фортепиано.
«Раз в доме был мальчишка и нужно было добывать еду, приходилось особенно стараться. Мне вспоминаются тогдашние „красные праздники“ и разные мероприятия, куда искали музыкантов. Меня самого тоже сажали за инструмент, но я бы не назвал это музицированием. Ни таланта, ни интереса не было, довольно скоро все поняли, что мучить пацана ни к чему – музыканта из него не выйдет», – вспоминает Устав с улыбкой. В 1956 году семья вернулась в Эстонию.
С юных лет его больше тянуло к точным наукам. «Из начальной школы я мало что помню, а вот 5-я тартуская средняя школа и химкласс Юри Вене были по-своему амбициозными. Мы не то чтобы много зубрили, но стремление быть интеллигентными людьми и что-то сделать в жизни было у нас у всех», – вспоминает Устав и оживленные споры тех лет, и участие во всевозможных соревнованиях.
