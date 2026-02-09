Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,56%316,88
  • OMX Riga0,61%894,02
  • OMX Tallinn0,2%2 069,7
  • OMX Vilnius0,43%1 403,75
  • S&P 5000,54%6 969,42
  • DOW 30−0,06%50 085,61
  • Nasdaq 1,02%23 265,55
  • FTSE 1000,16%10 386,23
  • Nikkei 2253,89%56 363,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,69
  • OMX Baltic0,56%316,88
  • OMX Riga0,61%894,02
  • OMX Tallinn0,2%2 069,7
  • OMX Vilnius0,43%1 403,75
  • S&P 5000,54%6 969,42
  • DOW 30−0,06%50 085,61
  • Nasdaq 1,02%23 265,55
  • FTSE 1000,16%10 386,23
  • Nikkei 2253,89%56 363,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,69
  • 09.02.26, 15:11

Мебельный бизнес Asko и Sotka подал заявление о банкротстве

Indoor Group, компания-владелец мебельных магазинов Asko и Sotka, а также производитель мебели Insofa сегодня подали заявления о банкротстве, поскольку переговоры о привлечении финансирования не принесли результата.
Мебельные магазины Sotka и Asko ушли с эстонского рынка два года назад.
  • Мебельные магазины Sotka и Asko ушли с эстонского рынка два года назад.
  • Foto: Liis Treimann
«Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы найти работающее решение. К сожалению, альтернатив больше не осталось», – поясняется в заявлении компаний.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 24.11.25, 17:48
Владельца Asko и Sotka продали за копейки
Финский концерн KH Group продал акции InDoor Group прежнему руководителю компании. Сделка состоялась по номинальной цене и принесла убыток, но концерн доволен тем, что наконец вышел из мебельного бизнеса, который долго находился в тяжелом положении.
Новости
  • 21.03.24, 15:02
Закрывшая мебельные магазины фирма продала недвижимость в Таллинне за миллионы
Компания Indoor, уволившая в январе 39 человек из-за закрытия мебельных магазинов Sotka и Asko, продала недвижимость в Таллинне за миллионы.
Новости
  • 02.01.24, 13:20
Закрытие Sotka и Asko оставит без работы несколько десятков человек
Из-за закрытия мебельных магазинов Sotka и Asko будут сокращены 39 человек, следует из данных Кассы по безработице.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
2
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
3
Инвестор Тоомас
  • 06.02.26, 18:11
Падение сверхдорогой акции усиливает боязнь пузыря
4
Новости
  • 06.02.26, 17:46
Босс оборонной компании получил дивиденды на кругленькую сумму
5
Новости
  • 07.02.26, 14:40
Архитектурные жемчужины Эстонии. «Дом должен быть в центре города, в лесу и с видом на море»
6
Новости
  • 06.02.26, 06:00
«Этому не учат ни в школе, ни в обществе»: работодатели Ида-Вирумаа рассказали, чего не хватает у местных работников

Последние новости

ТОП
  • 09.02.26, 18:55
Женщины, занявшие верхние позиции в ТОПе инвесторов, делают ставку на долгосрочность
Инвестор Тоомас
  • 09.02.26, 18:38
Инвестор Тоомас: Alphabet меня испытывает – капитал работает, но деньги поступают медленнее
Новости
  • 09.02.26, 18:11
Алар Колк: если вы откроете магазин в Германии или Финляндии, то сразу же прогорите
Новости
  • 09.02.26, 17:19
Экспортирующий в Финляндию производитель мебели наращивает оборот
Новости
  • 09.02.26, 16:52
Сокративший персонал э-магазин Kaup24 потерял в обороте и прибыли
Новости
  • 09.02.26, 15:47
Калле Лаанета признали виновным в мошенничестве
Новости
  • 09.02.26, 15:11
Мебельный бизнес Asko и Sotka подал заявление о банкротстве
Новости
  • 09.02.26, 14:12
Руководитель Eesti Loto: если бы мы захотели, мы могли бы запустить и онлайн‑казино

Сейчас в фокусе

Сумма счета за электричество Estonian Cell в январе примерно на две трети превышает обычный уровень.
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
Дом с внутренним двором в Нымме – настоящее произведение архитектурного искусства и заслуженно оказался в числе номинантов на премию в области архитектуры Эстонии. Больше фотографий этого дома – в конце статьи.
Новости
  • 07.02.26, 14:40
Архитектурные жемчужины Эстонии. «Дом должен быть в центре города, в лесу и с видом на море»
Руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс видит несколько возможностей, которые помогли бы сдержать рост цен.
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
Руководитель Merko Ehitus Иво Волков видит на рынке недвижимости признаки улучшения.
Новости
  • 08.02.26, 14:51
Руководитель Merko: спад на рынке недвижимости пройден
Под руководством Валери Бодсон французская компания Amundi управляет активами на сумму 2,4 трлн долларов.
Биржа
  • 08.02.26, 12:15
Европейский лидер по управлению активами советует уходить с рынка США
Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент?
Mнения
  • 06.02.26, 16:11
Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент?
Руководитель отдела продаж Topauto Янек Эскор.
Новости
  • 07.02.26, 12:48
Topauto: за январским ростом продаж автомобилей скрывается падение
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026