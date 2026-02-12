Назад 12.02.26, 13:37 Из Эстонии депортировали гражданина России Андрея Журавлева По предложению Полиции безопасности (КаПо) 11 февраля из Эстонии был депортирован гражданин Российской Федерации Андрей Журавлев.

Целью выдворения было пресечение деятельности российских спецслужб и предотвращение возможных тяжелых последствий.

Foto: КаПо

Решение о выдворении исполнил Департамент полиции и погранохраны, сообщила в четверг, 12 февраля, пресс-служба КаПо.

В ведомстве утверждают, что действующие в интересах российских спецслужб лица планировали использовать Журавлева для сбора разведывательной информации в Ида-Вирумаа. КаПо отмечает, что опыт Эстонии и других стран показывает: подобная активность может быть частью подготовки гибридных атак.

Целью выдворения было пресечение деятельности российских спецслужб и предотвращение возможных тяжелых последствий, добавили в КаПо.

Журавлев находился в Эстонии на основании вида на жительство, однако большую часть времени проживал в России.