  • OMX Baltic0,56%316,88
  • OMX Riga0,61%894,02
  • OMX Tallinn0,2%2 069,7
  • OMX Vilnius0,43%1 403,75
  • S&P 5000,63%6 976,73
  • DOW 30−0,06%50 083,65
  • Nasdaq 1,19%23 305,08
  • FTSE 1000,16%10 386,23
  • Nikkei 2253,89%56 363,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,93
  • 09.02.26, 14:12

Руководитель Eesti Loto: если бы мы захотели, мы могли бы запустить и онлайн‑казино

Полтора года возглавляющая государственную компанию Трийн Аган считает, что лотерея, конкурирующая с частным рынком, не может руководствоваться исключительно стремлением к прибыли.
Руководитель Eesti Loto Трийн Аган призналась в эфире радиостанции Äripäev, что, подавая заявку на пост главы государственной компании, была поражена низким качеством продукта, несмотря на отличные результаты предприятия.
  • Foto: Andras Kralla
В Эстонии все прочнее закрепляются различные порталы спортивных ставок и онлайн-казино, для которых законодатели в спешке подготовили настолько небрежное регулирование, что сейчас Рийгикогу проводит заседания, чтобы устранить пробелы.
