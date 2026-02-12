Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,14%318,09
  • OMX Riga0,99%905,67
  • OMX Tallinn0,15%2 078,87
  • OMX Vilnius0,07%1 404,76
  • S&P 5000,00%6 941,47
  • DOW 300,00%50 121,4
  • Nasdaq −0,16%23 066,47
  • FTSE 1000,00%10 472,1
  • Nikkei 225−0,02%57 639,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,76
  • 12.02.26, 12:13

Temu и Omniva подписали меморандум о сотрудничестве

Глобальная платформа электронной торговли Temu подписала меморандум с Omniva для расширения логистического сотрудничества и поддержки роста местных продавцов, желающих работать на платформе в странах Балтии.
В рамках меморандума Temu и Omniva будут сотрудничать для поддержки компаний, участвующих в программе Temu для местных продавцов.
В рамках меморандума Temu и Omniva будут сотрудничать для поддержки компаний, участвующих в программе Temu для местных продавцов, предоставляя им доступ к внутренним и региональным логистическим услугам через сеть Omniva, пишет портал kaubandus.ee.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

