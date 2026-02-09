Назад 09.02.26, 14:12 Руководитель Eesti Loto: если бы мы захотели, мы могли бы запустить и онлайн‑казино Полтора года возглавляющая государственную компанию Трийн Аган считает, что лотерея, конкурирующая с частным рынком, не может руководствоваться исключительно стремлением к прибыли.

Руководитель Eesti Loto Трийн Аган призналась в эфире радиостанции Äripäev, что, подавая заявку на пост главы государственной компании, была поражена низким качеством продукта, несмотря на отличные результаты предприятия.

Foto: Andras Kralla

В Эстонии все прочнее закрепляются различные порталы спортивных ставок и онлайн-казино, для которых законодатели в спешке подготовили настолько небрежное регулирование, что сейчас Рийгикогу проводит заседания, чтобы устранить пробелы.