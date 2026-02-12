Temu и Omniva подписали меморандум о сотрудничестве
Глобальная платформа электронной торговли Temu подписала меморандум с Omniva для расширения логистического сотрудничества и поддержки роста местных продавцов, желающих работать на платформе в странах Балтии.
В рамках меморандума Temu и Omniva будут сотрудничать для поддержки компаний, участвующих в программе Temu для местных продавцов.
Foto: Omniva
В рамках меморандума Temu и Omniva будут сотрудничать для поддержки компаний, участвующих в программе Temu для местных продавцов, предоставляя им доступ к внутренним и региональным логистическим услугам через сеть Omniva, пишет портал kaubandus.ee.
