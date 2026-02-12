Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,09%317,95
  • OMX Riga1,06%906,32
  • OMX Tallinn0,13%2 078,45
  • OMX Vilnius−0,02%1 403,45
  • S&P 5000,00%6 941,47
  • DOW 300,00%50 121,4
  • Nasdaq −0,16%23 066,47
  • FTSE 100−0,04%10 467,8
  • Nikkei 225−0,02%57 639,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,87
  12.02.26, 15:52

На финансирование государственных дорог за четыре года выделят миллиард евро

Правительство утвердило план по содержанию государственных дорог стоимостью более миллиарда евро. Львиная доля этой суммы будет направлена на расширение Тартуского и Пярнуского шоссе до четырех полос.
5,8 млн евро будет направлено на ремонт опасных участков, сказал министр инфраструктуры Кульдар Лейс.
  • 5,8 млн евро будет направлено на ремонт опасных участков, сказал министр инфраструктуры Кульдар Лейс.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно новой программе содержания государственных дорог, в 2026-2029 годах на дороги уйдет более миллиарда евро. Это на 95 млн евро больше по сравнению с предыдущей программой на 2025-2028 годы, следует из пояснительной записки к утвержденному плану.
02.02.26, 09:17
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Сейчас в фокусе

Общение с мошенниками шло через Telegram. «Место спокойное, интересное, немного такое, как древний город», – так описывают город, куда нужно приехать, чтобы начать заниматься обманом своих соотечественников.
Эпицентр
  11.02.26, 08:53
На работу телефонным мошенником. За обман предлагают хорошие деньги и красивый офис. Единственное требование – знание языка
Полиция: мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы
Здание Coop Pank на улице Маакри в Таллинне.
Новости
  11.02.26, 11:50
Финансовая инспекция пришла в Coop Pank
Причина: автомобильный бизнес JMV
18-летнего маклера и предпринимателя из Хаапсалу Йоханнеса Сааревяли вдохновляет мысль о том, что чем раньше он начнет, тем больше опыта у него будет в будущем. Несмотря на юный возраст, за его плечами уже немало начинаний.
Новости
  11.02.26, 11:45
18-летний предприниматель и маклер: молодым людям не стоит тратить время впустую
Присяжный аудитор Майре Отсус-Карпентер
Подсказка
  11.02.26, 06:00
Новое правило ставит инвесторов перед выбором: платить НСО или менять структуру бизнеса?
Владельцу футбольного клуба Levadia Виктору Леваде из-за старых проблем придется выложить крупную сумму.
Новости
  10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
Жить станет проще, жить станет веселее - во всяком случае тем, кто построил или только собирается что-то построить на своем участке.
Подсказка
  10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
Krunnipea была основана 16 июня 2014 года. Основная деятельность компании – продажа дизайнерских товаров.
Новости
  11.02.26, 15:41
Закрылся известный дизайнерский магазин: «Если клиенты не заходят внутрь, нишевые товары очень трудно продавать»
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
28.01.26, 11:50
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

