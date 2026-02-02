Сроки поджимают: министр не согласовал изменения по трамваю Пельгуранна

Для перепланировки велодорожек на Лийвалайа времени недостаточно, предупредил министр инфраструктуры Кульдар Лейс.
Foto: Andras Kralla
Министр инфраструктуры Кульдар Лейс крайне недоволен отменой проектов общественного транспорта в Таллинне. «Мы считаем это [отказ от трамвайной линии Лийвалайа – ред.] прискорбным, учитывая цели плана реализации и меры, а также годы подготовительной работы», – написал министр в письме мэру Таллинна Пеэтеру Раудсеппу.
По словам руководителя принадлежащей городу компании Tallinna Linnatransport AS (TLT) Кайдо Падара, политическое решение нового городского руководства притормозить реализацию «зеленого курса» и устойчивого развития существенно не повлияет на деятельность предприятия, поскольку инвестиции и стратегия рассчитаны на долгосрочную перспективу, а для развития электротранспорта существует множество вариантов.
Центристская партия и партия «Отечество» в пятницу обсудили вопросы организации транспорта и движения в Таллинне. Среди прочего, было принято решение о том, что общественный транспорт останется бесплатным.
