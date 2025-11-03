Ekspress Grupp выбрал нового руководителя

Медиахолдинг Ekspress Grupp объявил, что новым членом правления и исполнительным директором компании станет Лийна Лийв, обладающая разносторонним опытом в управлении бизнес-развитием, маркетингом и коммуникациями в международных компаниях.
Последнее время Лийна Лийв работала в чешской фирме по развитию бизнеса.
Foto: Anna Petrov, Ekspress Grupp
Совет директоров Ekspress Grupp назначил Лийну Лийв членом правления с 1 декабря сроком на пять лет. С 1 января следующего года она также займет пост исполнительного директора и председателя правления.
