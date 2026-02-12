На финансирование государственных дорог за четыре года выделят миллиард евро

5,8 млн евро будет направлено на ремонт опасных участков, сказал министр инфраструктуры Кульдар Лейс.
Foto: Andras Kralla
Согласно новой программе содержания государственных дорог, в 2026-2029 годах на дороги уйдет более миллиарда евро. Это на 95 млн евро больше по сравнению с предыдущей программой на 2025-2028 годы, следует из пояснительной записки к утвержденному плану.
В течение четырех лет государство планирует за 376 миллионов евро построить около 45 километров четырехполосных дорог в направлении Пярну и 20 километров – в направлении Тарту. При этом цель состоит в том, чтобы обе магистрали стали четырехполосными к 2035 году.
