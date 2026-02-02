Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,32%319,42
  • OMX Riga−2,65%907,54
  • OMX Tallinn−0,05%2 088,32
  • OMX Vilnius−0,51%1 414,33
  • S&P 5000,00%6 939,03
  • DOW 300,00%48 892,47
  • Nasdaq −0,94%23 461,82
  • FTSE 1000,97%10 322,28
  • Nikkei 225−1,25%52 655,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,43
  • 02.02.26, 14:19

Сроки поджимают: министр не согласовал изменения по трамваю Пельгуранна

За миллионы, высвобождающиеся из трамвайного проекта Лийвалайа, столице придется конкурировать с другими городами в рамках нового конкурса.
Для перепланировки велодорожек на Лийвалайа времени недостаточно, предупредил министр инфраструктуры Кульдар Лейс.
  • Для перепланировки велодорожек на Лийвалайа времени недостаточно, предупредил министр инфраструктуры Кульдар Лейс.
  • Foto: Andras Kralla
Министр инфраструктуры Кульдар Лейс крайне недоволен отменой проектов общественного транспорта в Таллинне. «Мы считаем это [отказ от трамвайной линии Лийвалайа – ред.] прискорбным, учитывая цели плана реализации и меры, а также годы подготовительной работы», – написал министр в письме мэру Таллинна Пеэтеру Раудсеппу.
