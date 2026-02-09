Мебельный бизнес Asko и Sotka подал заявление о банкротстве
Indoor Group, компания-владелец мебельных магазинов Asko и Sotka, а также производитель мебели Insofa сегодня подали заявления о банкротстве, поскольку переговоры о привлечении финансирования не принесли результата.
Финский концерн KH Group продал акции InDoor Group прежнему руководителю компании. Сделка состоялась по номинальной цене и принесла убыток, но концерн доволен тем, что наконец вышел из мебельного бизнеса, который долго находился в тяжелом положении.
