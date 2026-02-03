Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,23%320,14
  • OMX Riga−0,71%901,14
  • OMX Tallinn0,4%2 096,62
  • OMX Vilnius−0,14%1 412,34
  • S&P 500−1,37%6 880,59
  • DOW 30−0,91%48 956,56
  • Nasdaq −2,12%23 092,04
  • FTSE 100−0,26%10 314,59
  • Nikkei 2253,92%54 720,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,84
  • 03.02.26, 16:17

Ørsted продает весь бизнес наземной ветроэнергетики в Европе

Датская энергетическая компания Ørsted заключила соглашение о продаже всего своего наземного ветроэнергетического бизнеса в Европе.
Руководитель датской энергокомпании Ørsted Расмус Эррбо.
  • Foto: Tom Little/Scanpix
Ørsted продает европейский бизнес наземной ветроэнергетики инвестиционной компании Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) за 10,7 млрд датских крон, или 1,44 млрд евро. Сделку планируют завершить во втором квартале 2026 года после получения необходимых регуляторных одобрений, пишет датская деловая газета Børsen.
