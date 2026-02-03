Ørsted продает весь бизнес наземной ветроэнергетики в Европе

Заголовки новостей создают впечатление, что нью-йоркские фондовые индексы в прошлом году утерли всем нос и продолжат это делать и в этом. Однако это не так: в остальном мире можно найти равные или даже лучшие показатели доходности как в прошлом, так и в этом году.