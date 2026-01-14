Назад 15.01.26, 06:00 От беспилотных автомобилей до лекарств от рака: государство обещает помощь в поиске денег Государство инвестировало миллионы евро в создание Центра прикладных исследований, который должен связать ученых и предпринимателей. Главное – проработанная идея, говорит руководитель центра Каупо Реэде. Деньги на ее воплощение и тестирование центр обещает помочь найти. Два из пяти направлений пока не работают, зато уже есть небольшая лаборатория для дронов, беспилотных автомобилей и консультации по медицинской Big Data.

Центр прикладных исследований на базе госкомпании Metrosert пока в начальной стадии развития.

У Эстонии нет нефти или золота – только дерево и сланец, поэтому мы должны предлагать миру что-то новое, что-то умное, в этом наше будущее, говорит исполняющий обязанности руководителя Центра прикладных исследований Каупо Реэде. Он уверен: эра конкуренции за счет низких зарплат закончилась. Чтобы государство могло содержать себя завтра, оно должно продавать миру не сырье, а интеллект в промышленной упаковке, ведь у эффективности производства есть свой потолок, а у умных сервисов и технологий — нет.

Именно поэтому центр сфокусировался на пяти секторах, где у страны есть и научная база, и перспективы быстрого роста: биорафинации (то есть более эффективной переработке природных ресурсов за счет биотехнологий), использовании больших данных в здравоохранении, водородных технологиях, дронах и беспилотных автомобилях.

Центр прикладных исследований (Rakendusuuringute keskus, RUK) появился в Эстонии в 2024 году, он создан на базе госкомпании Metrosert , ее собственник – Министерство экономики и коммуникаций. На его создание госкомпания получила в общей сложности 16 миллионов евро. Руководитель Metrosert Айгар Вайгу занял 20-е место в ТОПе зарплат руководителей госкомпаний со среднемесячной зарплатой в 5713 евро (оклад, премии и прочие выплаты).

Три из пяти

Сектор беспилотников сегодня – не просто популярная стартап-идея, а вопрос национальной безопасности. Реэде, вступивший в Кайтселийт в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, может оценить ситуацию изнутри. «В принципе, у Кайтселийта все хорошо. И сейчас там тоже очень много занимаются дронами – испытанием, обучением как их использовать», – говорит Реэде.

Руководитель отдела биорафинации Центра прикладных исследований AS Metrosert, исполняющий обязанности руководителя Центра прикладных исследований Каупо Реэде.

В центре для испытания создана специальная лаборатория: беспилотники тестируют в климатических боксах (пока размером метр на метр, но готовится запуск полноценного помещения) и проверяют на устойчивость к критическим вибрациям, электромагнитному излучению, электрическим волнам, имитируя условия реального радиоэлектронного боя.

«Исследуется все, что только можно: как лучше летать, как лучше управлять», – объясняет Реэде. Выделить какое-то одно направление, в котором можно ожидать прорыва, он затруднился: «Нет такого, чтобы только одна какая-то технология сейчас была в фокусе, сфера очень быстро развивается». С центром, по словам Реэде, сотрудничают практически все предприниматели, которые занимаются дронами в Эстонии.

Самоуправляемый или беспилотный транспорт – еще одна сфера интересов центра. Соответствующая лаборатория уже работает. Прогноз Реэде довольно смел: через пять лет беспилотные такси станут обыденностью на улицах Эстонии. Уже сейчас для них нет законодательных препятствий и такие автомобили могут ездить в тестовом режиме. Вскоре это станет массовым явлением.

Открытие лаборатории беспилотного транспорта, ноябрь 2025 года.

Впрочем, это вовсе не означает, что все водители такси останутся без работы. «Есть люди, которые ни за что не сядут в такси без водителя, они боятся такого вида транспорта, – говорит Реэде. – В этом очень много психологического. Я думаю, что работы всем хватит».

В сфере здравоохранения центр оказывает услуги по анализу анонимизированных медицинских данных. «Если фирма хочет развивать какой-то медикамент, то мы помогаем сделать запрос на данные, очистить и проанализировать их, потому что это само по себе очень сложная задача», – объясняет Реэде. Ведь сейчас есть масса больших данных для анализа, можно группировать данные по весу людей, возрасту, полу, семейному положению, проживанию и пр. Сейчас, например, в Эстонии проходят тестирования препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Руководительница эстонского научно-медицинского стартапа Nanonordica Олеся Бондаренко говорит, что слышала о центре: «Мы рассматривали возможность взаимодействия, но не пользовались пока их услугами. У нас просто сейчас другие приоритеты».

Приходите даже без денег, но с идеями

Основная цель работы центра – помочь эстонским предпринимателям создавать умные продукты и сервисы, которые будут конкурентоспособны на глобальном рынке. До его создания в Эстонии между университетской лабораторией и заводом пролегала «долина смерти», описывает Реэде. И хотя у университетов множество своих лабораторий, они не заменяли центр, поскольку обладают академической свободой, то есть не исследуют на заказ, а если делают прототипы, то часто такие, которые нельзя масштабировать.

Предприниматели могут обратиться в центр уже на ранней стадии разработки, говорит Реэде, если у них есть хотя бы концепция продукта. «У предпринимателей уже может быть готовый промышленный прототип, тогда мы его испытываем и улучшаем, а может быть только идея, тогда мы ее оцениваем, думаем вместе с предпринимателем, как лучше всего ее развивать, какие для этого нужны партнеры, смотрим, какие уже есть технологии в мире, чтобы не изобрести случайно велосипед. Но, конечно, идея должна быть проработана, просто прийти и сказать, что я хочу, чтобы шапка летела – это не то», – говорит он.

Создание промышленного прототипа – самая дорогостоящая часть всей разработки. Но даже если на нее денег нет, Реэде предлагает обращаться в центр. «Ясно, что у предпринимателя должны быть деньги, но покуда их нет, мы очень хорошо знаем, где можно ходатайствовать об их получении – в Эстонии, в Евросоюзе, США или Великобритании», – рассказал он.

Аналогичные центры давно существуют в других странах. Ближайший – VTT в Хельсинки. В Швеции есть свой RISE, в Дании – GTS, в Германии – Общество Фраунгофера. Поскольку у нас центр появился недавно, многие предприниматели привыкли пользоваться его аналогами за рубежом. Реэде, конечно, настаивает, что им выгоднее делать это в Эстонии, хотя цены на услуги и не сильно отличаются. Зато это экономия на логистике: исследования за рубежом требуют перевозок сырья, командировок команды и т.п., говорит он.

Беспилотные такси не вытеснят живых водителей, уверен Реэде.

Кроме того, важна подготовка кадров. «Вам же потребуются люди на производстве. Кто подготовит этих людей? Они придут с университета, если делать исследования здесь». Вдобавок местный центр существенно ускоряет процесс. «В иностранных центрах большие очереди. А наш приоритет – эстонские фирмы», – говорит Реэде.

«В широком смысле, конечно, такие программы нужны, – считает инвестор Лев Долгачев. – Особенно если идет фокус на наукоемкие проекты, Deep Tech, то там нужна государственная поддержка. К грантам у меня специфическое отношение, но когда предоставляют свои платформы для тестирования, лаборатории, пусть даже это какой-то бокс на кубический метр, то это все классно, это способствует тому, что возникают новые предприятия, новые бизнесы, способные выйти на мировой уровень».