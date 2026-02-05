Деловые ведомости
  • 05.02.26, 19:57

Эстония временно ограничит ночное движение на погранпунктах Лухамаа и Койдула

Правительство Эстонии приняло решение с 24 февраля на три месяца закрыть ночное движение на автомобильных пограничных пунктах Лухамаа и Койдула.
В 2025 году через пограничный пункт Койдула в общей сложности прошло 213 910 человек.
  • В 2025 году через пограничный пункт Койдула в общей сложности прошло 213 910 человек.
  • Foto: Mirjam Mõttus/ERR/Scanpix
Согласно плану правительства, с 24 февраля оба погранпункта будут закрыты для всего движения в ночное время. Днем Лухамаа и Койдула продолжат работать по 12 часов.
По словам премьер-министра Кристена Михала, постоянные провокационные действия России на границе нельзя оставлять без внимания.
«Поскольку Россия порой ведет себя на границе иррационально, нам необходимо высвободить ресурсы для более эффективной охраны границы. С 24 февраля мы на три месяца сократим часы работы пограничных пунктов и закроем их на ночь, чтобы иметь возможность внимательнее следить за ситуацией на других участках границы. Кроме того, в направлении России сохранится полный таможенный контроль. Дальнейшие решения мы будем принимать исходя из потребностей безопасности и развития ситуации на границе», – пояснил он.

Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что поведение российских пограничников требует от Департамента полиции и погранохраны постоянного привлечения ресурсов и повышенного внимания.
«За счет сокращения ночных часов работы погранпунктов мы сможем более эффективно задействовать наших сотрудников там, где они нужнее всего», — подчеркнул министр. Он добавил, что принятое решение первоначально будет действовать в течение трех месяцев, после чего ситуация будет оценена повторно.
По словам Таро, сокращение объема работы пограничных пунктов на эстонско-российской границе является логичным шагом в условиях заметного снижения числа пересечений границы, которое, вероятно, уже не вернется к прежним показателям.
«По сравнению с 2018 годом число пересечений границы сократилось примерно в пять раз. Если в 2018 году восточную границу пересекли 5,3 миллиона человек, то в 2025 году это число составило 1 084 320», — пояснил он.
Наибольший поток пересечений в прошлом году был зафиксирован на пограничном пункте Нарва — 626 470. Далее следовали Лухамаа с 239 542 пересечениями и Койдула с 213 910.
